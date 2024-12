Nicole Kidman explicó por qué tuvo que interrumpir las grabaciones de las escenas de sexo para su próxima película, Babygirl: deseo prohibido.

El drama, creado por Halina Rejin, la directora de Muerte muerte muerte, cuenta la historia de una exitosa ejecutiva que mantiene una relación paralela con un joven empleado, y pone en riesgo su carrera profesional y su vida en familia.

Kidman (58) actúa junto con Antonio Banderas (64), que interpreta a su marido, y con Harris Dickinson (28), la estrella de Garra de hierro, que interpreta al joven que cambia su vida por completo.

En diálogo con The Sun, la actriz contó que, a veces, las escenas con Banderas y Dickinson se ponían demasiado intensas.

Explicó: “Compartimos muchos momentos y se generó mucha confianza, pero después me sentía frustrada. No quería que me tocaran”.

Luego, continuó: “A veces, estábamos grabando y yo estaba en modo: ‘No quiero volver a tener un orgasmo. No se me acerquen. Odio hacer esto. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida! No quiero hacer más esto’”.

Y agregó: “Estaba tan pendiente todo el tiempo que me sentí agotada”.

open image in gallery Nicole Kidman y Harris Dickinson en ‘Babygirl’ ( A24 )

La ganadora del Óscar comentó que, al principio, le atrajo la propuesta porque nunca había hecho algo así.

Al respecto, manifestó: “Como actriz, siempre he estado en búsqueda de nuevos proyectos. Siempre pienso: ‘¿Qué cosa no he hecho aún? ¿Qué más puedo experimentar como ser humano?’. Y esto es algo que nunca había hecho”.

La interpretación de Kidman en Babygirl ha sido bien recibida por los críticos en el Festival de Venecia, donde fue premiada como mejor actriz.

Desde Venecia, Geoffrey Macnab, de The Independent, opinó: “Ya hemos visto a Kidman en dramas televisivos como La pareja perfecta y Expatriados, con buenas interpretaciones, pero algo forzadas y modestas. En este caso, su actuación es mucho más auténtica”.

open image in gallery Kidman en la 81ª edición del Festival de Venecia ( PA )

Y, sobre la directora de la película, agregó: “Reijn es una de las actrices teatrales más respetadas de los Países Bajos, muy conocida por su trabajo con el polémico Ivo van Hove”.

Concluyó: “Saca lo mejor de Kidman, que realiza su mejor interpretación en años como una mujer de negocios, decidida y ferozmente independiente, cuya sumisión sexual no es un signo de debilidad. Una película que podría haber caído en el morbo voyerista es, en cambio, ingeniosa, subversiva y emocionalmente reveladora”.

Por su parte, Reijn afirmó durante el festival que el romance de Kidman y Dickinson les permite “experimentar su confusión en torno al poder, el género, la edad, la jerarquía y los instintos humanos”.

Agregó: “A pesar de ser algo prohibido, el placer de dicha exploración es liberador, incluso curativo”.

Babygirl se estrena en cines el 25 de diciembre.

Traducción de María Luz Avila