Moulin Rouge! The Musical arrasó en la edición 74 de los Premios Tony presentados el domingo para celebrar actuaciones en escena ejemplares y el regreso a Broadway luego de un cierre de 18 meses inducido por la pandemia de covid-19.

Hubo menos categorías de nominados en los Tony este año debido a una temporada teatral acortada durante 2019-20, después de que se impusiera un confinamiento a nivel nacional en marzo de 2020 para contener el brote de coronavirus.

Solo cuatro musicales, 10 obras de teatro y cuatro renovaciones de obras de teatro fueron premiados en 2021.

La adaptación teatral del director Alex Timbers de la película de 2001, Moulin Rouge! The Musical ganó un total de 10 Premios Tony, incluyendo Mejor Actuación de un Actor en un Papel Protagónico en un Musical, Mejor Actuación de un Actor en un Papel Destacado en un Musical y Mejor Dirección de un Musical.

La estrella de Moulin Rouge!, Aaron Tveit fue el único nominado en la categoría de papel principal y se llevó a casa su premio después de que el actor obtuvo el voto afirmativo obligatorio del 60% para ganar.

El intérprete de 37 años expresó su gratitud con el elenco y el equipo de Moulin Rouge!, mientras aceptaba su premio con lágrimas en los ojos. También agradeció a los directores de casting y a los artistas que iniciaron su carrera.

“Tenemos el privilegio de poder hacer esto, estar en Broadway, tener una vida en el teatro, entretener, contar las historias que representan a los muchos y no a los pocos, por los muchos y no los pocos, para los muchos y no los pocos”, dijo Tveit.

¡David Burstein, reconocido por su papel destacado en Moulin Rouge!, ganó el premio en su séptima nominación. Agradeció a los fanáticos por su apoyo después de la muerte de su esposa y compañera de Broadway, Rebecca Luker.

El premio a la actriz principal en un musical fue otorgado a Adrienne Warren, quien interpreta a la legendaria Tina Turner en Tina-The Tina Turner Musical. La producción recibió un total de 12 nominaciones (incluida una a Mejor Musical).

La actuación de Mary-Louise Parker en la obra de Adam Rapp, The Sound Inside, le valió a la actriz el premio a la Mejor Actuación en un Papel Protagónico en una Obra.

Mientras tanto, Lois Smith se llevó el premio por su papel principal en The Inheritance, la obra de teatro de dos partes de Matthew Howard inspirada en la novela Howards End, de EM Forster, convirtiendo a la actriz de 90 años en la ganadora de un Tony de mayor edad en la historia.

La descripción de Howard de la vida de hombres gays en el siglo XXI también ganó el Tony a la mejor obra, obteniendo cuatro victorias en total.

Lauren Patten obtuvo el premio por su papel destacado en Jagged Little Pill, que lleva el nombre del álbum de 1995 de Alanis Morisette. El musical de Broadway, que obtuvo un total de 15 nominaciones, ha estado en el ojo del huracán después de que dos ex miembros del elenco acusaron a sus productores de dañar "la comunidad trans y no binaria".

Slave Play, de Jeremy O Harris, no recibió un solo premio a pesar de estar nominado para 12 de ellos, lo que la convierte en la obra más nominada en la historia de los Tony.

Aquí está la lista completa de ganadores:

Mejor obra

Grand Horizons

The Inheritance - GANADOR

Sea Wall/A Life

Slave Play

The Sound Inside

Mejor Musical

Jagged Little Pill

Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

Tina - The Tina Turner Musical

Mejor resurgimiento de una obra de teatro

Betrayal

Frankie and Johnny in the Clair de Lune

A Soldier's Play - GANADOR

Mejor guión de un musical

Diablo Cody, Jagged Little Pill - GANADOR

¡John Logan, Moulin Rouge! The Musical

Katori Hall, Frank Ketelaar y Kees Prins, Tina - Tina - The Tina Turner Musical

Mejor banda sonora original (música y / o letra) escrita para teatro

Christopher Nightingale, A Christmas Carol - GANADOR

Paul English por, The Inheritance

Fitz Patton y Jason Michael Webb, The Rose Tattoo

Lindsay Jones, Slave Play

Daniel Kluge, The Sound Inside

Mejor actuación de un actor en un papel principal en una obra de teatro

Ian Barford, Linda Vista

Andrew Burnap, The Inheritance - GANADOR

Jake Gyllenhaal, Sea Wall/A Life

Tom Hiddleston, Betrayal

Tom Sturridge, Sea Wall/A Life

Blair Underwood, A Soldier’s Play

Mejor actuación de una actriz en un papel principal en una obra de teatro

Joaquina Kalukango, Slave Play

Laura Linney, My Name is Lucy Barton

Audra McDonald, Frankie and Johnny in the Clair de Lune

Mary-Louise Parker, The Sound Inside - GANADORA

Mejor actuación de un actor en un papel principal en un musical

¡Aaron Tveit, Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

** De las Reglas de los Premios Tony: Si el Comité de Nominaciones de los Premios Tony ha determinado que si solo hay un nominado en una de las categorías enumeradas, dicha categoría se presentará a los Votantes Tony, que podrán, mediante el voto afirmativo de sesenta por ciento (60%) del total emitido, otorgar un Premio en esa categoría.

