Conrad Roy III, conocido por su familia como “Coco”, era un joven de 18 años de Mattapoisett, Massachusetts, que murió por suicidio en julio de 2014. Tras su muerte se supo que su novia Michelle Carter, de la cercana Plainville, había enviado muchas veces mensajes de texto, teléfonos y correos electrónicos a Roy animándole a suicidarse. En su última llamada, le ordenó que volviera a entrar en la camioneta que había dejado atemorizado mientras se llenaba de monóxido de carbono. En 2017, Carter fue juzgada acusada de homicidio involuntario por su participación en la muerte de Roy, en lo que se convirtió en un caso judicial de alto perfil y que sentó precedente.

La triste y complicada tragedia de Carter y Roy ya se ha contado varias veces. Hubo una película de Lifetime de 2018 protagonizada por Bella Thorne y Austin P McKenzie, Conrad & Michelle: If Words Could Kill, y un documental de HBO de 2019, I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter. También hubo un artículo de Esquire de 2017 escrito con mucho tacto por Jesse Barron, The Girl from Plainville, que inspiró e informó esta nueva adaptación de Hulu de los escritores Liz Hannah y Patrick Macmanus. Aunque la empática serie no llega a perdonar a Carter por el horrible crimen por el que fue finalmente condenada, sí ofrece un mínimo de comprensión sobre cómo y por qué se desarrolló esta tragedia adolescente.

En el centro de ese logro está la matizada interpretación de Elle Fanning de la propia Carter. Dada la temática, no es de extrañar que Fanning tenga menos libertad para divertirse que en su otra serie de Hulu, la aguda comedia histórica The Great. Esta actuación tenía que ser más sutil y controlada, y Fanning está a la altura de la tarea con su sorprendente habilidad para retratar la confusión interior de Carter. Es una joven que pierde el equilibrio en su propia mente. En una escalofriante escena inicial, ensaya su dolor junto a una escena de Glee, antes de romper con una siniestra interpretación de Make You Feel My Love.

El resto del reparto está a la altura de la clase magistral de Fanning, especialmente Colton Ryan, que dota a Roy de una tristeza profunda y conmovedora. Chloë Sevigny hace un retrato desgarrador del dolor como Lynn, la madre de Roy, especialmente cuando lucha por aceptar el hecho de que Roy ha dejado notas de suicidio para Carter y para su padre, pero no para ella. Por otra parte, Peter Gerety (el juez Daniel Phelan de The Wire) hace un trabajo notable como el angustiado abuelo de Roy, y Cara Buono (Kelli Moltisanti de The Sopranos) como la madre de Carter.

En su mayor parte, la serie -disponible en el Reino Unido a finales de este año- interpreta la historia de forma directa, aunque hay toques ocasionales de realismo mágico, como un número de canto y baile ambientado en Can’t Fight This Feeling de REO Speedwagon, un guiño a la continua obsesión de Carter por Glee. Una elección artística más controvertida es la decisión de retratar las numerosas conversaciones de Carter y Roy por texto como si estuvieran hablando cara a cara. Estas escenas están rodadas con un brillo cálido que sugiere que ambos han creado una versión de fantasía del otro, pero el resultado es una impresión de intimidad en desacuerdo con los hechos del caso. Los cientos de mensajes de Carter diciéndole a Roy que se suicidara no fueron entregados cara a cara, sino desde la distancia incorpórea de una pantalla de teléfono.

Si quieres hablar con alguien sobre las cuestiones planteadas en “The Girl from Plainville”, puedes ponerte en contacto con la línea de ayuda de Samaritans llamando al 116 123. La línea de ayuda es gratuita y está abierta las 24 horas del día todos los días del año.

También puede contactar con Samaritans enviando un correo electrónico a jo@samaritans.org. El tiempo medio de respuesta es de 24 horas.