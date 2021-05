S

igourney Weaver tiene una forma típicamente imperiosa en el nuevo drama ambientado en la década de 1990 My New York Year, que se estrenó en los cines del Reino Unido recientemente. Ella interpreta a Margaret, la jefa de la agencia literaria que representa al escritor solitario JD Salinger. Es muy alta, muy imponente y muy brusca. Un mechón plateado en su cabello la hace parecerse un poco a Cruella de Vil. Su sentido del vestido parece haber sido tomado de una de esas viejas películas de Katharine Hepburn. Lleva pantalones de cintura alta, joyas caras y siempre parece tener un cigarrillo colgando en los dedos que nunca inhala. "¡A gusto!" Gritará a sus aterrorizados asistentes como si fuera un oficial al mando que acaba de inspeccionar a sus tropas.

En verdad, esta no es una de las películas más memorables de Weaver. Es una historia suave y un poco forzada contada desde el punto de vista de una joven escritora precoz, interpretada por Margaret Qualley, que acaba de ser contratada para trabajar en la agencia. No obstante, la actuación de Weaver se queda en la mente. Aporta patetismo y profundidad a un personaje que, en sus primeras escenas de bebiendo martini y fumando un cigarrillo tras otro, parece una caricatura grotesca de una gran dama literaria de Nueva York.

Weaver tiene ahora 70 años. Ella nunca ganó un Oscar. Tiene su parte de nominaciones y premios al Globo de Oro pero, dado el escándalo que rodea actualmente a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que organiza los premios, hoy no cuentan tanto como antes. Estrellas desde Tom Cruise hasta Scarlett Johansson han estado atacando a HFPA por su percepción de corrupción y falta de diversidad, mientras que la emisora NBC confirmó este mes que no mostrará los premios el próximo año.

Es instructivo comparar su carrera con la de su contemporánea exacta, Meryl Streep. Ambos tienen la misma edad y antecedentes similares. Sus caminos se cruzaron desde el principio, en la Escuela de Drama de Yale, donde aparecieron juntos en el escenario varias veces. Streep tiene tres premios Oscar y 21 nominaciones asombrosas, 18 más que Weaver. Ella todavía obtiene la primera selección de todos los mejores papeles, mientras que Weaver rara vez ha estado en disputas serias por premios durante la última década.

En Yale, mientras Streep recibía todos los papeles de ciruela, sus profesores de teatro le advertían a Weaver que no tenía el talento para triunfar profesionalmente. Era demasiado alta y desgarbada. Una vez la compararon con una "cama deshecha". "Sigo pensando que probablemente tenían este ideal platónico de una protagonista protagonista que nunca he podido cumplir", dijo Weaver más tarde sobre sus maestros. Streep, por el contrario, fue reconocido como un prodigio incluso por sus compañeros de estudios. "Lento pero seguro", escribe su biógrafo Michael Schulman, se dieron cuenta de que ella "podía superarlos en casi todo". Entonces la siguieron y, 50 años después, a veces parece que Weaver todavía sigue la estela de Streep.

Sin embargo, también se puede hacer un fuerte contraargumento de que Weaver es la estrella de cine más grande. Según Box Office Mojo, sus películas han recaudado más de $3 mil millones solo en los EE. UU. y Canadá, que es más de lo que las películas de Streep han logrado. Cuando finalmente se estrenen las secuelas de Avatar de James Cameron, en las que ella coprotagoniza, la brecha de taquilla entre Weaver y Streep se ampliará aún más. Gracias a Alien y su papel recurrente como la talentosa e infinitamente ingeniosa Ellen Ripley, hace tiempo que se ha hecho un hueco como una de las heroínas de acción más importantes de su época.

Por supuesto, es burdo y reductor evaluar la carrera de Weaver sobre la base de la cantidad de boletos que ha vendido. No hay un sentido particular de que alguna vez se propusiera convertirse en una estrella de cine, aunque su madre, Elizabeth Inglis, había logrado cierto éxito en la pantalla. Nacido en Colchester, Inglis había aparecido en el escenario y en la pantalla en Inglaterra en la década de 1930, interpretando un pequeño papel en The 39 Steps de Alfred Hitchcock y protagonizando la producción teatral original de Gas Light de Patrick Hamilton. El padre de Weaver era el legendario ejecutivo de NBC TV, Pat Weaver, creador de The Tonight Show. Sin embargo, el joven Weaver estaba mucho más interesado en la literatura que en el mundo del espectáculo. Fue bautizada como Susan, pero tomó su nombre de la tía de Jordan Baker, la señora Sigourney Howard, en la novela de F. Scott Fitzgerald, El gran Gatsby.

Es posible que Weaver tenga un origen privilegiado, pero su carrera como actriz tuvo un comienzo errático. Uno de los detalles más extraños sobre ella es que cuando estaba haciendo su licenciatura en Estudios Ingleses en la Universidad de Stanford a principios de la década de 1970, en el apogeo de la guerra de Vietnam, expresó sus credenciales contraculturales al vivir en una casa en un árbol y presentarse para clases vestidas de elfo. Apareció en obras de teatro estudiantiles radicales que a veces se representaban en lugares inusuales. Un perfil de ella en la revista Stanford College tiene un vívido relato de un espectáculo realizado en el estacionamiento de una escuela secundaria de San Francisco.

