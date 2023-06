El regreso de Kim Cattrall al universo de Sex and the City se confirmó unas horas después de que llegué a la mitad de la serie original tras volverla a ver. Su personaje, la extravagante gurú de las relaciones públicas y el eufemismo para penes andante Samantha Jones, acababa de recibir instrucciones de un granjero fornido sobre la mejor manera de ordeñar una vaca. “¿Hay algo más que necesite ser ordeñado?”, Samantha le pregunta con entusiasmo al pobre chico, con la ceja tan levantada que en realidad se salió del rostro de Cattrall. La siguiente vez que la vemos, se está revolcando en un montón de heno y aullando de placer orgiástico.

Cuando Cattrall anunció en 2017 que ya no interpretaría a Samantha en futuros proyectos de Sex and the City, principalmente debido a los rumores de enemistad con su coprotagonista Sarah Jessica Parker, este tipo de escenas desapareció de la serie con ella. Hizo que la eventual secuela And Just Like That (una cacofonía surrealista de desconcertantes elecciones creativas que de alguna manera permaneció compulsivamente entretenida) fuera intrigantemente poco divertida. Sex and the City podía existir sin Samantha, pero no prosperar ni brillar. En cambio, aleteaba con apatía, como un pez en tierra firme. El regreso de Cattrall, según se informa, un pequeño cameo en la próxima segunda temporada de la serie que se filmó por separado de sus antiguas compañeras de reparto, parece admitir que And Just Like That lo sabe.

No está claro (dinero) qué convenció a Cattrall (dinero) de regresar a la serie (dinero) después de que se volviera loca con su protagonista. Cual resentida profesional que es, nunca borró su publicación de Instagram de 2018, sorprendentemente contundente aún, en la que escribió un duro mensaje para Parker, o el hecho de que compartió un artículo del New York Post que afirmaba, a través de fuentes anónimas, que Parker encabezó una “cultura de mujeres groseras” en el set de la serie original que dejó a Cattrall sintiéndose aislada. Ese artículo tiene un enfoque hilarantemente unilateral, ya que pinta a Cattrall como una víctima indefensa condenada al exilio por ser demasiado divertida y brillante y a Parker como una persona macabra y celosa, pero la narrativa se ha mantenido en gran medida en los años posteriores a su publicación.

Entonces, ¿cómo diablos ocurrió este regreso? Tal vez Cattrall y Parker se reconciliaron en privado, pero eso no explica por qué la publicación de Cattrall en Instagram sigue ahí. Tampoco concuerda con las afirmaciones de Variety de que su escena se filmó por separado no solo de las tres estrellas de la serie (Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis), sino también de su showrunner, Michael Patrick King. El vestuario de Catrall para la escena incluso fue diseñado por la exdiseñadora de vestuario de Sex and the City, Patricia Field, que tampoco regresó para And Just Like That.

De manera indirecta, todo se suma a la sensación de que se trata de una decisión que provino principalmente del maestro de la televisión Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de Max, la emisora estadounidense del programa, como un último esfuerzo por salvar una serie que solo ha cumplido con moderación las expectativas creativas. El hecho de que un cameo tan impactante, nada menos que para el episodio final de la temporada, se haya confirmado antes de que comience la segunda temporada de la serie sugiere aún más que se trata de una medida promocional y nada más. Incluso con tintes del personaje de Samantha en cuanto a su descaro de relaciones públicas.

Del mismo modo, Cattrall emerge como la única ganadora real aquí. Invitarla a unirse a la fiesta —no sé si usar la palabra “rogar”— es una admisión de derrota creativa, y solo exacerba la especulación sobre una disputa entre el reparto que Parker, Nixon y Davis han pasado años tratando de minimizar. Así como la ausencia de Cattrall se convirtió en la historia en la preparación para el estreno de And Just Like That en 2021, su regreso será lo único de lo que todos quieran hablar esta vez también. Huele a diabluras. No puedo evitar preguntarme si se tomó en cuenta la opinión del elenco principal de la serie…

Me alegra que Samantha esté de regreso, aunque solo sea por unos segundos, porque la falta de sus chistes con doble sentido y eufemismos sexuales en Sex and the City convirtió la serie en un aburrido lastre. No obstante, si And Just Like That quería separarse del drama de la vida real y labrarse una identidad propia, esta es la peor decisión que pudo haber tomado.

La segunda temporada de And Just Like That se estrenará en la plataforma Max el 22 de junio.