Corto nominado al Oscar retrata sexualidad adolescente

Mucho antes de que un risueño Riz Ahmed leyera su título en la mañana de las nominaciones al Oscar, el cortometraje “My Year of Dicks” de Pamela Ribon ya surtía efecto en aquellos que escuchaban de él. Como cuando Ribon fue por sus credenciales en el festival SXSW en Austin, Texas, poco antes de estrenarlo ahí.

El título puede significar en inglés “mi año de cretinos”, pero también “mi año de miembros viriles”, no pasa desapercibido.

El filme, escrito y creado por Ribon, y dirigido por Sara Gunnarsdóttir, es uno de los más graciosos, dolorosos y dulces retratos de la adolescencia con toda su rareza. Está nominado en la categoría de mejor cortometraje animado en los Premios de la Academia del próximo mes. Phil Lord guionista de “Spider-Man: Into the Spiderverse” (“Spider-Man: Un nuevo universo”) y “The Lego Movie” (“La LEGO película”) ha calificado a la cinta de 26 minutos como “una de las mejores películas del año sin importar su duración”.

Está basado en el libro de memorias de Ribon de 2014, “Notes to Boys (and Other Things I Shouldn’t Share in Public)”, en especial un capítulo que documenta la resolución de Ribon de perder la virginidad a los 15 años en 1991 cuando crecía a las afueras de Houston. Está dividido en cinco capítulos de encuentros íntimos con tipos no tan agradables, aunque como lo dice el título “My Year of Dicks” no es sólo un juicio sobre las parejas lejos de ser ideales de Ribon, sino que también es un recuento ilustrado sobre esos primeros pasos torpes en el sexo.

“Es descarada, pero no es grosera”, dijo Ribon en una entrevista reciente vía Zoom desde su casa en Los Angeles. “Era una sensación inclusiva de: ‘¿Todos hemos pasado por esto no?’”.

Cuando empezaron, Gunnarsdóttir, una animadora islandesa que creó las vívidas imágenes animadas de la película con actores “Diary of a Teenage Girl” (“Diario de una chica adolescente”), se preguntaba si “Notes to Boys” (Notas para los chicos) sería un título mejor y menos problemático. Pero Ribon sentía que había algo con lo que la gente se podía sentir identificada, algo universal, sobre “My Year of Dicks”.

“No todo mundo le ha enviado una nota a un chico, pero todos han tenido un año de p... ya sea académicamente o en los negocios o en citas románticas. Tiene muchas capas”, dijo Ribon. “Así que lo hicimos así para de alguna manera incluir a todos”.

“My Year of Dicks”, que se encuentra actualmente disponible sin costo en Vimeo, ha emergido como una de las películas más comentadas de los Oscar de este año. La gente ansía ver si Ribon y Gunnarsdóttir pueden ganar el 12 de marzo, pero quizá tienen más curiosidad por saber cuál presentador, en la más prestigiada gala de cine, pronunciará el título del corto ante una audiencia de millones de personas en televisión en vivo.

“¿Crees que lo censurarán?”, se preguntó ansiosa Ribon.

Para Ribon, de 47 años, “My Year of Dicks” es una culminación extrañamente apropiada. Aunque es conocida como guionista producciones animadas más aptas para niños como “Moana” y “Ralph Breaks the Internet” (“Wifi Ralph”), Ribon ha, como ensayista, bloguera y creadora de podcasts, sido por mucho tiempo un libro extrañamente abierto. Su ensayo de 2012, “How I Might Have Just Become the Newest Urban Legend” (Como casi me convierto en la nueva leyenda urbana) describe un viaje poco sanitario a un masajista cuando estaba bastante avanzada en su embarazo.

“La gente decía: ‘Nunca se me habría ocurrido compartir esa historia con la gente’”, dijo Ribon. “Y yo les preguntaba ¿qué habrías hecho? Y ellos decían ‘nunca contarle a nadie nada por el resto de mi vida sobre lo que me acaba de ocurrir’”.

“A veces siento que soy una moraleja viviente”, dice Ribon.

