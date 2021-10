Ted Lasso parecía una mala idea desde el principio. Era una sitcom adaptada de un anuncio: Imagina el horror de una comedia sobre la vida interior del cantante de Go Compare, o una miniserie de diez capítulos sobre los M&M parlanchines. Iba a ser lanzada en Apple TV+, una plataforma de transmisión que no ha logrado captar la atención de casi nadie desde su lanzamiento en 2019. Y se trataba de fútbol, un tema que durante mucho tiempo ha demostrado ser imposible de dramatizar de manera competente tanto en cine como en televisión. A pesar de esto, Ted Lasso anotó directamente en los corazones de los espectadores, como un gol de campo de la bota de Jamie Tartt y su estilo de Jack Grealish. Para cuando se lanzó su segunda temporada, a través de las últimas 12 semanas, se había convertido en una sensación leve. En septiembre, su primera temporada obtuvo siete premios Emmy de 20 nominaciones, incluyendo Serie de Comedia Excepcional. ¿Cuál fue su elixir secreto? Se puede describir de muchas formas: Encanto; música sentimental; #buenasvibras, pero esencialmente se redujo a ser "agradable". Con un mensaje central edificante, apuestas suavemente bajas y, en el entrenador de la NFL convertido en director de Premier League de Jason Sudeikis , Ted Lasso, un santo moderno de personaje principal, esta fue una serie que pareció evocar un era pasada de la televisión sana y bondadosa.

Sin embargo, fue más que eso. Ted Lasso no fue simplemente un programa "agradable". Si se puede creer a algunos críticos, la serie representó el comienzo de un inminente cambio radical en la televisión, un llamado resonante para un resurgimiento más amplio de programación amable y reconfortante: El contrapeso perfecto a nuestra problemática realidad. Pero esto ignoró el hecho de que la gente había estado diciendo cosas similares sobre Schitt's Creek durante los últimos años, o Parks and Recreation antes de eso. Ignoró que el propio Ted Lasso complicó la narrativa con una segunda temporada que era más oscura y psicológicamente más compleja (aunque a menudo todavía extremadamente dulce). E ignoró otro hecho simple: La amabilidad solo te llevará hasta cierto punto. En el mundo de la televisión, el rencor sigue ganando al final.

Este mes, tres antídotos convincentes contra el optimismo virulento de Ted Lasso llegan a las pantallas del Reino Unido. El más destacado de ellos, uno de los programas más esperados del año, es Succession, que regresa para su tercera temporada en Sky Atlantic el 18 de octubre. Concentrándose en las venenosas luchas internas de una familia de magnates de los medios de comunicación, Succession surgió en 2018 como uno de los clásicos inmediatos de la televisión moderna. Algunos espectadores se quejaron de que no había nadie a quien apoyar, y no estaban equivocados. Cada personaje es un egoísta conspirador, casi todas sus interacciones están envenenadas por la ambición y la avaricia. Y, sin embargo, ver Succession es esencialmente obligatorio. Hay una profunda humanidad en sus momentos de tremenda cobardía o traición, arte en sus filosos insultos.

Mientras tanto, Curb Your Enthusiasm refunfuña de vuelta a las pantallas a fin de mes y, presuntamente, verá a Larry David chocar contra las nuevas costumbres sociales de la pandemia de covid. David ha pasado su carrera en oposición vigorosa al tipo de sensibilidad bondadosa que Ted Lasso personifica, primero con Seinfeld, luego con Curb Your Enthusiasm. Las primeras seis o siete temporadas de Curb fueron obras maestras de comedia subversiva y provocativa, y la décima temporada del año pasado fue un brillante regreso a ese estilo. No hay una línea emocional, no hay patetismo en las muchas discusiones y contratiempos de Larry, pero eso no importa. Todo lo que tiene que ser es divertido. Y de una manera extraña, las peleas mezquinas y políticamente incorrectas de un cascarrabias rico son tan reveladoras sobre la experiencia humana como cualquier cosa que Ted Lasso tiene para ofrecer.

También llegará a BBC2 este domingo la segunda temporada de Dave, la comedia creada y protagonizada por David “Lil Dicky” Burd, ambientada en el mundo del hip-hop. Aunque esta pasó desapercibido para muchos en el Reino Unido y su país natal de EE.UU., Dave es una de las mejores comedias de los últimos años, logrando el delicado equilibrio que las sitcoms ahora aparentemente están obligadas a lograr, entre verdaderas carcajadas y momentos de genuino patetismo. El alter ego en pantalla de Burd, vagamente inspirado en sí mismo, es una bestia complicada: Un giro distintivo del siglo XXI en el arquetipo clásico del tímido. Es un artista talentoso pero narcisista, un provocador escurridizo y neurótico que repele las simpatías del público con cada broma mal juzgada o estallido egoísta. Y, sin embargo, es aún más identificable por eso.

Estas series no son los únicos ejemplos recientes, y la idea de protagonistas desagradables o complicados no es nueva. Cualquiera podría decirle que la comedia, al igual que el drama, se basa en el conflicto, y el conflicto requiere un choque de personalidades. Las comedias que han perdurado a lo largo de los años son casi siempre las que tienen una racha cínica (Fawlty Towers , The Simpsons, Seinfeld), mientras que las que no tienen aspereza tienden a envejecer mal, viviendo solo como clichés sentimentalistas. Series que alguna vez fueron amadas como The West Wing y Parks and Recreation se han vuelto rápidamente obsoletas, y las limitaciones de sus visiones del mundo soleadas quedan al descubierto en un corto número de años.

Por su parte, los creadores de Ted Lasso parecen haberse dado cuenta de estas limitaciones. La serie pasó su segunda temporada enturbiando las aguas, insistiendo en que no es solo un ingenuo de ojos llorosos al que los otros programas más perversos pueden hacer bullying. El personaje de Ted ha sido deconstruido, envíado a terapia para afrontar su propio pasado traumático. El personaje de Nate (Nick Mohammed) cambió, y se transformó de un manso sabio a un pernicioso ególatra. Pero aún así, el programa modera su nitidez con unas pocas docenas de cucharadas de azúcar. El episodio de Navidad, y un episodio reciente en el contexto de un funeral, son tan sensibleros como cualquier cosa que haya estado en la televisión el año pasado. Gracias a Dios, todavía hay muchas otras opciones para nosotros, los misántropos. La televisión aún no está lista para ser linda con nuestros sentimientos.