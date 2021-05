Meghan hace cameo en tráiler de serie de salud mental de Harry y Oprah

Meghan Markle ha hecho una breve aparición en el tráiler de la nueva serie documental sobre salud mental del Príncipe Harry, The Me You Can't See.

En el video corto, publicado el lunes, una sonriente Meghan aparece junto a Harry con una camiseta con las palabras "levantando el futuro".

La pareja parece estar en su casa en Santa Bárbara, California, donde aparecieron en varias videollamadas durante la pandemia.

Más tarde se ve a la duquesa vestida con una camisa de mezclilla azul, sonriendo mientras sostiene a Archie, el hijo de dos años de la pareja.

Meghan está actualmente embarazada de su segundo hijo, una niña que nacerá este verano. La fecha exacta no se ha hecho pública.

La nueva serie, que está siendo producida de manera ejecutiva por Harry y Oprah Winfrey, incluirá entrevistas con varias celebridades de alto perfil, como Lady Gaga, DeMar DeRozan y Glenn Close.

“The Me You Can't See es una nueva serie documental co-creada por Oprah Winfrey y el Príncipe Harry, que explora la salud mental y el bienestar emocional con historias de personas de todo el mundo”.

“Con la narración en su núcleo, esta serie oportuna da voz a historias que tienen como objetivo buscar la verdad, la comprensión y la compasión. Se trata de personas, nuestras experiencias y por qué nos sentimos de la forma en que nos sentimos”, dice la descripción oficial.

En el tráiler, Harry les dice a los espectadores: “Tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo de hoy, más que nunca, es un signo de fuerza”.

Tanto Meghan como Harry han hablado en el pasado sobre sus luchas con la salud mental.

En una entrevista muy esperada con Winfrey a principios de este año, Meghan reveló que había contemplado el suicidio mientras se desempeñaba como miembro de la Familia Real.

Dijo que había buscado ayuda de "la institución" en ese momento, pero su solicitud fue denegada. "Fui a la institución y dije que tenía que ir a algún lugar para recibir ayuda".

El Palacio de Buckingham respondió a la entrevista diciendo: "Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de ellos en privado".