Mejor actuación de una actriz en un papel principal en un musical

Karen Olivo, Moulin Rouge! The Musical

Elizabeth Stanley, Jagged Little Pill

Adrienne Warren, Tina - The Tina Turner Musical - GANADORA

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en una obra de teatro

Ato Blankson-Wood, Slave Play

James Cusati-Moyer, Slave Play

David Alan Grier, A Soldier’s Play - GANADOR

John Benjamin Hickey, The Inheritance

Paul Hilton, The Inheritance

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en una obra de teatro

Jane Alexander, Grand Horizons

Chalia La Tour, Slave Play

Annie McNamara, Slave Play

Lois Smith, The Inheritance - GANADORA

Cora Vander Broek, Linda Vista

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en un musical

Danny Burstein, Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

Derek Klena, Jagged Little Pill

Sean Allan Krill, Jagged Little Pill

Sahr Ngaujah, Moulin Rouge! The Musical

Daniel J. Watts, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en un musical

Kathryn Gallagher, Jagged Little Pill

Celia Rose Gooding, Jagged Little Pill

Robyn Hurder, Moulin Rouge! The Musical

Lauren Patten, Jagged Little Pill - GANADORA

Myra Lucretia Taylor, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor diseño de escena de una obra de teatro

Bob Crowley, The Inheritance

Soutra Gilmour, Betrayal

Rob Howell, A Christmas Carol - GANADOR

Derek McLane, A Soldier’s Play

Clint Ramos, Slave Play

Mejor diseño de escena de un musical

Riccardo Hernández and Lucy Mackinnon, Jagged Little Pill

Derek McLane, Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

Mark Thompson and Jeff Sugg, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor vestuario de una obra de teatro

Dede Ayite, Slave Play

Dede Ayite, A Soldier’s Play

Bob Crowley, The Inheritance

Rob Howell, A Christmas Carol - GANADOR

Clint Ramos, The Rose Tattoo

Mejor vestuario de un musical

Emily Rebholz, Jagged Little Pill

Mark Thompson, Tina - The Tina Turner Musical

Catherine Zuber, Moulin Rouge! The Musical - GANADORA

Mejor diseño de iluminación de una obra de teatro

Jiyoun Chang, Slave Play

Jon Clark, The Inheritance

Heather Gilbert, The Sound Inside

Allen Lee Hughes, A Soldier’s Play

Hugh Vanstone, A Christmas Carol - GANADOR

Mejor diseño de iluminación de un musical

Bruno Poet, Tina - The Tina Turner Musical

Justin Townsend, Jagged Little Pill

Justin Townsend, Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

Mejor diseño de sonido de una obra

Paul Arditti & Christopher Reid, The Inheritance

Simon Baker, A Christmas Carol - GANADOR

Lindsay Jones, Slave Play

Daniel Kluger, Sea Wall/A Life

Daniel Kluger, The Sound Inside

Mejor diseño de sonido de un musical

Jonathan Deans, Jagged Little Pill

Peter Hylenski, Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

Nevin Steinberg, Tina - The Tina Turner Musical

Mejor dirección de una obra

David Cromer, The Sound Inside

Stephen Daldry, The Inheritance - GANADOR

Kenny Leon, A Soldier’s Play

Jamie Lloyd, Betrayal

Robert O’Hara, Slave Play

Mejor dirección de un musical

Phyllida Lloyd, Tina - The Tina Turner Musical

Diane Paulus, Jagged Little Pill

Alex Timbers, Moulin Rouge! The Musical - GANADOR

Mejor coreografía

Sidi Larbi Cherkaoui, Jagged Little Pill

Sonya Tayeh, Moulin Rouge! The Musical - GANADORA

Anthony Van Laast, Tina - The Tina Turner Musical

Mejores orquestaciones

Tom Kitt, Jagged Little Pill

Katie Kresek, Charlie Rosen, Matt Stine and Justin Levine, Moulin Rouge! The Musical - GANADORES

Ethan Popp, Tina - The Tina Turner Musical