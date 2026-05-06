Se reveló la causa de la muerte de Nicholas Brendon, estrella de Buffy, la cazavampiros.

El actor falleció a los 54 años el 20 de marzo, y su familia declaró que “falleció mientras dormía por causas naturales”.

Según un certificado de defunción obtenido por Page Six, Brendon falleció a causa de una cardiopatía provocada por arterias obstruidas e hipertensión arterial, además de padecer neumonía. Un infarto previo que había sufrido también se mencionó como factor contribuyente.

open image in gallery Nicholas Brendon siempre se mostró abierto a hablar de sus problemas de salud anteriores ( Getty )

“La autopsia reveló que se trataba de un varón adulto con un corazón notablemente agrandado, estenosis grave de la arteria coronaria derecha, estenosis moderada de las arterias descendente anterior izquierda y circunfleja izquierda, neumonía aguda e inflamación del intestino delgado”, escribió el forense del condado de Putnam, Todd Zeiner, en el informe.

“La inflamación del intestino delgado probablemente sea secundaria a cambios isquémicos relacionados con el choque cardiogénico”.

Brendon habló abiertamente sobre sus problemas de salud anteriores. En una publicación que luego eliminó de su cuenta de Instagram en agosto de 2022, reveló que había sido hospitalizado debido a taquicardia, un ritmo cardíaco anormal con una frecuencia cardíaca en reposo superior a 100 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca normal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto.

La publicación, de la que informaron varios medios en su momento, mencionaba que Brendon había tenido un “incidente similar después de su segunda cirugía de columna el año pasado” por el síndrome de la cola de caballo, que se produce cuando hay daños en las raíces nerviosas en la parte inferior de la médula espinal.

Brendon necesitó una cirugía de emergencia tras una lesión en la columna vertebral sufrida en una caída en febrero de 2021, según declaró anteriormente su representante, Theresa Fortier, a Los Angeles Times.

Según Fortier, en octubre de 2021 se produjo una complicación durante la segunda cirugía de columna de Brendon, que le provocó taquicardia. Tras el incidente cardíaco de agosto de 2022, a Brendon se le diagnosticó una cardiopatía congénita, añadió Fortier.

open image in gallery Brendon en el papel de Xander en ‘Buffy, la cazavampiros’

“Actualmente está bajo el cuidado de un cardiólogo y se centró en pintar y reducir el estrés”, dijo el gerente.

Brendon era conocido principalmente por interpretar a Xander Harris en la serie de televisión Buffy, la cazavampiros. Esta serie sobrenatural, ganadora de un premio Emmy, se emitió durante siete temporadas. El hermano gemelo de Brendon apareció junto a él en dos episodios.

Su compañera de reparto, Sarah Michelle Gellar, quien interpretó el papel principal, encabezó los homenajes a Brendon y escribió: “Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”.

David Boreanaz, quien interpretó al vampiro Angel, agregó: “Hay personas con las que trabajas y luego hay personas con las que compartes tiempo. Nick era de las segundas”, mientras que la actriz Alyson Hannigan, conocida por su papel en Willow, dijo: “Mi querido Nicky, gracias por tantos años de risas, amor y Dodgers. Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. Descansa en paz”.

Traducción de Olivia Gorsin