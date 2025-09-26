Jimmy Kimmel agradece inesperadamente a Donald Trump tras incremento en su audiencia

Jimmy Kimmel dio las gracias a Donald Trump tras lograr un gran aumento de audiencia.

Tras su suspensión de seis días, el presentador de late-night alcanzó uno de los índices de audiencia más altos de su carrera, lo que le llevó a dar las gracias al presidente de EE. UU. por el papel que había desempeñado.

“Ha sido una semana tumultuosa. A pesar de que en 60 ciudades de EE. UU. nos siguen reemplazando con otra programación, el martes tuvimos nuestro segundo episodio con más audiencia en casi 23 años de emisión”, dijo Kimmel a los telespectadores el jueves 25 de septiembre.

“El monólogo del martes por la noche tiene más de 21 millones de visitas solo en YouTube. Y quiero decir que no podríamos haberlo hecho sin usted, señor presidente. Muchas gracias”, añadió.

Según la empresa estadounidense de medición de audiencia Nielsen, el primer episodio emitido tras su breve despido de ABC fue visto por 6,2 millones de personas, cuatro veces más que la audiencia habitual de Kimmel.

El programa de Jimmy Kimmel regresó el martes, seis días después de que fuera suspendido por los polémicos comentarios del presentador sobre la identidad de Tyler Robinson, el presunto autor del tiroteo mortal contra el activista conservador Charlie Kirk.

Donald Trump celebró la cancelación y la calificó como “excelentes noticias para EE. UU.”. Tras el regreso de Kimmel a la serie, el presentador se ha burlado sin descanso del presidente, llamándolo “matón”.

En respuesta a la declaración de Trump de que no podía creer que la cadena estadounidense ABC le hubiera devuelto el trabajo a Kimmel, el presentador hizo referencia a que el presidente había ganado las elecciones por segunda vez.

Jimmy Kimmel: “¿No puede creer que me devolvieran mi trabajo? ¡Yo no puedo creer que nosotros le devolviéramos el suyo! Estamos a mano”. ( Getty )

“¿No puede creer que me devolvieran mi trabajo? ¡Yo no puedo creer que nosotros le devolviéramos el suyo! Estamos a mano”, ironizó.

Asimismo, como réplica a la sugerencia de Trump de que lo despidieron por baja audiencia, el presentador preguntó: “¿Alguien ha sido despedido alguna vez por malos índices de audiencia un miércoles?”.

Después, en pantalla aparecieron encuestas desfavorables para el presidente y Kimmel remató: “Él sí que conoce lo que son los malos índices. Es uno de los presidentes menos populares que hemos tenido”.

La decisión inicial de ABC de suspender al presentador se produjo poco después de que Nexstar Media Group, el mayor propietario de estaciones de televisión en EE. UU., anunciara que dejaría de emitir su programa.

Nexstar posee el grupo de radiodifusión local más grande de EE. UU., con más de 200 canales propios o asociados en 116 mercados, y un alcance de 220 millones de personas.

Horas antes de que se hiciera pública la decisión, Brendan Carr, presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) designado por Trump, calificó las palabras de Kimmel como “realmente enfermizas”.

Carr continuó diciendo que su agencia podría responsabilizar a ABC, Disney y Kimmel por los comentarios, y afirmó que el cómico parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público haciéndole creer que el asesino de Kirk era un partidario de Trump.

Traducción de Sara Pignatiello