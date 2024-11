El terremoto de 1985 dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de México, marcando un antes y un después en la historia del país. En este contexto, la nueva serie de Prime Video Cada Minuto Cuenta no solo reconstruye los hechos de la tragedia, sino también se enfoca en la resiliencia y la solidaridad de los ciudadanos.

En una reciente entrevista, los actores Maya Zapata, Jesús Zavala, Osvaldo Benavides y Antonio de la Vega, junto al director Jorge Michel Grau, comparten sus recuerdos personales y reflexiones sobre el impacto de este suceso. Además, discuten cómo la innovación en tecnología de producción virtual ha transformado su experiencia creativa y les permitió revivir una de las tragedias más devastadoras del siglo XX, mientras reflexionan sobre el valor del tiempo y lo determinantes que son las experiencias en la cuestión social y política.

open image in gallery Arriba, de izquierda a derecha: Jesús Zavala, Jorge Michel Grau y Antonio de la Vega; abajo: Maya Zapata y Osvaldo Benavides ( Amazon MGM Studios/Independent en Español )

¿Dónde estaban cuando ocurrió el terremoto?

Maya Zapata: yo tenía cuatro años. Y estaba en la [colonia] Roma en casa de mi abuela […] Y veía el candelabro que se iba de un lado a otro. Yo estaba muy impresionada e incluso hasta divertida; uno lo ve con los ojos de la inocencia de la infancia. No tuve que esperar al 2017 para darme cuenta de la envergadura de un terremoto, pero vivirlo en carne propia hizo toda la diferencia. [Iba] caminando por las calles porque iba a visitar a mi suegra que estaba ahí cerca y estaba sola, y me topé con un derrumbe y no lograba entender si era un derrumbe o se habían caído las piedras de un edificio que estaban construyendo. La gente no está preparada para pensar lo peor. Siempre estamos preparados para pensar lo mejor. Porque nuestra naturaleza es mantenernos con vida. Por eso es que estas experiencias se vuelven tan determinantes no solamente en la vida de una persona, sino también en el rumbo social y político de los países y de las ciudades.

open image in gallery ( Amazon MGM Studios )

¿Tuvieron la oportunidad de hablar con un sobreviviente y qué resaltan de esa conversación?

Jesús Zavala: llevo toda la vida empapándome de este tema, desde niño. Mi papá […] tenía mucha información periodística guardada en casa. Recuerdo dos personas que me impactaron mucho. Mi primer director de escena, 2003 o algo así, me contó su experiencia y fue muy fuerte lo que me contó. También otra amiga que perdió a su tía. Fue muy impactante tener esa historia que después, cuando hicimos unas escenas de este proyecto, sin querer nos topamos con una escena que era exactamente a lo que pasó con la tía de esta amiga y fue muy impactante ver algo que me contaban tenerlo ahí en el set.

La experiencia del 2017 fue también un shock. Cuando llegamos a ayudar al edificio de Ámsterdam tardaba en procesar si era cierto o qué había pasado, tratando de encontrar una explicación y que en ese momento yo lo comparaba con algo que solo [ves] en películas. Y estar en este set viéndolo en vivo con estas pantallas y tener todos los elementos con esta gran tecnología estás en una montaña rusa emocional todos los días de rodaje. Y fue algo que profesionalmente, algo que me regala la vida. Pero personalmente también se queda mucho material y mucha experiencia y muchas emociones que me dejó este proceso y este proyecto.

En términos de actuación, ¿qué retos emocionales o técnicos enfrentaron al usar la nueva tecnología de producción virtual?

Antonio de la Vega: yo siento que el hecho de tener la pantalla era un apoyo para entrar en la situación. Para mí, representó totalmente más un reto técnico porque yo sí me mareaba, no marearme de como lo que sucedía con el movimiento. Como que no sabía del todo dónde estaba parado. No sabía del todo cómo tenía que proyectar, eso fue a mí lo que más me complicó. Pero el hecho de trabajar con esto, con un estímulo real y no un green screen o un blue screen, para mí fue invaluable y es muy enriquecedor.

Osvaldo Benavides: para mí fue un regalo. Soy amante del cine, desde niño jugaba a hacer películas y [al] llegar y ver este ‘juguete’ me sentía como niño en dulcería. Y de pronto poder ver la ciudad de México ahí proyectada, pero además tener a tus pies una construcción de un techo derribado que se hacía físicamente, o sea, la combinación de los elementos y de todo el talento y la dimensión de la serie, la puesta de Amazon Prime todo el trabajo que tuvimos que hacer. Todos enfrentando algo nuevo que no habíamos hecho antes. Hizo que todos subiéramos nuestra calidad de nivel de juego. Es un proyecto que es diferente. Es una calidad que no se había visto en América Latina y que nos demandó a nosotros estar a la altura también. Qué regalo poder participar en una producción así.

Leer más sobre la producción virtual de esta serie.

open image in gallery ( Amazon MGM Studios )

open image in gallery ( Amazon MGM Studios )

La serie se llama Cada Minuto Cuenta, ¿cuál fue el aprendizaje con respecto al valor del tiempo?

Jorge Michel Grau: cuando me pidió Amazon, que hiciera un texto reflexivo sobre la serie […] en lo que se centraba el texto era lo que más me llevo de la serie que es el tiempo. El tiempo como personaje, el tiempo como memoria, pero también el tiempo que te exige prestar atención. Qué tan dispuesto estás a otorgarle tu tiempo a una historia como esta, que seguramente va a impactar al público y que seguramente va a dejar algo importante en la audiencia y sobre todo en la producción en este país y en América Latina, que es la primera vez que se utiliza una tecnología como esta. Que te exige tiempo. Tiempo de estudio. Tiempo de preparación. Cómo vas a utilizar tu tiempo como creador y cómo vas a elegir los proyectos donde tu tiempo se va a ir acabando. Y esta es la gran apuesta […] cuando ves el resultado, vale muchísimo la pena haberle regalado el tiempo a estos proyectos.

‘Cada Minuto Cuenta’ es una serie de 10 episodios ya disponible en Prime Video