Advertencia: Este artículo contiene spoilers importantes del segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us.

La segunda temporada de The Last of Us dejó a los fans de la serie de televisión devastados por una de las muertes potencialmente más impactantes de la historia reciente de la televisión.

En la aclamada y multipremiada serie, Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretan a Joel y Ellie, respectivamente, quienes intentan sobrevivir un escenario posapocalíptico en Estados Unidos causado por una infección fúngica masiva y mortal.

Sin embargo, el viaje de Pascal, o al menos el de Joel, llegó a un final violento en una tragedia que los fans del videojuego conocían más que bien. Quizá lo más sorprendente es que la muerte de Joel no fue a manos de ninguno de los infectados, sino de otros humanos.

¿Quién es Abby y las Luciérnagas?

Si recuerdas el final de la primera temporada, Joel salvó a Bella, que se cree que es inmune a la infección mortal, del grupo de milicianos radicales los Luciérnagas, que pretendían someterla a una intervención quirúrgica mortal para encontrar una cura.

open image in gallery Pedro Pascal, a la izquierda, y Bella Ramsey en el final de la primera temporada de ‘The Last of Us’ ( HBO )

Joel mató a muchas personas durante su misión de rescate, una de las cuales era el padre del personaje de Kaitlyn Dever, Abby, que ahora busca venganza y juró matarlo “lentamente”.

En el primer episodio, los espectadores conocen brevemente a Abby y a un grupo de Luciérnagas supervivientes en su base de Salt Lake City, Utah. Al final del episodio, que transcurre cinco años después del ataque de Joel a las Luciérnagas, el grupo reaparece tras haber atravesado el desierto hasta el refugio seguro de Jackson, Wyoming, donde residen Joel, Bella y muchos otros.

¿Cómo muere Joel en el videojuego?

Al igual que en la serie de televisión, la muerte de Joel ocurre al principio de la historia de The Last of Us Part II.

Mientras patrullan, Joel y su hermano Tommy rescatan a una desconocida, Abby, de una horda de infectados. Al huir en busca de un refugio, llegan a una vieja casa que el grupo de Abby, que ahora se llama Frente de Liberación de Washington, usa como campamento.

Una vez dentro, el ambiente cambia cuando Joel se presenta formalmente. “Actúan como si hubieran oído hablar de nosotros o algo así”, dice en respuesta a la tensión.

Sin dudarlo, Abby dispara a Joel en la pierna con una escopeta mientras otros miembros del grupo noquean a Tommy.

Ahora indefenso, Joel pregunta quiénes son Abby y los demás. Aunque ella nunca se lo dice, hay un indicio de que Joel conoce su verdadera identidad y está dispuesto a aceptar su destino, ya que le dice al grupo: “¿Por qué no dices el discurso que tengas ensayado y acabamos con esto?”.

En lugar de disparar de nuevo a Joel, Abby decide golpearlo brutalmente en la cabeza con un palo de golf.

Mientras tanto, Ellie y su novia Dina están buscando a los desaparecidos Joel y Tommy. Ellie consigue encontrar el campamento, pero antes de que pueda salvar a Joel, los demás miembros del frente la derriban y la golpean. Inmovilizada en el suelo, Ellie presencia el último aliento de Joel mientras Abby le asesta un último golpe mortal en la cabeza con el palo de golf.

open image in gallery Una escena de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ ( Naughty Dog/Sony Interactive )

Finalmente, Dina despierta a Ellie, que fue perdonada por el frente, y la lleva a ella y a Tommy, que también fue perdonado, de vuelta a un lugar seguro.

¿En qué se diferencia la muerte de Joel en la serie?

El episodio se desvía del juego en su gran escena, que gira en torno a un asalto a la ciudad de Jackson por un grupo de “infectados”. En el juego, la ciudad nunca está sitiada.

En la serie, Ellie va de patrulla con Jesse, en lugar de Dina, lo que significa que Dina está allí en la escena de la muerte de Joel desde el principio. También significa que no aparece la escena en la que Ellie y Dina se involucran románticamente después de fumar cannabis.

Sin embargo, el encuentro de Abby y su grupo con Joel se desarrolla de forma similar al juego. Como en el juego, Abby dispara a Joel en la pierna antes de torturarlo con un palo de golf.

El personaje de Dever se presenta con más simpatía en este punto de la serie que en el juego, y Abby pronuncia nuevos diálogos en los que justifica sus acciones y habla de su código moral.

La ejecución final de Joel también se altera ligeramente con respecto al juego, ya que Abby clava la punta de un palo de golf roto directamente en la cabeza de Joel, en lugar de golpearlo hasta la muerte.

La segunda temporada de The Last of Us se emite los domingos en Max.