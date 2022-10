George RR Martin parece haber confirmado una teoría de los fans sobre la salud de Viserys en House of the Dragon.

El autor de fantasía responsable de Game of Thrones de HBO y su serie precuela derivada se presentó en The Late Show with Stephen Colbert para hablar sobre su nuevo libro ilustrado, The Rise of the Dragon: A History of the Targaryen Dynasty (Volumen uno).

Durante la entrevista, habló sobre los artistas que ayudaron a hacer realidad las escenas que él imaginó en sus libros.

Cuando Colbert le mostró a la audiencia un retrato del Trono de Hierro, se reveló que Martin originalmente imaginó que el legendario asiento real sería mucho más grande que la versión que vemos en Game of Thrones o House of the Dragon.

“Parece un poco peligroso”, comentó Colbert.

“¡Lo es!”, respondió Martin. “Se supone que debe serlo. Muchos reyes se cortan con él y, a veces, se infectan. El Trono de Hierro original en los libros es muy alto, y el rey se sienta allí y está como 10 o 15 pies por encima de todos, observando a la gente hacia abajo”.

Durante los primeros episodios de la primera temporada de House of the Dragon, se muestra que la salud del rey Viserys (Paddy Considine) está en declive, pero la naturaleza exacta de su padecimiento nunca se confirma.

Sin embargo, los fans finalmente dedujeron que probablemente padecía una afección similar a la “fascitis necrotizante”, que según el NHS puede provocar ampollas negras en la piel.

En el episodio uno, Viserys menciona haber recibido un “pequeño corte por sentarse en el trono”.

“Me pregunto qué le pasa a Viserys, en los términos médicos actuales, o si es una enfermedad ficticia”, escribió un usuario de Twitter mientras continuaba la temporada.

“No recuerdo nada en Fire + Blood o WoIaF. Al principio pensé en una infección por estafilococos, luego en una fascitis necrotizante, pero ¿alguna de ellas avanza tan lentamente?”.

(HBO / Sky)

El comentario de Martin sobre las infecciones parece confirmar esta teoría.

"Y [el Trono de Hierro] fue hecho por herreros, no es bonito, no es simétrico, está lleno de cientos y cientos de espadas, pero cuando empezamos a hacer Game of Thrones… no teníamos un techo lo suficientemente alto para ponerlo ahí”, recordó sobre el diseño del trono en la serie.

A principios de este año, durante una entrevista con The Independent, Martin habló sobre la experiencia “mágica” de ver sus novelas cobrar vida por primera vez en un televisor.

“Fue mágico”, aseguró el autor de su primera visita al set de Game of Thrones en 2010. “Fue como: aquí están mis personajes, han cobrado vida. Están diciendo las cosas que dijeron. La escena es más o menos como la imaginé cuando la escribí. No hay nada como eso”.

Martin también reveló que tiene aproximadamente “tres cuartas partes” de su muy esperado y muy pospuesto libro, The Winds of Winter.

El final de la primera temporada de House of the Dragon se emitió a principios de esta semana, y los fans detectaron un detalle inquietante en una escena destacada.

La críticade The Independent, Amanda Whiting, también analizó los aciertos de los directores (y sus fallas) en los últimos 10 episodios.