Hace unos años, cuando vi a una madre del amigo de mi hijo de ocho años en la tienda de comestibles, me preguntó: “Vi tu foto de pose de yoga en Facebook. Eres tan flexible … ¿Eras bailarina?”

La vergüenza me invadió, nunca sé qué decir.

“Algo así”, respondí, encogiéndome de hombros.

Quería responder la pregunta honestamente, pero correctamente. No me gusta engañar.

Sí, era bailarina. No es el tipo de bailarina en la que estaba pensando. Tenía imágenes en mente de una bailarina en tutú, pero para cualquiera que conozca mi pasado, ese no es el tipo de disfraz que yo usaba.

Nunca sé cómo reaccionará alguien cuando le diga que he ganado dinero quitándome la ropa, así que es mejor no entrar en detalles.

Empecé a desnudarme cuando tenía 18 años. Como actriz, no pensé que sería un gran problema quitarme la ropa y fingir ser una stripper, así que eso es lo que hice. Pensé en financiar mi mudanza a la ciudad de Nueva York para convertirme en una actriz famosa. Sorpresa, sorpresa, pero terminé desnudándome mucho más tiempo de lo que pensé y nunca me convertí en una actriz famosa, aunque sí me gané la vida haciéndolo durante unos años.

Cuando bailaba, la única forma de ganar dinero extra era salir en las salas privadas o durante los bailes de regazo, lo que me ponía en desventaja porque quería hacer todo legalmente. Hice algunas sesiones de fotos subidas de tono, y nunca fui yo quien ganó dinero con las fotos que me tomaron. Recibía un salario por hora y luego eso era todo: alguien más era dueño de mis imágenes. Poseían una parte de mi trasero. Cuando miro lo que las trabajadoras sexuales pueden lograr en términos de control y autonomía en sitios como OnlyFans en estos días, estoy celosa.

El simple hecho es que el trabajo sexual es duro y, a menudo, no muy agradable, pero muchas trabajadoras sexuales no quieren hablar de eso. Cuando publiqué mi primer artículo sobre los aspectos difíciles del striptease, algunas trabajadoras sexuales en línea me reprendieron porque no era bueno para personas como yo hablar sobre los aspectos negativos, que solo debería escribir sobre los aspectos positivos del striptease y el trabajo sexual. Solo deberíamos mostrar el lado del empoderamiento, no el negativo, de lo contrario estaríamos cometiendo una injusticia con nuestras compañeras en la industria.

Me sentí extraña al ser regañada por otras trabajadoras sexuales que querían dictar mi experiencia y cómo la expresaba. ¿Por qué no mostrar la verdad del mundo que habitamos? Parecía que estaban diciendo que la única forma de poder hacer las paces con el trabajo sexual es decir que todo es bueno y empoderador. Pero esa no fue mi experiencia, aunque he tratado de replantearme de esa manera muchas veces.

No me malinterpretes. Había aspectos positivos sobre el striptease: pago en efectivo, la capacidad de establecer mis propias horas y, a veces, una sensación de poder y glamour. Pero la experiencia causó estragos en mi vida personal. Decir lo contrario sería deshonesto.

En los últimos días, se supo que OnlyFans revertirá su decisión de prohibir material explícito, al menos por ahora (https://www.cnbc.com/2021/08/25/onlyfans-says-it-will-no- later-ban-porn-after-backlash-from-users.html). Celebro esta decisión y creo que todos deberían tener la capacidad de tener el control de sus elecciones. Pero también hay consecuencias para la facilidad de OnlyFans. Es probable que haya un nuevo enamoramiento de mujeres jóvenes que decidan desnudarse y vender desnudos para aliviar una crisis financiera. Muchos de ellos perseguirán el “empoderamiento” que les prometen las trabajadoras sexuales que ya están en la industria.

En este punto de la historia, creo que sería difícil encontrar un argumento convincente sobre cómo no se debe permitir que una mujer tome sus propias decisiones sobre lo que hace con su cuerpo. Es fácil ver cómo se pueden enmarcar los ideales feministas de modo que pueda verse como un empoderamiento para quitarnos la ropa y ganar dinero por ello. Pero también es importante ser honesta. Hoy les debo a las mujeres jóvenes esa honestidad.

Antes de OnlyFans y la capacidad de las trabajadoras sexuales de tener el control de sus imágenes y seguridad, la mayoría de los escenarios en los que se presentaban bailarinas exóticas de la vida real no eran como el escenario New York City Scores de la película Hustlers, donde también actué en principios de los 90. Y el baile en barra solo existía en los “clubes de caballeros” de la gran ciudad, no en los somnolientos y lúgubres bares de pueblos pequeños donde la mayoría de las bailarinas se ganaban la vida. En lugar de miles de dólares ganados por noche, muchas bailarinas realizaron turnos dobles para irse a casa con unos cientos de dólares, músculos doloridos y autoestima destrozada por las difíciles condiciones de trabajo.

OnlyFans les da a las trabajadoras sexuales otra opción y más capacidad para controlar su experiencia. Pero al igual que las strippers, las modelos también se acostumbrarán al dinero fácil y al sentimiento de adulación en línea. Pocos pensarán en cómo la sociedad podría reaccionar ante ellos a medida que envejecen, o cómo podrían quedar atrapados en una carrera que no quieren hacer para siempre. Todavía no me parece genial decirle a otra mamá que yo era stripper.

Siempre dije que en realidad nunca fui una stripper; Solo estaba actuando el papel. Ella no era quien era yo. Pero por un tiempo, realmente pensé que Kirea, mi alter ego stripper, era quien era o quien debería ser. Me perdí en esa identidad. Odiaría ver a una gran cantidad de mujeres jóvenes buscar sus identidades en las opiniones de los demás sobre ellas debido al glamouroso dinero fácil que están escuchando que es posible ganar en OnlyFans.

Tal vez los Hustlers y toda la charla positiva sobre ser trabajadoras sexuales nos ayuden a decir abiertamente lo que somos, lo que fuimos y mostrar la verdad de todo, no solo el dinero fácil, sino la parte más vulnerable del posible daño a la realidad de una mujer joven, del sentido de sí misma y el poder.

Quiero que las personas que estén pensando en dedicarse al trabajo sexual sepan que son más que un simple cuerpo, que son valiosas y que, si deciden ser trabajadoras sexuales, pueden hacerlo de manera consciente y saludable. Hay cosas buenas y malas en la industria, y estoy orgulloso de haberlas sobrevivido. Ahora me doy cuenta de que está bien decir que Kirea era y es parte de mí. Del mismo modo, ella no es la única parte.