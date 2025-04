‘The Last of Us’: revelación sobre un personaje importante divide a los fans tras estreno de nueva temporada

La segunda temporada de The Last of Us comenzó el domingo 13 de marzo, y los fans de la saga de videojuegos ya están divididos sobre la forma en que fue presentado un personaje importante.

La primera temporada obtuvo 24 nominaciones a los Emmy y ganó ocho premios, incluido el de mejor actor invitado en una serie dramática para Nick Offerman. Ahora, la serie post-apocalíptica está de vuelta para su esperada segunda temporada, con Kaitlyn Dever uniéndose al elenco como Abby.

En la temporada de siete episodios, que adapta al menos una parte del juego The Last of Us Part II, Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman los papeles de Joel y Ellie.

Advertencia: este artículo contiene spoilers importantes de la segunda temporada de The Last of Us

En el episodio, Joel confiesa a Ellie su despiadado ataque a las Luciérnagas en Salt Lake City. Mientras tanto, Abby, una miembro superviviente de las Luciérnagas, ha jurado vengarse de Joel.

“Lentamente. Cuando lo matemos, lo mataremos lentamente”, dice el personaje.

Abby es un personaje esencial para la temporada y está involucrada en un momento crucial que cambiará la trayectoria de la serie en los próximos episodios.

Los fans del videojuego son plenamente conscientes de esto, pero algunos han cuestionado que se revelen las motivaciones de Abby tan pronto, sabiendo bien que es probable que la historia del segundo juego continúe más allá de la segunda temporada de la serie.

open image in gallery Kaitlyn Dever como Abby en 'The Last of Us' ( HBO )

“No me encanta que hayan revelado la motivación de Abby de inmediato”, dijo un fan en Reddit.

“No voy a mentir, no me gusta cómo presentaron a Abby”, añadió un segundo espectador en X/Twitter.

Un tercero escribió: “¡Una cosa que estoy lamentando es la gran revelación de que Abby estaba cazando a Joel! Ese fue uno de mis descubrimientos favoritos cuando jugaba el segundo juego. Pero ahora nos lo dicen así, sin más, y no nos dan tiempo para encariñarnos con Abby”.

Otros, sin embargo, defendieron la decisión. Un fan escribió, con convencimiento: “Me pareció buena idea mostrar las motivaciones de Abby desde el principio. Cuando llegue el gran momento, los espectadores no odiarán tanto a Abby y les resultará mucho más fácil empatizar con ella”.

Un segundo añadió: “Me gustó cómo presentaron a Abby. Definitivamente no tienen ningún tipo de prisa para abordar todos los aspectos más destacados de esta parte del juego”.

open image in gallery Pedro Pascal en la segunda temporada de ‘The Last of Us’ ( HBO )

En una crítica de cuatro estrellas de la temporada, Nick Hilton , de The Independent, escribió: ¿Es The Last of Us una gran serie de televisión o solo una excelente adaptación de un videojuego? En realidad, se sitúa en un punto intermedio. Sus orígenes son una limitación tácita, pero el creador Craig Mazin (y Neil Druckmann, el arquitecto del juego, que cocrea esta adaptación) han sabido traducirlo a la pantalla chica. El mundo se ha acabado una y otra vez, en pantallas grandes y pequeñas, pero rara vez ha sido tan plausible —o convincente— como el salvaje descampado que nos presenta la segunda temporada de Last of Us”.

Traducción de Sara Pignatiello