Stephen King compartió la recomendación de una nueva película de terror, justo a tiempo para la temporada de Halloween.

A lo largo de los años, varias de las obras del prolífico autor, más conocido por escribir relatos espeluznantes como The Shinning (1977) y Misery (1987), han sido adaptadas al cine.

Aprovechando que ya se acerca la festividad de Halloween el próximo mes, King tiene una recomendación bajo la manga para los fans del terror.

En una publicación en X/Twitter el lunes (25 de septiembre), King, de 76 años, elogió la película de terror de ciencia ficción No One Will Save You, que rápidamente se está convirtiendo en una de las favoritas de culto.

Hulu estrenó la película de manera discreta a principios de este mes. Cuenta con la actuación de Kaitlyn Dever como el personaje principal Brynn, una joven reclusa que encuentra consuelo entre las paredes de la casa de su infancia hasta que una noche la despiertan ruidos extraños de intrusos sobrenaturales.

Los fans reconocerán a Dever por la miniserie de Netflix de 2019 Unbelievable y la miniserie de Hulu aclamada por la crítica Dopesick sobre la crisis de opioides en Estados Unidos.

“Brillante, atrevida, envolvente, aterradora”, escribió King de la película. “Habría que remontarse más de 60 años, a un episodio de Twilight Zone llamado ‘The Invaders’, para encontrar algo remotamente parecido”.

El experto en terror calificó la película como “verdaderamente única”.

The Twilight Zone, transmitida entre 1959 y 1964, es una serie de antología de terror y ciencia ficción estadounidense que, por lo que parece, comparte elementos con la última oferta de Hulu.

No One Will Save You, que también está protagonizada por Zack Duhame y Geraldine Singer, se enfoca en una historia sencilla, que dura poco más de 90 minutos con un diálogo mínimo. La película actualmente tiene una calificación del 79% en el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes.

Los créditos de guion anteriores del director estadounidense Brian Duffield incluyen Love and Monsters (2020), Underwater (2020) y The Babysitter (2017).

No One Will Save You también está disponible en la plataforma Disney+ en algunos países.

No es la primera vez que King apuesta por una película. El autor tiene la costumbre de compartir sus recomendaciones de películas en Twitter, donde tiene 7,1 millones de seguidores.

(Getty Images)

El mes pasado, elogió junto con Guillermo del Toro una nueva película de terror sobre el viaje de Drácula a Londres.

Dirigida por André Øvredal, The Last Voyage of the Demeter está protagonizada por Liam Cunningham, Corey Hawkins, Aisling Franciosi y el actor de Oppenheimer David Dastmalchian.

The Last Voyage of the Demeter es una adaptación del séptimo capítulo de la novela de Bram Stoker de 1897, titulado “El diario del capitán”, que narra el viaje del condenado barco mercante Demeter desde el puerto de Varna en el mar Negro hasta Whitby, Inglaterra.