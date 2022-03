Los Óscar no suelen premiar malas actuaciones. Las peores escenas cinematográficas del crimen presentan a estrellas talentosas que intentan salvar lo que pueden, desde Viola Davis que saca el máximo provecho de The Help, hasta Colin Firth como un rey en The King's Speech.

En verdad, los Óscar tienden a ser más confusos que ofensivos. Muchos actores parecen ganar por las interpretaciones equivocadas (¿alguien piensa que Still Alice es el mejor trabajo de Julianne Moore?), mientras que las interpretaciones interesantes en películas provocativas tienden a pasarse por alto en favor de otorgar un cebo de Óscar más tradicional.

Significa que es mucho más fácil seleccionar una lista de los “¿qué demonios?” ganadores de lo que es verdaderamente malo. Estos son momentos en los que el ganador parecía mucho menos merecedor que otros nominados, o cuando una jugosa narrativa de los Óscar dominaba la actuación en sí: ¿Quién no había ganado en mucho tiempo? ¿A quién desairaron demasiadas veces? ¿Quién arriesgó más su salud a través de toda esa pérdida de peso/aumento de peso/hipotermia potencial, etc.?

Antes de los Óscar de este año, que se celebran el 28 de marzo, revisamos más de 30 años de ceremonias para encontrar 13 de los errores más frustrantes de los Premios de la Academia en las categorías de actuación.

Daniel Day-Lewis en Lincoln

Decir algo negativo sobre Daniel Day-Lewis equivale a un sacrilegio, así que no lo haré. Pero la película biográfica de Abraham Lincoln de Steven Spielberg también se encuentra entre los trabajos menos emocionantes del actor. Su actuación como uno de los mejores presidentes de EE.UU. está impulsada por el estoicismo y la reserva, cualidades que son básicamente la criptonita de los Óscar. Con eso en mente, es admirable que triunfara en 2013. Sin embargo, hubiera deseado que los Óscar se hubieran aventurado ese año en función de los compañeros nominados de Day-Lewis. En comparación con un Bradley Cooper estimulante en Silver Linings Playbook, o el extraño y seductor trabajo de Joaquin Phoenix en The Master, Day-Lewis se sintió (¿me atrevo a decirlo?) un poco pedestre.

Meryl Streep en The Iron Lady

Meryl Streep es la reina del tecnicismo. Nunca ha sido una intérprete muy natural, pero sigue siendo emocionante verla moverse, gesticular y proyectar. Pero en algo como The Iron Lady, donde interpretó a Margaret Thatcher, es casi insoportable. Por mucho que lo intente, nunca parece tener una idea del personaje, tal vez porque The Iron Lady no es una película muy buena, pero distrae increíblemente. Ese año de los Óscar (2012) también fue excelente para las actuaciones de mujeres, la mayoría de las cuales ni siquiera obtuvieron nominaciones: Charlize Theron en Young Adult, Tilda Swinton en We Need to Talk About Kevin, Kristen Wiig en Bridesmaids, Elizabeth Olsen en Martha Marcy May Marlene. Streep arrasó en las diversas carreras de Mejor Actriz, a pesar de toda esa fuerte competencia, fue bastante atroz.

Julianne Moore en Still Alice

Julianne Moore en ‘Still Alice’ (Sony Pictures Classics)

Este fue un Oscar de “ya era hora”. Still Alice fue la quinta nominación al Premio de la Academia de Julianne Moore, y la Academia decidió que por fin merecía un lugar en el podio. Si bien es muy buena como una mujer que vive el inicio temprano de la enfermedad de Alzheimer, la película en sí es olvidable. Una solución fácil habría sido darle a Moore su merecido Oscar en 1998, por su magnífico trabajo en Boogie Nights. O en 2003 por Far from Heaven, donde encarnaba la desgarradora fragilidad de una torturada ama de casa de los años cincuenta. Con tal narrativa de “era hora”, por lo tanto innecesaria en 2015, el Óscar a la Mejor Actriz de ese año podría haber sido para una aterradora Rosamund Pike en Gone Girl.

Martin Landau en Ed Wood

Todo el mundo ama a Martin Landau, por lo que es difícil envidiar demasiado esta victoria. Su trabajo como Bela Lugosi en este subestimado drama de Tim Burton también es magnético y conmovedor. Pero también se enfrentó a Samuel L Jackson en Pulp Fiction. El trabajo de Jackson en el clásico de Quentin Tarantino, una verdadera actuación que sacude el cine y forja una carrera de estrella, es divertido, aterrador e infinitamente citable. Parece extraño que no fuera una competencia de premios en ese momento.

Christoph Waltz en Django Unchained

También conocida como la segunda vez que Samuel L Jackson perdió su Óscar. Si bien se podría disculpar la victoria de Landau por la calidad de su actuación en Ed Wood, sigue siendo desconcertante que los Premios de la Academia determinaran que Waltz era el destacado del conjunto Django Unchained, sobre todo cuando había ganado por otra película de Tarantino, Inglourious Basterds, justo tres años antes. Ninguno de los coprotagonistas de Django de Waltz, Jackson y un igual de fulminante Leonardo DiCaprio, obtuvo nominaciones a Actor de Reparto, y al final triunfó sobre Philip Seymour Hoffman de The Master, en lo que marcó la última gran actuación de Hoffman antes de su trágica muerte.

