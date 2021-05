Recientemente, he notado un ligero cambio en la forma en que hablamos de un tema vital: el tema de la salud mental y el bienestar de los hombres.

El locutor James O'Brien escribió ayer sobre pasar años llenos de “fanfarronería en la escuela pública” hasta que tuvo dos sesiones de terapia y se fue, llorando, después de haber decidido reconstruir su vida.

Lo mismo ocurre con el príncipe Harry. Escuché su aparición en el podcast estadounidense Armchair Expert y me quedé convencido de una cosa: Harry puede ser una parte importante de la conversación sobre la salud mental masculina.

Es raro escuchar a hombres jóvenes hablar abierta y francamente sobre cómo han sufrido o están sufriendo, y es exactamente lo que se necesita para abordar algunas de nuestras mayores crisis sociales: el suicidio masculino, que alcanzó un máximo de dos décadas en 2019 en Inglaterra. y Gales; depresión y masculinidad tóxica. Escuchar a alguien como el príncipe Harry hablar sobre las formas en que la empatía, la compasión, la autoconciencia (y la terapia) lo han ayudado a lidiar con sus emociones es un soplo de aire fresco.

Después de todo, ha sido un año difícil para Harry: la entrevista de Oprah con su esposa embarazada, Meghan Markle, sometió a la pareja a nuevos niveles de escrutinio, críticas y trolling; combinado con el anuncio de que Harry se alejará de sus deberes de la familia real. También perdió a su amado abuelo, el príncipe Felipe.

Es difícil para todos nosotros hacer caso omiso del odio y la crueldad en línea; ya sea que estemos o no en el ojo público. Una vez vi que la sección de comentarios de un artículo que había escrito sobre el feminismo se convertía en una discusión entre los hombres que lo usaban sobre si yo era lo suficientemente atractiva como para llevarme a la cama. Los comentarios obviamente fueron moderados cuando los señalé, pero aún así dolió. Sin embargo, Harry no parece haber permitido que el odio en línea lo amargue. En cambio, lo está combatiendo con compasión.

"El odio es una forma de proyección, no nacimos para odiar a la gente", le dijo al presentador de podcast Dax Shepard. “Se manifiesta durante un período de tiempo y proviene de un lugar de dolor no resuelto; en última instancia, hay una fuente para ello. Hay una razón por la que quieres odiar a alguien más. Cuando se trata de trollear en las redes sociales, me tomo un momento para mirarlo y decir, está bien, así es como me hace sentir, pero le doy la vuelta y digo, está bien, ¿cómo va tu día? ¿Lo que le pasó? Y de hecho, ten algo de compasión por ellos. Lo cual es difícil cuando estás en el extremo receptor de un abuso vil y tóxico; pero trato de pensar, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué te hizo venir a mí?

También me encontré asintiendo con la cabeza de acuerdo con lo que él tenía que decir sobre el tipo de traumas infantiles que nos acompañan a todos; sus recuerdos de “ir a” de los adultos que lo rodeaban, quienes posiblemente no sabían cómo manejar a un joven príncipe que había perdido a su madre. “Necesitas ayuda”, explicó, era la frase que usaban las personas cuando no sabían cómo responder a su dolor; una frase que fácilmente podría leerse como condena.

Decirle a alguien que “necesita ayuda”, señaló, te hace sentir como si no estuvieras bien, y hace lo contrario de lo que se necesita. “La regla número uno es, cuando sienta que alguien necesita ayuda, no se lo diga en la cara”, dijo. “Decirle a alguien que necesita ayuda es más probable que haga que diga” no, no lo haga “y que se demore y se escape, o que se vaya a beber o tomar drogas o lo que sea. Seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos, siempre tratamos de encontrar alguna manera de enmascarar el sentimiento real y tratar de hacernos sentir de manera diferente. Eso fue una gran parte del comienzo de mi vida, comenté que no había nada malo en mí y que estaba bien".

Harry también se refirió a la forma en que la gente se comporta a veces porque constantemente sienten que están "persiguiendo algo", que hay una razón para tomar "un montón de drogas y divertirse mucho". "Ciertamente no tenía la conciencia cuando me estaba volviendo loco", detalló. “En el momento, era como,“ ¿por qué no? Estoy en mis veintes, me estoy divirtiendo”. Pero él cree que la clave para la curación es la autoconciencia, y es crucial para evitar el agotamiento.

"Tienes que escuchar a tu cuerpo, de lo contrario simplemente tienes la cabeza en la arena", mencionó. “El cortisol y la adrenalina te dan energía extra, se siente como combustible, pero ahí es cuando ocurre el agotamiento. Sabes que no es normal, pero lo ignoras porque puedes hacer una mierda. Entonces, eventualmente, te golpea, porque luchar o huir no es sostenible.

"Para mí siempre es tan fascinante escuchar sobre las luchas de alguien y poder explicar o articular por qué, pero también rastrearlo hasta lo que te sucedió, no lo que te pasa".

Qué mensaje clave: todos estamos sufriendo y todos hemos tenido traumas y experiencias que a veces pueden llevarnos a actuar de formas que normalmente no elegiríamos. En mi opinión, Harry lo clavó. Y puede que sea un privilegiado, pero al menos lo posee. “En ciertos rincones de los medios es como, “eres un privilegiado, cómo diablos puedes estar sufriendo”, indicó. “Pero he usado mi privilegio para pasar muchos años viajando por el mundo y viendo cómo otras personas sufren, esa fue la educación que tuve. Dondequiera que voy, hago preguntas".

Harry también habló sobre algo con lo que todos podemos relacionarnos: sentirse atrapado en los confines de un trabajo, estilo de vida o (en su caso) derecho de nacimiento. Habló de tener que "sonreír y soportarlo" y "seguir adelante" cuando tenía poco más de veinte años; viajar por la Commonwealth y plasmar una sonrisa en su rostro, cuando estaba desesperado por salir de su papel real.

Describió cómo se sentía cuando tenía poco más de veinte años, sabiendo que no quería el trabajo y no quería estar allí. Mira lo que le hizo a mi mamá. ¿Cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que volverá a suceder? He visto detrás de la cortina; he visto el modelo de negocio, sé cómo funciona esta operación y cómo funciona. Y luego, cuando comencé a hacer terapia, fue como si la burbuja estallara. Saqué mi cabeza de la arena, la sacudí bien y dije, está bien, estás en esta posición de privilegio, deja de quejarte, porque no puedes salir. Entonces, ¿cómo vas a hacer que tu mamá se sienta orgullosa y haga las cosas de manera diferente? Ayudar a otras personas me ayudó".

Si hay algo que Harry tiene que decir, y millones de jóvenes necesitan escuchar, es que está bien no estar bien. Que a veces, ser dueño de sus problemas (en lugar de enmascararlos con bebidas, drogas y fiestas salvajes) es la clave para la curación. Que ir a terapia puede ser bueno para ti. Y que es bueno hablar: con tus amigos, con tu familia, incluso con un podcast.