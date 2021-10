¿Recuerdas a Padre de familia ? Hace quince años, la comedia de situación animada creada por Seth MacFarlane parecía estar en todas partes. Después de que Los Simpson revolucionaran las posibilidades de la animación televisiva en la década de 1990, Padre de familia dio un paso más. Este era el sucio hermano pequeño de Los Simpson. La animación era barata, la narración frágil, sin arte, los chistes eran ruidosos y orgullosamente groseros. Bromas racistas, bromas homofóbicas, bromas transfóbicas, bromas ablistas, bromas sobre violación, sobre pedofilia; nada estaba fuera de la mesa. Ganó muchos fanáticos, especialmente dentro del grupo demográfico masculino joven, pero también muchos detractores, lo que provocó numerosas controversias con su material de factor de impacto. En muchos sentidos, Padre de familia representó los peores impulsos de una época en la que rechazar la “cultura de la PC” se consideraba una sensibilidad cómica de vanguardia.

Pero llega un momento en que todo provocador debe cumplir con un ajuste de cuentas, cuando todo niño terrible debe enfrentarse a un juicio como un adulto terrible. La aguja del consenso oscila y los chistes que alguna vez fueron aclamados como vanguardistas o francos, resultan, en una reinspección más cercana, ofensivos, mal informados o simplemente poco divertidos. Algunas series salen con un golpe en los nudillos (la inclinación de Friends por la homofobia no ha hecho mella en su popularidad), mientras que otras han sido llevadas al exilio total, como la antigua Little Britain contemporánea de mal gusto de Family Guy. Y sin embargo, el próximo miércoles, en Disney Plus en el Reino Unido, Padre de familia comienza su vigésima temporada, con una vigésima primera ya en trámite. No puede evitar preguntarse: ¿cómo ha logrado sobrevivir tanto tiempo en una era de corrección política supuestamente impuesta?

Bueno, hasta cierto punto, Padre de familia ha cambiado con los tiempos, haciendo ciertas concesiones a nuestros cambiantes estándares sociales de aceptabilidad. El papel del amigo negro de Peter Griffin, Cleveland Brown, se reformuló recientemente, por ejemplo, con Arif Zahir interviniendo para reemplazar al actor blanco Mike Henry. El personaje de Quagmire, representado durante gran parte de la carrera del programa como un delincuente sexual lascivo, se modificó en las últimas temporadas, acentuando sus otras características algo menos problemáticas. El episodio de 2019 "Trump Guy" fue noticia no solo por su ataque alcista contra el entonces presidente Donald Trump, que presenta una escena en la que agredió sexualmente a la hija de los Griffins, Meg, sino también por la sugerencia de que estaba devolviendo bromas homofóbicas. “Muchos niños han aprendido sus bromas favoritas sobre judíos, negros y homosexuales al ver su programa a lo largo de los años”, le dice la caricatura Trump a Peter en el episodio. “Para ser justos, hemos estado tratando de eliminar gradualmente las cosas gay”, responde, una declaración que fue celebrada en la prensa como una declaración de intención tolerante.

Padre de familia no “eliminó gradualmente las cosas gay”, en realidad no (Peter incluso admite en un episodio posterior: “Esa cita fue sacada de contexto y muy mal entendida”). Tampoco eliminó en particular el racismo, el capacitismo y el sexismo que conforman una gran parte del programa. Pero sería incorrecto sugerir que no ha aprendido nada. El productor ejecutivo Alec Sulkin le dijo a TV Line hace dos años: “Si miras un programa de 2005 o 2006 y lo pones al lado de un programa de 2018 o 2019, van a tener algunas diferencias. Algunas de las cosas con las que nos sentimos cómodos diciendo y bromeando en ese entonces, ahora entendemos que no son aceptables".

Aún así, algunos de los chistes con los que el programa se siente "cómodo" con los que se hace ahora todavía se sienten como un cebo reaccionario de indignación. El episodio de 2019 "Bri-da" presentó una serie de bromas groseras sobre personas transgénero; el episodio de 2017 “Trans-fat”, en el que Peter Griffin fingió ser trans para obtener ventajas sociales, contenía bromas igualmente objetables.

Uno de los argumentos que se utilizan para defender el humor políticamente incorrecto en Padre de familia y en otras comedias de mal gusto, es que es satírico: “la representación no es respaldo”. Por supuesto, este argumento nunca se sostiene realmente en el caso de Padre de familia; la "sátira" aquí suele ser fina como el papel. Incluso si el personaje de Mort Goldstein es de hecho "satirizar el antisemitismo", la sátira es indistinguible del antisemitismo mismo. Además, incluso si el programa en sí no se acerca fundamentalmente a su material desde un punto de vista de derecha, MacFarlane es un importante donante del Partido Demócrata y algunos de los escritores del programa son abiertamente liberales, una buena cantidad de sus espectadores lo son. Cuando "Trans-fat" se emitió por primera vez, un subconjunto de fanáticos de Padre de familia criticó la serie en las redes sociales por supuestamente capitular ante la cultura de la PC, gracias a un final en el que Peter Griffin se disculpa por burlarse de las personas trans.

La supervivencia duradera de Padre de familia podría deberse a una maduración gradual en otras áreas. La animación, una monstruosidad en toda regla en sus primeros días, se ha mejorado diez veces. Cada vez más, el humor ha reducido las bromas cortadas frenéticas y pueriles y cada vez adquiere un tono más consciente de sí mismo. También se toman más riesgos con su formato, como un episodio completo dedicado a un comentario falso en DVD en el universo, o un tríptico que emula la estética cinematográfica de Quentin Tarantino, Wes Anderson y Michael Bay. Esta resistencia creativa a largo plazo no es nada para burlarse: en su propia vigésima temporada, Los Simpson había pasado más de una década de su apogeo y ya había perdido todo rastro de lo que la convirtió en una pieza de televisión tan monumental. Independientemente, las cifras de audiencia de Padre de familia han disminuido sustancialmente a lo largo de los años, al menos en la televisión tradicional. En 2000 y 2002, Family Guy fue cancelado dos veces por Fox por bajos índices de audiencia, antes de ser revivido debido a las altas ventas de DVD y la popularidad de las repeticiones de Adult Swim. Ahora, extrae menos de la mitad de lo que hizo en su punto más bajo antes de la cancelación. Tal vez todavía no haya suficiente gente mirando para cultivar mucha ofensa.

Todos estos factores pueden pasar por alto la respuesta obvia. Padre de familia no ha sido atado por la policía de la PC, ha salido de la ciudad en un ferrocarril, porque la brigada de la PC no existe realmente. A pesar de toda la charla de ser "incapaz de decir nada más", el hecho es que, en general, puedes decir lo que quieras. Dave Chappelle se queja de haber sido "cancelado" por sus bromas sobre las personas trans, pero todavía le dan especiales de Netflix de alto perfil. Hay un lugar en el mercado para la comedia de mal gusto, y Padre de familia está llenando ese vacío diligentemente. Es un espectáculo que se enorgullece de decir lo indecible. Afortunadamente para la mayoría de la gente, lo que realmente está diciendo es lo fácilmente ignorable.

La temporada 20 de “Padre de familia” comienza en Disney Plus en el Reino Unido e Irlanda el 3 de noviembre