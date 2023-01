¿Cómo describir al Joel de Pedro Pascal en la nueva serie en HBO sobre supervivencia zombieThe Last of Us? Taciturno, tal vez. Entrecano. Brusco, incluso. Sí, pero también tiene un buen corazón. Si eso suena familiar, es porque el antihéroe adorable es uno de los tropos más perdurables de Hollywood. “Los hombres quieren ser él, las mujeres quieren estar con él”, así dice el viejo y sórdido proverbio de James Bond. Muchas veces encontrarás al antihéroe bebiendo un trago solo en un bar, pero el alcohol nunca lo afecta, tal es su curtida experiencia con el alcohol. Puede, si es necesario, noquear a un agresor con una poderosa enfardadora, pero solo si en verdad debe hacerlo. El encanto del guerrero reacio, cansado pero siempre confiable en una crisis, se remonta a décadas atrás, pero rara vez ha sido interpretado de manera tan competente como lo está haciendo Pascal.

El actor chileno estadounidense ha forjado, de manera algo discreta, una de las carreras más asombrosas de Hollywood. Si bien muchos actores pueden sentirse privilegiados de protagonizar una gran franquicia, Pascal las ha estado acumulando como un colegial que colecciona estrellas de oro. Su fuerte ascenso recuerda a otro antihéroe de Hollywood, quizás el antihéroe definitivo, Harrison Ford. Al igual que Ford, Pascal tenía treinta y tantos años cuando finalmente tuvo su gran oportunidad. El actor cautivó a los espectadores de Game of Thrones como el príncipe Oberyn Martell, el magistral espadachín y principal Don Juan de Dorne, también conocido como la Víbora Roja, antes de sufrir una de las muertes televisivas más memorables de todos los tiempos a manos del caballero favorito de Cersei, la Montaña.

Fue a la misma edad que Ford trascendió el estado mortal para convertirse en Han Solo, el héroe apático de la princesa Leia, en Star Wars: Episode IV – A New Hope. Luego interpretó al profesor de arqueología rompecorazones y aventurero Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark cuatro años después. El encanto magnético y el carisma de Ford habían demostrado ser polvo de oro para los directores de Hollywood. Del mismo modo, Pascal saltó de un proyecto candente a otro después de Thrones, al luchar contra narcotraficantes colombianos durante tres temporadas del exitoso drama sobre Pablo Escobar de Netflix, Narcos, antes de aterrizar un papel propio en Star Wars como otro vago irascible, el cazarrecompensas Din Djarin, en The Mandalorian de Disney+.

“Se me hizo fácil comprender la oportunidad de complejidad debajo de toda la armadura”, Pascal dijo, mientras hablaba de su armadura literal en The Mandalorian, pero bien podría haber estado hablando metafóricamente, sobre cualquiera de sus personajes. Por sus personajes, algunos podrían suponer que Pascal monofacético, pero, al igual que Ford, siempre aporta profundidad a sus actuaciones.

Robert Rodríquez, quien dirigió a Pascal en un episodio de The Mandalorian y la película infantil de 2020 para Netflix, We Can Be Heroes, dijo una vez: “Pascal me recuerda a Harrison Ford… es como un tipo de hombre común. Puede ser divertido, puede ser muy intenso, puede ser muy heroico”. Pero también “muy humano y cálido”. En The Last of Us, Pascal reúne todas esas características; es su mejor actuación hasta la fecha.

Como dijo Ford en el famoso programa Today de NBC en 2019: “Nadie más va a ser Indiana Jones, ¿no lo entiendes? Yo soy Indiana Jones”. ¿Podría este papel, como Joel, ser el propio momento Indiana Jones de Pascal? Tiene tanta chispa, tanta agudeza y tanto corazón, que no parece descabellado decir: “Nadie más podría hacerlo”.