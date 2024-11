HBO publica nuevo avance sobre ‘The White Lotus’ y la precuela de ‘Juego de Tronos’

A unos meses de sus estrenos oficiales, HBO ha publicado el primer avance de la tercera temporada de The White Lotus y de la nueva entrega de la precuela de Juego de Tronos, El caballero de los Siete Reinos.

El domingo, compartieron un video en el que también aparecían imágenes inéditas de las nuevas temporadas de The Last of Us, Peacemaker, Hacks, And Just Like That y El ensayo.

Además, aparecían los primeros avances de nuevas series como The Pitt, protagonizada por Noah Wyle, el thriller policíaco Task, protagonizado por Mark Ruffalo, y la precuela de IT, Welcome to Derry.

En los fragmentos de The White Lotus, se puede ver a los nuevos huéspedes Walton Goggins, Parker Posey y Leslie Bibb llegando al hotel de lujo, esta vez ambientado en Tailandia. También aparece Nathasa Rothwell, que retoma su papel como Belinda, la directora del spa de la primera temporada. Lisa, del grupo de k-pop BLACKPINK, también actúa.

La tercera temporada comenzó a producirse en las ciudades de Ko Samui, Phuket y Bangkok (Tailandia) en febrero. Los detalles exactos sobre la trama aún no se han revelado, solo se sabe que tratará sobre un nuevo grupo de huéspedes que se alojan en un complejo de White Lotus.

La primera temporada trataba sobre un grupo de huéspedes alojados en la franquicia hawaiana de la cadena de lujo, mientras que la segunda temporada contaba la historia de otro grupo que se alojaba en las instalaciones de Sicilia. Para esta próxima temporada, HBO se ha asociado con la Agencia de Turismo de Tailandia.

open image in gallery Walton Goggins en la tercera temporada de ‘The White Lotus’ ( HBO )

En cuanto a la nueva entrega de Juego de Tronos, solo se nos ofrece un video de Peter Claffey presentándose como “Ser Duncan ‘Dunk’ el Alto”.

La trama de la serie se centrará en las “aventuras de Dunk y Egg”, y la primera temporada estará basada en la primera novela corta de la antología de George R. R. Martin, titulada El caballero errante. Se contarán las vivencias de Ser Duncan y su joven escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), durante su viaje hacia un torneo.

Escrita por Martin y por Ira Parker, la serie estará ambientada 100 años antes de Juego de Tronos y 100 años después de La casa del dragón, lo que conforma un meticuloso trío lleno de sangre y crúor que los espectadores ya conocen y adoran.

open image in gallery Peter Claffey como Ser Duncan ‘Dunk’ el Alto en ‘El caballero de los Siete Reinos’ ( Max )

En septiembre, Martin publicó novedades sobre su “agradable” experiencia en el rodaje de la serie, al tiempo que informó a los fans sobre su lento progreso en la escritura de las últimas novelas de la saga Canción de hielo y fuego.