Incluso cuando era adolescente, Ribon estaba muy consciente de la tragicomedia de su paso a la edad adulta. No llevaba un diario, pero sí escribía bastante, en máquina de escribir o a mano, sobre su vida. Sosteniendo un gran cuaderno verde, Ribon pasa por cuentos, notas para chicos y entradas para eventos que acumuló en esos años.

“Me gustó tener a un público desde el comienzo cuando estaba procesando mis pensamientos”, dijo Ribon. “Todavía soy así, prefiero mucho más escribir un correo sobre mi día que guardármelo para mí. Se siente raro hablar conmigo”.

Ribon llevó todo ese material y más a Gunnarsdóttir, quien, con un pequeño equipo de animadores independientes, creó una versión libre y con rotoscopio de la joven Pam mezclada con un viejo video casero de ella en bachillerato. Cada uno de los cinco capítulos tiene su propio diseño de animación, incluyendo una sección de anime y otro con estilo de historia de vampiros. Para Gunnarsdóttir, el poder de la animación es tomar algo natural y agregar expresionismo.

“Así que tienes esta base que se siente muy real, pero la magia ocurre cuando te alejas y vas hacia un lado muy abstracto”, dijo Gunnarsdóttir, desde Francia.

“Esa honestidad viene con ella”, agregó Gunnarsdóttir. “Creo que es muy valiente”.

Ribon lo ve de otra manera.

“No sé si soy valiente o más bien ridícula”, dijo riendo.

Entre los momentos que pueden causar pudor de la película hay una charla demasiado abierta sobre sexo con el padre de Ribon. Ribon le ha tenido que insistir a su madre que así fue palabra por palabra, pues el padre de Ribon murió hace años. Luego de proteger inicialmente a su mamá de la película, la madre de Ribon se ha convertido en una ferviente admiradora del filme, incluso aunque en un principio no soportó quedarse para una lectura con público de “Notes to Boys”.

“My Year of Dicks” comenzó como un proyecto de televisión para FX Networks, pero al final las cineastas decidieron probar su suerte en el circuito de festivales. Walt Disney Co. es propietaria de FX, por lo que “My Year of Dicks” técnicamente e irónicamente cuenta como una de las nominadas de Disney a los Oscar, junto con “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) y “Turning Red” (“Red”).

A medida que pasaba el tiempo, “My Year of Dicks” comenzaba a parecer diferente y más distante para Ribon. La revocación del fallo Roe v. Wade, que había garantizado el derecho al aborto en Estados Unidos desde 1973, ha hecho que ese tipo de exploración sexual sea más peligrosa para las jóvenes. La ley de Texas prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo y no hace excepciones por violaciones o incesto. La película de Ribon parecía cada vez más una cápsula de una era pasada.

“En la Texas actual esto es la cosa más peligrosa que puede hacer una chica con su futuro. Esa gente no debería ser responsable de decisiones que afectan toda una vida por un partido político”, dijo Ribon. “Al menos me sentía libre de descubrir. Ahora habría estado demasiado asustada para aprender sobre mí misma. Estoy agradecida por mis errores y por poderlos cometer. No tuve sexo en ninguna de esas situaciones, pero pudo ocurrir. Y pudo haber ocurrido con una persona que era más cretina que aquí (en el filme). Es algo que da mucho más miedo al pensarlo”.

Ribon considera que la animación ofrece una “herramienta para hablar sin filtros con el corazón de alguien”, que incluso en una película animada muy adulta es posible conectar con ello, como dice, “esa parte en la que comenzamos un viaje con las mejores intenciones para nosotros”.

“Volvemos a la sensación de las caricaturas del sábado por la mañana”, dijo.

“My Year of Dicks” podría ser la nominada al Oscar que genera risas más fácil, pero también la que se siente más honesta.

“Quizá mi función en la vida es ayudar a la gente a saber que no están solos y que las cosas podrían ser peores. Hay algo muy satisfactorio sobre saber que tuve oficialmente la peor charla sobre sexo de todos los tiempos. No es algo que diga nada más yo”, dijo Ribon haciendo una pausa para sonreír. “La academia ha hablado”.

