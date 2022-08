Demi Lovato hace aparente referencia a Wilmer Valderrama en nueva canción

Demi Lovato aparentemente abordó la diferencia de edad con su expareja Wilmer Valderrama en su nueva canción, ‘29’.

El miércoles 17 de agosto, la cantante de 29 años, que recientemente actualizó su pronombre a ella, lanzó la canción, que forma parte de su próximo álbum Holy Fvck.

Si bien Lovato se abstuvo de revelar el significado de la canción en una entrevista reciente con Apple Music, la letra parece señalar la diferencia de edad de 12 años entre ella y el actor, que actualmente tiene 42 años, con quien tuvo una relación intermitente entre 2010 y 2016.

The Independent se ha comunicado con los representantes de Valderrama para obtener comentarios.

“Petal on the vine / Too young to drink wine / Just five years a bleeder / Student and a teacher,” canta en el primer verso. “Far from innocent / What the f***’s consent? / Numbers told you not to / But that didn’t stop you”.

En el coro final, Lovato parece reflexionar sobre la relación y dice que no saldría con alguien 12 años más joven: “Finally 29 / 17 would never cross my mind / Thought it was a teenage dream a fantasy / But it was yours it wasn’t mine”.

En un momento de la entrevista, Lovato reveló que durante su última etapa en rehabilitación, se centró en curarse de su trauma pasado con hombres mayores.

Más tarde, el presentador preguntó: “Hablaste un poco sobre tu trauma desencadenado al tratar con hombres mayores, y abordas este tema hasta cierto punto en ‘29’, ¿fue esa canción un reflejo del trabajo que hiciste en rehabilitación? ¿Fue parte de la sanación?”.

Demi Lovato (Brandon Bowen)

“Sí. Cuando cumplí 29, recuerdo que estaba de vacaciones y me di cuenta de que ya tenía 29, y eso puso las cosas en perspectiva. Puso todo en perspectiva”, respondió ella. “Y tengo mucho cuidado con la forma en que respondo estas preguntas porque siento que la canción lo dice todo”.

Lovato agregó que cumplir 29 años y entrar a rehabilitación el año pasado le reveló muchas cosas y que la canción contiene la liberación emocional de su transformación personal.

“Mentiría si dijera que no siento mucha ansiedad por sacar esta canción. Solo dije: ‘Tengo que hacerlo. Tengo que reconocer mi verdad’. Y todavía camino esa línea con mucho cuidado”, comentó.

“He aprendido que a veces decir menos es más”.

‘29’ ya está disponible para ser escuchada y Holy Fvck será lanzado el 19 de agosto.