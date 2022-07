Es difícil expresar lo entusiasmada que me sentí cuando me enteré del regreso de Virgin River. Llegué tarde al programa, el cual se lanzó en Netflix en 2019, pero maratoneé de forma indecente las tres temporadas durante la ola navideña de ómicron, mientras cuidaba la casa con solo dos perros ancianos e incontinentes como compañía. Durante 10 días vi tanto de la telenovela cursi de una forma descarada de Netflix y disfrazada de drama que en verdad comencé a considerar mudarme a un pequeño pueblo montañés de California, donde participaría jovialmente en días deportivos con temática de leñadores y tal vez me enamoraría del melancólico propietario de un bar junto al río.

No soy la única que ha tenido tales fantasías con camisas a cuadros. Cuando le admití por primera vez a alguien que veía este programa basura, inmediatamente me respondieron que también estaban obsesionados con él. Más y más devotos comenzaron a salir, hasta que parecía que todas las personas que conocía eran grandes admiradoras, pero no tenían las agallas para revelarlo en público. Pero, Virgin River no es de ninguna manera un programa televisión de prestigio. Al representar la extraña vida dramática de una comunidad estadounidense pequeña y aislada, no tiene la destreza de Succession, las bromas de Better Call Saul o el descaro de gran presupuesto de Stranger Things. Es acogedor y hogareño, y a pesar de los intentos ocasionales de escándalo, hace que Call The Midwife parezca nervioso. Dicho esto, es bastante encantador. Como una película de Hallmark con alma, Virgin River se siente muy cómoda en su propia piel, por lo que quizás haya desarrollado un público tan dedicado.

Para aquellos que aún no se han dejado llevar por su intoxicante marca de fantasía, aquí hay un poco de contexto. En el fondo, es una historia de amor, basada en una serie de novelas románticas populares de Robyn Carr. Mel, una chica de la gran ciudad, se muda de Los Ángeles a Virgin River para trabajar como enfermera practicante. El médico residente es, por supuesto, cascarrabias y está atascado en su forma de hacer las cosas, pero rápidamente Mel (la artista de voz de Family Guy, Alexandra Breckenridge) encanta al pueblo y a sus residentes, incluido Jack (el alumno de Grey's Anatomy, Martin Henderson), el propietario apuesto y con canas elegantes del bar local, quien es propenso a los recuerdos ocasionales de la guerra de Irak, y posee al menos 15 versiones de la misma camisa de franela.

Al final de la tercera temporada en 2021, dejamos al elenco saludable con alrededor de 37 momentos de suspenso diferentes que ocurren a la vez y una gran cantidad de narrativas impactantes combinadas al mismo tiempo en un episodio excelente. El compañero del médico gruñón está en coma inducido médicamente y no se ve bien. Mel está embarazada, pero no está segura de si el padre es su novio Jack o su difunto esposo, cuyos embriones fertilizados ha estado guardando en hielo. Es mucho con lo que lidiar, ya que la ex de Jack hace poco dio a luz a sus gemelos y también está en el proceso de intentar proponerle matrimonio a Mel. Además de esto, al compañero de trabajo de Jack lo atrajeron al bosque y lo drogaron, con la promesa de ver a su enamorado, quien huye después de matar a su abusivo exmarido. Ah, y Jack también cree que el novio de su hermana, quien también es su antiguo compañero del ejército, le disparó, ¡pero todos estamos bastante seguros de que no lo hizo! Abundan varios microdramas, incluida la separación de una adorable pareja de adolescentes, porque uno de ellos se alistó en secreto para el ejército, y la reciente e inesperada muerte de un amado residente del pueblo.

Todo esto se desarrolla en un impresionante paisaje estadounidense, pero de hecho se filmó en Canadá. Hay lagos pacíficos y hermosos, pinos altísimos y cascadas que se precipitan. Las amplias tomas de drones de luminosos pabellones verdes e idílicas cabañas de madera te hacen pensar que podría tratarse de un anuncio de los parques nacionales.

Mel (Alexandra Breckenridge) y Doc Mullins (Tim Matheson) tomando aún más vino (Netflix)

También hay elegancia: un material reluciente y brillante cubre los párpados de todas las integrantes del elenco femenino, quienes lucen un glamour total para cualquier actividad, incluido trotar. Luego está el vino tinto. Vasos grandes y repletos deambulan en casi todos los episodios, al alcance de la mano para una cita, una charla sincera o solo para hacernos saber que es después de la hora del almuerzo en el tranquilo pueblo alcohólico de Virgin River.

Sin embargo, hay una profundidad oculta en el programa, que a su manera, suavemente amortiguada, habla sobre el abuso doméstico, la crisis de los opiáceos, las granjas ilegales de marihuana y el trastorno de estrés postraumático. Los personajes del programa tienen, en general, mucha educación emocional. La mayoría de los problemas se pueden resolver con una buena conversación, de preferencia con una copa de tinto californiano, y la autoayuda suena en las lenguas de los actores con tanta regularidad como las tomas panorámicas del lago en el bar de Jack.

La cuarta temporada promete mucho, sobre todo una fiesta renacentista con disfraces completos, según el último tráiler, pero a pesar del leve olor a superficialidad, estaré allí en todo momento.

La cuarta temporada de Virgin River se estrena el 20 de julio en Netflix