Después de dejar la universidad, Weaver actuó en su parte de oscuras obras de teatro fuera de Broadway, trabajando con su excompañero de clase de Yale College Christopher Durang, un dramaturgo en ciernes, en un "cabaret chiflado Bertolt Brecht-Kurt Weill" llamado Das Lusitania Songspiel y apareciendo en Durang's juego de una hora, Titanic . El sitio web de Durang tiene una imagen de ella como "la vivaz hija del capitán", que alegremente deja escapar su "historia de comportamiento sexual extraño" a un pasajero que mira alarmado en la cubierta del trasatlántico condenado.

Al principio, la sombra de Streep continuó cerniéndose sobre Weaver. Ambas fueron elegidas al comienzo de sus carreras cinematográficas en películas de Woody Allen. Weaver parpadeó y te perderás su cameo como la cita de Allen al final de Annie Hall (1977). Se la ve durante unos segundos junto al controvertido actor, director y comediante fuera de un cine que muestra el documental de guerra de Marcel Ophuls sobre Francia durante la ocupación nazi, The Sorrow and the Pity. Casi sospechas que Allen solo la eligió porque era muy alta y, por lo tanto, podía superarlo de manera cómica en el plano general.

Cuando Streep apareció en Manhattan (1979) dos años después, tuvo un papel mucho más destacado. Interpretó a la amargada exesposa de Allen, que ahora escribe un libro sobre su turbulento matrimonio y que se ha declarado lesbiana desde que lo dejó. Streep roba sus escenas con Allen, y él la deja salirse con la suya. La película fue mucho más útil para ella como tarjeta de visita de lo que Annie Hall lo fue para Weaver.

El director Ridley Scott le dijo a Entertainment Weekly que primero consideró a Weaver, luego a finales de sus 20, para su papel revolucionario como Ripley en Alien después de un chivatazo de Warren Beatty. “Fui y me reuní con ella. Apareció: tenía un afro, tenía tacones altos, [así que] tenía como, 7 pies 6 pulgadas. Me sentí como si fuera a cenar con mamá”, recordó Scott más tarde. La contrató “por su fuerza e inteligencia”.

Ella estaba interpretando un papel escrito originalmente para un actor masculino: uno de los miembros de la tripulación más ingeniosos a bordo de la nave espacial Nostromo después de que la criatura malévola explota del estómago de John Hurt y se lanza a matar. “La idea de convertir al héroe en heroína fue realmente un golpe maestro porque, por supuesto, esperamos que Sigourney sea la primera en irse, pero esta historia es diferente. Sigourney fue genial porque tiene tanta presencia y autoridad”, dijo Scott sobre la actuación de su estrella.

Los comentarios posteriores de Weaver sobre asumir el papel de Ripley también son reveladores. Según ella misma admitió, le dijo a la revista Stanford Magazine, que era "una especie de snob y no quería hacer una película de ciencia ficción". La forma en que superó su aversión a la ciencia ficción fue identificar a Ripley con las figuras literarias y escénicas que más había admirado. Finalmente decidió interpretar al personaje como si fuera un equivalente espacial de Viola en La duodécima noche de Shakespeare, la joven náufraga que se hace pasar por un hombre.

Estuvo brillante en la película y en sus secuelas. Interpretó a Ripley con tal ferocidad y compromiso que nunca tuvo la sensación de que la estuviera desanimando, haciendo una película de género con sufrimiento. No puedes evitar admirar la determinación implacable y férrea con la que dispara contra los huevos de la reina alienígena al final de Cameron's Aliens (1986) antes de finalmente arrojar al monstruo a través de un eje al espacio exterior.

Inevitablemente, la serie Alien todavía define la carrera de Weaver. Preferirías verla en modo Ripley completamente blindado, gritando "sácala de ella, perra" a su antagonista reptil que escucharla haciendo una charla literaria altruista en My New York Year. No obstante, ha dado excelentes actuaciones en muchas otras películas de todos los géneros imaginables. Ha habido dramas basados en relaciones como The Ice Storm de Ang Lee y comedias de ciencia ficción como Galaxy Quest. Se deleitó con la locura pegajosa y payasada de los Cazafantasmas e hizo una incursión poco probable en el reino del thriller erótico con Half Moon Street.

Hizo comedias románticas (Heartbreakers), películas de asesinos en serie (Copycat), comedias de oficina (Working Girl), dramas independientes de bajo presupuesto (Tadpole) y películas sobre el autismo (Snow Cake). Ella fue discreta pero muy conmovedora como la abuela que cuidaba al niño con la madre moribunda en A Monster Calls. Se mantuvo firme con todos los primates peludos cuando interpretó al conservacionista Dian Fossey en Gorillas in the Mist de Michael Apted.

Weaver no tiene la facilidad de su antiguo compañero de clase para poner extravagantes acentos extranjeros. Por alguna razón, sus películas generalmente no han ganado tanto apoyo entre los críticos y los votantes de premios como las realizadas por Streep. No obstante, es una figura pionera que arrasó en el mundo de la película de acción y transformó ideas sobre género y machismo en el proceso. Incluso hoy, más de 40 años después de la primera película de Alien , está realizando hazañas físicas mucho más allá de la capacidad de la mayoría de sus contemporáneos.

Según un informe reciente, mientras hacía el último lote de películas de Avatar, Weaver filmó varias escenas bajo el agua y fue entrenada por un entrenador militar especializado para contener la respiración, “después de una gran bocanada de oxígeno suplementario”, durante seis minutos. ¿Streep podría hacer lo mismo? Uno lo duda mucho.

'My New York Year' se estrenó el 21 de mayo. 'Avatar 2' saldrá el próximo año.