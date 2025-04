‘The Last of Us’: los fans elogian a un nuevo personaje de la segunda temporada

En la segunda temporada de The Last of Us se incluyó un puñado de nuevos personajes, pero hay uno en particular que se ha convertido inmediatamente en uno de los favoritos de los fans.

En la segunda temporada de la exitosa serie posapocalíptica de Max, basada en los populares videojuegos, Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman sus papeles protagonistas como Joel y Ellie.

AVISO: este artículo contiene spoilers de la segunda temporada de The Last of Us

En el primer episodio, titulado ‘Días futuros’, la historia se sitúa cinco años después de los acontecimientos del final de la primera temporada, con Joel y Ellie ya instalados en Wyoming. Allí, Joel y Ellie se volvieron miembros de la comunidad.

También aparece por primera vez el personaje Dina (Isabela Merced), compañera y amiga del asentamiento de Wyoming de Ellie, con la que rastrea a los infectados.

En una escena, las dos asisten a un baile en el que Dina toma a Ellie de la mano y la lleva hacia la pista. Cuando empiezan a bailar y a intercambiar miradas insinuantes, Ellie se inclina y le susurra: “Todos los chicos de este lugar te están mirando”.

“¿Quizás te están mirando a ti?”, responde Dina. Y agrega: “Tal vez están celosos de ti”.

open image in gallery Bella Ramsey (izquierda) como Ellie e Isabela Merced (derecha) como Dina en la segunda temporada de ‘The Last of Us’ ( Max )

“No hay razón para estarlo. No soy una amenaza”, comenta Ellie. Sin embargo, Dina le dice: “Ay, Ellie. Creo que deberían estar aterrorizados de ti”, antes de inclinarse para darle un beso.

La escena, que refleja fielmente la del videojuego original, hizo mella entre los fans, que alabaron la “perfecta” interpretación de Merced.

“¡Interpretó su papel tan bien! ¡Esa escena fue tan perfecta!”, escribió un usuario en X/Twitter, mientras que otro señaló: “¡¡¡Es perfecta!!!”

“Isabela Merced, entendiste tu tarea. La entendiste tan bien que me hiciste llorar. Lo hiciste bien, niña. Eres dina”, elogió un tercer espectador.

“¿¡Soy yo o esto es una copia exacta de una escena del juego!?”, preguntó otra persona con incredulidad.

“¡Estoy de acuerdo! Estuvo excepcional como Dina. Me sorprendieron sus expresiones, su energía, simplemente la forma en que la representó durante este primer episodio. ¡Es absolutamente fantástica! ¡¡¡Ella ES Dina!!!!”, añadió otro.

open image in gallery Ellie y Dina son muy unidas en ‘The Last of Us: Temporada 2’ ( Liane Hentscher/HBO )

Merced comenzó su carrera como actriz protagonizando la serie de Nickelodeon 100 cosas que hacer antes de High School (2014-2016) y, más recientemente, protagonizó la criticada película Madame Web (2024).

También interpretó a Dora en la adaptación de acción real de Dora la Exploradora y Dora y la ciudad perdida (2019). Asimismo, interpretó papeles principales en el drama romántico Mil veces hasta siempre (2024) y en Alien: Romulus (2024).

Mientras que la incorporación de Dina ha dejado a muchos fans rebosantes de alegría, la de otro personaje importante de la segunda temporada, Abby (Kaitlyn Dever), ha causado que algunos se sientan “apenados”.

En una reseña de cuatro estrellas de la nueva temporada, Nick Hilton de The Independent escribió: “El mundo se ha acabado una y otra vez, en pantallas grandes y pequeñas, pero rara vez ha sido tan plausible —o convincente— como el salvaje descampado que nos muestra la segunda temporada de Last of Us”.

La segunda temporada de The Last of Us se emite los domingos a las 7:00 p. m. en Max (hora de México).