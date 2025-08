El icónico spinoff de la serie Sexo en la ciudad, And Just Like That..., ha llegado a su fin después de tres temporadas.

La noticia fue confirmada en un comunicado del showrunner, guionista y director del programa, Michael Patrick King, publicado en el Instagram de la serie el viernes.

“Y así de sencillo... la narración continuada del universo de Sexo en la ciudad llega a su fin”, reza el comunicado, y añade: “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That..., me quedó claro que éste podría ser un punto maravilloso para parar”.

Dijo que habló con todo el equipo de la serie, incluida su estrella y productora ejecutiva, Sarah Jessica Parker, sobre la posibilidad de concluir el programa al final de esta temporada, que se estrena actualmente en HBO Max.

“Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos poner fin a la popular serie este año con un final en dos partes y ampliamos el orden original de la serie de 10 episodios a 12”, añadió King, y continuó: “Sarah Jessica Parker y yo hemos retrasado el anuncio de la noticia hasta ahora porque no queríamos que la palabra 'final' eclipsara la diversión de ver la temporada”.

El 'showrunner' de 'And Just Like That...' anuncia que esta será la última temporada de la serie ( HBO )

“Queremos expresar nuestra inmensa gratitud con todos los espectadores que han dejado entrar a estos personajes en sus casas y en sus corazones durante tantos años”, concluyó King.

And Just Like That... presenta el regreso de la columnista de sexo Carrie Bradshaw (interpretada por Parker), que fue la estrella de la icónica serie de los 90, Sexo en la ciudad.

En la primera temporada de And Just Like That... Carrie afronta el duelo tras la muerte de su esposo Big (interpretado por Chris Noth), que fue su novio intermitente durante Sexo en la ciudad.

En la secuela también regresan dos de las mejores amigas de Carrie en la serie original, Miranda Hobbes (interpretada por Cynthia Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (interpretada por Kristin Davis). Sin embargo, la cuarta miembro del grupo de amigas, Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, no aparece en el spinoff.

Algunos de los episodios de la tercera temporada de And Just Like That... han suscitado reacciones variadas entre los fans.

En el episodio de la semana pasada, emitido el 24 de julio, los antiguos amantes Carrie y Aidan (John Corbett) —que en la segunda temporada reavivaron su apasionado romance de décadas atrás— volvían a separarse.

Aidan no había tardado en sospechar del vecino de abajo de Carrie, el guapo escritor británico Duncan (Jonathan Cake). Esto le llevó a admitir más tarde a Carrie que tenía “problemas de confianza” con ella cuando estaba con otros hombres. Como resultado, la pareja se peleó en las calles de Nueva York y rompió.

Los fans se apresuraron a celebrar la ruptura, compartiendo su emoción en las redes sociales.

“¡Carrie Bradshaw por fin lo hizo!”, escribió una persona en X, mientras que otra añadió: “Carrie finalmente dejó a Aidan”.

“¡Sí! ¡La verdadera Carrie Bradshaw está de vuelta!”, declaró un tercer usuario.

El episodio final de And Just Like That... se estrenará en HBO Max el 14 de agosto a las 7:00 p. m. hora México, y a las 3:00 p. m. hora España.

Traducción de Sara Pignatiello