Primo de Jimmy Kimmel alega que hay más “revelaciones inesperadas” tras sorpresiva cancelación

El primo y colaborador de Jimmy Kimmel Sal Iacono alega que hay más “revelaciones inesperadas” sobre la cancelación del programa de televisión nocturno del conductor.

La semana pasada, la cadena estadounidense ABC anunció que retirarían Jimmy Kimmel Live! de su programación de manera “indefinida”, luego de que el conductor hiciera insinuaciones polémicas sobre la respuesta política al arresto de Tyler Robinson, el presunto atacante que mató al activista conservador Charlie Kirk.

Donald Trump celebró el despido de Kimmel y lo calificó como “Excelentes noticias para Estados Unidos”.

En declaraciones a The Bill Simmons Podcast, Iacono aseguró que no quería revelar demasiado, ya que es consciente de que muchos miembros del personal de Jimmy Kimmel Live! aún podrían perder sus empleos, pero planteó: “Ojalá pudiera decir algo. Todavía hay un par de revelaciones inesperadas. Me siento bien. Vamos a estar bien. Todo va a salir bien”.

También estuvo de acuerdo con el presentador Simmons en que Kimmel estaría bien sin importar las repercusiones: “Estará bien, sea lo que sea que quiera hacer. Quizá quiera ser un chef eventual y empezar a hacer barbacoas en el sur de la bahía. Hará un gran trabajo”.

El domingo, John Oliver dedicó la mayor parte de su programa Last Week Tonight a abordar la situación de Kimmel y manifestó que “la historia recordará a los cobardes” en un duro ataque al presidente de Disney, Bob Iger.

El programa de Jimmy Kimmel se suspende de manera "indefinida" ( Getty Images )

Oliver también criticó a las cadenas Nexstar y Sinclair por dar gusto a las exigencias del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designado por Trump, Brendan Carr, que había tachado los comentarios de Kimmel de “verdaderamente enfermizos”.

“La secuencia de los hechos aquí no puede ser más clara, porque todo se hizo a la vista de todos”, exclamó Oliver. “Carr consiguió el apoyo de locutores para que Kimmel cayera. Lo hicieron, a veces incluso citando directamente a Carr mientras lo hacían, y luego Carr lo celebró con un divertido GIF. Parece un caso bastante claro de presión del Gobierno a las empresas para que censuren el discurso. Y ni siquiera es que Trump intente ocultarlo”.

Oliver centró entonces su atención en Iger, dado que ABC es propiedad de Disney. Al dirigirse al director ejecutivo del conglomerado de entretenimiento, Oliver hizo referencia al hecho de que había prestado su voz a Zazu en la nueva versión de El rey león de 2019, pero no lo volvieron a contratar para la precuela del año pasado Mufasa: el rey león y Preston Nyman tomó el papel en su lugar.

“Por cierto, enhorabuena por contratar a alguien más para ese papel. Fue divertido enterarse a posteriori”, bromeó el cómico.

John Oliver critica al director ejecutivo de Disney, Bob Iger ( AP )

Al regresar al asunto de Kimmel, Oliver expresó: “La historia también va a recordar a los cobardes que sin duda sabían que no debían hacerlo, pero aun así dejaron que ocurrieran cosas, ya fuera por dinero, por conveniencia o simplemente por comodidad”. Y añadió una observación:

“Pero diré esto”, añadió. “Si algo nos ha enseñado este segundo mandato —y francamente, dudo que haya sido mucho—, es que ceder el dinero del amuerzo al bravucón no hace que se marche. Solo hace que vuelva con más hambre cada vez. Nunca se va a detener”.

Oliver destacó entonces que Trump también había sugerido que los programas nocturnos de Jimmy Fallon y Seth Meyers podrían estar en peligro, mientras que Carr argumentó que “valdría la pena” investigar la serie The View, liderada por Whoopi Goldberg.

“Mira, en algún momento hay que trazar una línea”, continuó Oliver en un mensaje para el ejecutivo. “¿Por qué no la trazas aquí? Y cuando te hagan exigencias ridículas y estúpidas, buscando peleas que sabes que podrías ganar en los tribunales en lugar de agacharte, ¿por qué no te pones firme y utilizas cuatro palabras clave que no suelen enseñar en la escuela de negocios? Y no es ‘OK, eres el jefe’. Tampoco ‘Dilo y lo hacemos’”, dijo Oliver.

“Más bien, la única frase que realmente puede hacer que un bravucón débil se vaya. Y es: ‘Vete al diablo, oblígame’”.