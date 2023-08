Hay una nueva película de terror que está recibiendo grandes elogios de figuras como Stephen King y Guillermo del Toro.

Los fans de Drácula estarán encantados de saber que la película es una adaptación de la sección de la novela de Bram Stoker, titulada “Diario del capitán” en el que el vampiro viaja a Londres en un barco.

Dirigida por André Øvredal, la película se llama The Last Voyage of the Demeter y está protagonizada por Liam Cunningham, Corey Hawkins, Aisling Franciosi y el actor de Oppenheimer, David Dastmalchian.

Javier Botet se une a la lista de actores que han interpretado a Drácula junto a Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman y, más recientemente, Claes Bang.

Ya están llegando las reseñas de la película, y el autor de terror King compartió su veredicto y escribió: “Tenía dudas sobre THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER, pero te hace pasar un buen rato desgarrador. Me recordó a lo mejor de las películas de Hammer de los años 60 y 70”.

Guillermo del Toro, cuyos créditos incluyen El laberinto del fauno y La forma del agua, escribió: “Disfruté mucho Last Voyage of the Demeter: ¡¡hermosa, ostentosa y salvaje!!”

A pesar de este elogio, la película tiene una puntuación del 38% en Rotten Tomatoes después de 72 reseñas.

Al escribir para The Wrap, Kristen López dijo: “Simplemente, no hay nada en esta interpretación del personaje que lo haga sobresalir como el conde Drácula frente a otro vampiro estándar”.

New York Post dijo: “Bram Stoker escribió Drácula hace 126 años; de alguna manera, Hollywood lo sigue arruinando”.

‘The Last Voyage of the Demeter’ (Universal Pictures)

The Last Voyage of the Demeter ya está disponible en EEUU.