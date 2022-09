Sus fans la estaban esperando, Demi Lovato regresó a la música y estrenó una canción en la que desliza mensajes sobre la relación con su exnovio Wilmer Valderrama, asegurando que empezó antes de lo que debía haber empezado.

En Holy Fvck, la diva de Disney ha presentado "29", una denuncia sin tapujos de los hombres que salen con mujeres mucho más jóvenes, más concretamente, su exnovio, Valderrama. La canción ha creado un trend en TikTok donde las mujeres hablan de pasadas relaciones con hombres mayores en las que se sintieron ‘groomed’ o abusadas por sus parejas.

"Cuando conocí a Wilmer él tenía 29 años. Lo conocí el 11 de enero de 2010, y fue en un rodaje de PSA en su casa para los formularios del censo de 2010. Para ser honesta, solo lo hice porque escuché que era en su casa y pensé que era muy guapo", dijo Lovato en su documental de 2017, Simply Complicated.

"Realmente no me importaban los formularios del censo. Pero [cuando] lo conocí y le puse los ojos encima por primera vez, estaba peinada y maquillada y él entró y se sentó y yo estaba como 'amo a este hombre' y 'tengo que tenerlo'. Pero yo solo tenía 17 años, así que él me decía: 'Aléjate de mí'. Cuando cumplí 18 años, empezamos a salir. Creo que fue amor a primera vista, y realmente no creo en eso, pero creo que sucedió".

Demi era 12 años más joven que el actor cuando fue relacionada por primera vez con Valderrama.

Se conocieron durante el rodaje de un anuncio para animar a los millennials latinos a votar en 2010. La ex estrella de Disney calificó el momento de "amor a primera vista" durante su documental de 2017 en YouTube, Simply Complicated. "Cuando lo conocí y le puse los ojos encima por primera vez, estaba peinada y maquillada y me dije: 'Me encanta su hombre y tengo que tenerlo'. Pero yo sólo tenía 17 años, así que él decía: 'Aléjate de mí'. Cuando cumplí los 18, empezamos a salir".

Fueron varios años de idas y venidas. Lovato conmemoró el aniversario de haber conocido a Valderrama en Instagram en enero de 2016. "6 ❤️", escribió en una adorable foto del dúo en la cama, que luego borró de su cuenta.

La pareja reveló en un comunicado conjunto compartido en las redes sociales en junio de 2016 que tomaban caminos separados. "Después de casi 6 amorosos y maravillosos años juntos, hemos decidido terminar nuestra relación. Ha sido una decisión increíblemente difícil para ambos, pero nos hemos dado cuenta, más que nada, de que estamos mejor como amigos", decía el comunicado. "Siempre nos apoyaremos mutuamente. Gracias a todos los que nos han ofrecido amabilidad y apoyo a lo largo de los años".

Después de su separación, Lovato y Valderrama se reunieron para una linda foto en junio de 2017. "Los mejores amigos, pase lo que pase", escribió en una foto de los dos en su historia de Instagram.

La cantante de "Tell Me You Love Me" también se sinceró sobre su relación en su documental: "Nunca he amado a nadie como he amado a Wilmer", reveló. "Y como sigo amando a Wilmer".

Después de que Lovato fuera llevada al hospital en julio de 2018 tras una aparente sobredosis, Valderrama estaba "completamente devastado." En aquel momento, una fuente, el actor "todavía ama a Demi y era solo una cuestión de programación y tiempo que necesitaban para hacer funcionar una relación romántica."

Si bien la actriz y cantante aún no confirmó que el tema estuviera dedicado al actor, en las redes sus seguidores dieron por hecho que la letra está inspirada en la relación entre ambos: “Pétalo en la vid, demasiado joven para beber vino: solo cinco años de sangrar; estudiante y profesor”, comienza entonando la exestrella adolescente. Y continúa: “Lejos de ser inocente, ¿qué diablos es el consentimiento? Los números te dijeron que no lo hicieras, pero eso no te detuvo. Finalmente veintinueve. Gracioso, igual que vos en ese momento. Pensé que era un sueño adolescente, solo una fantasía. ¿Pero era tuya o era mía?”.