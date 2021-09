Olivia Jade Giannulli hizo su debut en Dancing With The Stars anoche. Esta sería la misma Olivia Jade cuyos padres, Lori Loughlin y Mossimo Giannulli, se declararon culpables por el escándalo de admisión a la universidad el año pasado. Ambos fueron acusados de pagar medio millón de dólares en sobornos para que sus hijas, Olivia Jade e Isabella, ingresaran a la Universidad del Sur de California (USC) como reclutas de remo.

Loughlin y su esposo cumplieron dos y cinco meses de prisión respectivamente y ambos fueron liberados. Olivia Jade se hizo escasa por un tiempo, antes de resurgir en YouTube e Instagram (era una conocida vloguera de belleza e influencer antes del escándalo). En diciembre del año pasado, rompió su silencio en Red Table Talk, el programa de entrevistas copresentado por Jada Pinkett Smith, su hija Willow Smith y su madre Adrienne Banfield-Norris. "Tengo 21", dijo Olivia Jade en ese momento. "Siento que merezco una segunda oportunidad para redimirme, para demostrar que he crecido". Mientras tanto, Norris describió a Olivia Jade (como se la conoce públicamente) como "la personificación del privilegio blanco".

Dancing With The Stars es el siguiente paso en el regreso de Olivia Jade a la vida pública. Es un movimiento extraño y, a juzgar por la recepción del episodio de anoche, uno que no servirá ni a Dancing With The Stars ni a Olivia Jade.

"Probablemente soy más conocida por ser una influencer", dijo en su video de introducción. "Pero los últimos años, he estado - supongo que se podría decir envuelta en un escándalo". Hubo algún reconocimiento en pantalla de cuál era el escándalo en cuestión, a través de informes de noticias de archivo, pero es justo decir que Dancing With The Stars no se detuvo exactamente en toda la “conspiración criminal que corrió tan profundamente que justificó su propio nombre clave una vez que los federales comienzan a investigarlo.

“Después de que todo sucedió, me alejé de las redes sociales y me empapé de lo que todos decían”, agregó Olivia Jade en su segmento previo a la actuación. "No estoy tratando de causar lástima, solo estoy tratando de avanzar y hacerlo mejor". Luego se le mostró entrenando con su pareja de baile profesional Val Chmerkovskiy, explicando: “Realmente quiero mostrarle a la gente que tengo un lado diferente de mí. Tengo una sólida ética de trabajo".

Hay un problema que aún no hemos resuelto colectivamente cuando las personas pasan de ser famosas a infames, y cuando su sustento estaba ligado a su fama anterior. Olivia Jade cumplirá 22 años en unos días. Ella necesita encontrar una manera de vivir su vida después del escándalo de admisión a USC. Pero, ¿es Dancing With The Stars la mejor manera de demostrar una “sólida ética de trabajo”? Me doy cuenta de que hay una buena cantidad de prácticas involucradas (que el programa destaca con frecuencia), pero por favor.

Esta no es la primera decisión impopular de casting de Dancing With The Stars. En 2019, el programa reclutó a Sean Spicer, sí, el exsecretario de prensa de la Casa Blanca de Donald Trump. El mismo Sean Spicer que mintió sobre el tamaño de la multitud en la toma de protesta de Trump, entre muchas otras cosas. Y en 2010, eligieron a Bristol Palin (la hija de Sarah Palin), quien de alguna manera llegó a la final a pesar de ser posiblemente, según la evaluación de NPR en ese momento, “una de las tres peores bailarinas de la temporada”.

Tal vez estos movimientos de casting generen buenas calificaciones, pero ¿honestamente? También hacen mala televisión. ¡Esta es una competencia de baile de salón! ¡Estoy aquí para divertirme! Estoy aquí por disfraces ostentosos, movimientos divertidos y la amenaza subyacente de un percance. Quiero verlo sin sentirme asqueada. Y quiero verlo sin sentir que estoy dando excusas o encubriendo el pasado de alguien.

Dancing With The Stars es exagerado por naturaleza. El baile de salón en sí mismo es bastante exagerado por naturaleza, si me preguntas. La estética del espectáculo es tan intensa que es fácil salir despedido. Es por eso que el programa debe poder agarrar a los espectadores de la mano y llevarlos a un tango televisado suave. Agregue un Sean Spicer, una Bristol Palin o una Olivia Jade Gianulli a la mezcla, y acaba de romper la cuarta pared. Ya no veo el baile. Estoy mirando al abismo y tratando de desenredar la relación increíblemente desordenada de Estados Unidos con el mundo del espectáculo y la fama.

Hubo muchos momentos agradables en los episodios de Dancing With The Stars de anoche. ¿Mel C de las Spice Girls bailando Cha Cha al ritmo de "Wannabe"? ¡Sí! ¿El instructor estrella del pelotón Cody Rigsby abriendo su tango en una bicicleta estática? También sí. Lo mismo ocurre con Jive de la olímpica Suni Lee y Quickstep de JoJo Siwa. Esos son los momentos por los que estoy aquí. ¿Pero pasar por alto el pasado de Olivia Jade (o Sean Spicer)? Es un récord del que no quiero formar parte.

No se puede entrar con calzador. Dancing With The Stars necesita aprender eso.