El príncipe Harry dijo que parte de su decisión de dejar la familia real británica fue "romper el ciclo" de "dolor" que había sufrido al crecer.

Durante una aparición en el podcast del actor estadounidense Dax Shepard, el duque de Sussex afirmó que primero consideró dejar sus deberes cuando tenía poco más de 20 años por "lo que le hizo a mi madre". Afirmó que quería "cambiar eso para mis propios hijos".

El podcast es la última aparición que ha hecho el príncipe desde que él y su esposa Meghan Markle salieron de la monarquía británica.

A principios de este año, la pareja participó en una entrevista con Oprah Winfrey y, a finales de este mes, el príncipe Harry y Winfrey estrenarán un programa de salud mental, The Me You Can't See .

El príncipe sugirió que su padre, el príncipe Carlos, había "sufrido" por su crianza bajo la reina Isabel y el príncipe Felipe.

Indicó que su padre "me trató de la manera" que lo habían tratado mientras crecía, caracterizándolo como una especie de "dolor genético".

“No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente en lo que respecta a la crianza de los hijos, si he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento por el dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido. Me aseguraré de romper ese ciclo para no transmitirlo, básicamente”, aseveró.

Leer más: Príncipe Harry revela que conoció a Meghan en secreto en un supermercado durante su primer viaje a Londres

El príncipe Harry comentó que sentía que tenía la responsabilidad de "asegurarse de que eso no les suceda [a sus hijos]".

Describió su decisión de mudarse a los Estados Unidos como una que puso a su familia y su salud mental en primer lugar.

El príncipe describió su vida como miembro de la realeza como una "mezcla entre The Truman Show y estar en un zoológico".

Durante la entrevista, el príncipe reveló que Markle "vio que estaba enojado" y le preguntó si sentía que sus deberes como miembro de la realeza se sentían como estar "en una jaula".

“Es el trabajo, ¿verdad? Sonreír y aguantar. Continúe con esto”,mencionó el príncipe Harry. “Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quiero este trabajo, no quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto. Mire lo que le hizo a mi madre, cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a suceder de nuevo ”.

Dijo que fueron las preocupaciones de su esposa las que lo llevaron a buscar terapia.

Desde que se mudó a los Estados Unidos, el príncipe señaló que se ha sentido más libre y cómodo.

“Así que al vivir aquí [Los Ángeles] ahora puedo levantar la cabeza y me siento diferente, mis hombros se han caído, también los de ella, puedes caminar sintiéndote un poco más libre, puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta , Nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer eso”, dijo.