Hilary Swank en Million Dollar Baby

Para alguien que ha ganado dos premios Óscar a la Mejor Actriz, Hilary Swank ha tenido una carrera extraña. Vista por última vez como una mujer policía psicótica en el espeluznante thriller Fatale, Swank probablemente no necesitaba un segundo Premio de la Academia, por la película llorona de Clint Eastwood, Million Dollar Baby. En cambio, otorgar el Óscar a la Mejor Actriz de ese año a Kate Winslet, por su espectacular actuación en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, también la habría liberado de una narrativa de “ya era hora” cuatro años más tarde (cuando ganó por su papel en la sofocante drama judicial The Reader). Oh, lo que pudo haber sido.

Clint Eastwood y Hilary Swank en ‘Million Dollar Baby’ (Warner Bros)

Michael Caine en The Cider House Rules

Este es el epítome de un Óscar de Harvey Weinstein, en el sentido de que sucedió por cortesía de un drama de época empalagoso que él respaldó con creces y luego se olvidó rápido. También fue un triunfo extraño: Michael Caine había ganado antes, por Hannah and Her Sisters de 1986, por lo que no había una narrativa fuerte de “era hora” a su alrededor, y también se enfrentó a un cuarteto de actores brillantes y tranquilos, actuaciones de las que aún se habla (Tom Cruise en Magnolia, Michael Clarke Duncan en The Green Mile, Haley Joel Osment en The Sixth Sense y Jude Law en The Talented Mr Ripley).

Jim Broadbent en Iris

Esta fue otra victoria de la fábrica de Harvey Weinstein. Una película biográfica de Iris Murdoch distribuida por Miramax Films de Weinstein y protagonizada por Judi Dench y Kate Winslet como la difunta periodista, prácticamente se hizo a medida para los Óscar. Broadbent está bien como el cariñoso esposo de Murdoch, pero no es tan memorable como su competencia de Actor de Reparto ese año, que incluyó el trabajo explosivo e hilarante de Ben Kingsley en Sexy Beast, e Ian McKellen como Gandalf.

Rami Malek en Bohemian Rhapsody

En esta fallida película biográfica de Freddie Mercury, Rami Malek ofrece menos actuación que un extraño revoltijo de dientes postizos, malas pelucas y una extraña entrega vocal. Para ser justos, la mayor parte de la competencia inmediata de Malek en la categoría de Mejor actor en 2019, que incluyó a Viggo Mortensen en Green Book y Christian Bale en Vice, fueron diferentes tonos de horribles, pero la forma en que Malek arrasó en la temporada de premios ese año sigue siendo uno de los misterios de Hollywood más grandes. ¡El trabajo brusco y desgarrador de Bradley Cooper en A Star Is Born estaba justo ahí!

Jessica Tandy en Driving Miss Daisy

Esta es una actuación ganadora de un Óscar tan famosa que es fácil olvidar que casi no sucedió. En el período previo a los Premios de la Academia de 1990, Michelle Pfeiffer había ganado todos los principales precursores de The Fabulous Baker Boys, y no haber ganado el Óscar se convirtió en una de las grandes sorpresas de la noche. Sin embargo, habría sido una gran victoria. Su papel como cantante de salón de clase trabajadora presenta uno de los momentos más memorables del cine, cuando se desliza sobre la tapa de un piano para cantar ‘Making Whoopee’. Pfeiffer, hasta ahora, todavía no ha ganado un Óscar a pesar de tantas actuaciones merecedoras de premios. Además, con el debido respeto a Tandy, Driving Miss Daisy ha envejecido muy mal.

Alicia Vikander en The Danish Girl

Hablando de “algo que envejeció mal”: ¡The Danish Girl! Esta agresiva equivocación sobre una mujer trans pionera, interpretada con niveles de mediocridad casi surrealistas por Eddie Redmayne, ganó su único Óscar por la actuación de Alicia Vikander como la esposa de Redmayne en la pantalla. Es una clásica victoria como “Mejor actriz de reparto”, donde Vikander interpretando a una sufrida esposa que recibe al menos una escena jugosa de ira abyecta. ¡Pero qué aburrida! Sobre todoen comparación con sus compañeras nominados, que incluyeron a Rooney Mara en Carol y Jennifer Jason Leigh en The Hateful Eight, habla de un merecido Óscar “ya era hora”. Pobrecita.

Gary Oldman en Darkest Hour

Gary Oldman in ‘Darkest Hour’ (Working Title)

Este es un caso real de maquillaje protésico impresionante que le valió a un actor un Óscar. Gary Oldman se había merecido un Premio de la Academia durante décadas a estas alturas, pero probablemente por algo un poco más intrigante que una película biográfica monótona de Winston Churchill. Que Oldman se enfrentara a un trío de actuaciones increíbles (Daniel Day-Lewis en Phantom Thread, Timothee Chalamet en Call Me by Your Name y independentespanol.com/tag/daniel-kaluuya en Get Out) solo ayudó a que su trabajo pareciera tan poco inspirado en comparación. Incluso la alocada actuación de Denzel Washington en el poco visto Roman J Israel, Esq hubiera sido una victoria menos desconcertante.

Mahershala Ali en Green Book

Mahershala Ali es un actor fenomenal, pero hay algo innegablemente sombrío en esta victoria. Green Book tuvo muchas críticas que argumentaron que perpetuaba los temas recurrentes del salvador blanco y distorsionaba la verdad del personaje de Ali: el músico de la vida real Don Shirley. Una empresa tan difícil de manejar y mal juzgada corrompió lo que debería haber sido algo que valiera la pena celebrar. ¡Mahershala Ali es genial! ¡Fue su segundo Óscar en tres años! Pero Green Book, a diferencia de la inquietante y hermosa Moonlight, ¡de verdad era mala! Peor aún, significó despreciar el maravilloso trabajo de Richard E Grant en Can You Ever Forgive Me?, que debería haber sido un merecedor de premios mucho más grande de lo que fue.