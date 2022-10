A pesar de ser terribles, estas ocho películas de Netflix tuvieron éxito

Aparecer en el top 10 de Netflix solía significar algo.

Era una lista útil a la que el público recurría en busca de recomendaciones. Estas eran películas en las que podías confiar que serían buenas.

No hace falta decir que muchas cosas han cambiado desde entonces. Ahora, la mayoría de las veces, alcanzar el primer lugar en Netflix no es necesariamente algo de lo que estar orgulloso.

A medida que sigue creciendo el fenómeno de consumir entretenimiento detestable, en el que los espectadores se echan maratones de algo que admiten que es terrible, la popularidad en Netflix se vuelve cada vez menos sinónimo de calidad.

Reunimos una lista de ocho películas a las que les fue espectacularmente bien para el gigante del streaming… pero que fracasaron ante la opinión pública, según las calificaciones de Rotten Tomatoes.

Luckiest Girl Alive (43 por ciento)

Actualmente número uno en Netflix, Luckiest Girl Alive es el último ejemplo que demuestra que una película no necesita ser buena para llegar al primer puesto. Mila Kunis protagoniza una adaptación de la novela de misterio de 2015 de Jessica Knoll, que sigue a Ani (Kunis), una escritora cuya vida aparentemente perfecta se ve amenazada cuando un documental de true crime la obliga a enfrentar un tiroteo escolar que vivió en su adolescencia.

A pesar de un elenco prometedor que incluye a Connie Britton y la estrella de American Horror Story, Finn Wittock, la película se convierte en un cliché y no explora los matices de la novela. Aunque Chiara Aurelia merece una mención especial, ya que su interpretación de la versión más joven del personaje de Kunis es uno de los pocos momentos destacados de la película. Lo que le queda al público es una historia impactante, pero en última instancia confusa con un final inesperado y escenas desgarradoras que sin duda requieren una advertencia de contenido más explícita que la que tiene actualmente.

Ana De Armas como Marilyn Monroe en ‘Blonde’ de Andrew Dominik (Netflix)

Blonde (42 por ciento)

Pocas películas han suscitado tanta polémica como Blonde, de Andrew Dominik. Entonces, no puede sorprender que la película haya representado un éxito para el gigante de streaming. Blonde, protagonizada por Ana De Armas como Marilyn Monroe en una adaptación de la novela homónima de Joyce Carol Oates del año 2000, ha sido criticada por tantas cosas que es imposible seguirle la pista. Los espectadores han destacado el mensaje “antiaborto” de la película, y Planned Parenthood incluso intevino para decir que Blonde es “propaganda antiaborto”. Muchos discreparon con cierta escena que involucraba a JFK. Otros opinaron que es misógina y explota la vida y el legado de Monroe.

Como lo expresó la reseña de una estrella deThe Independent: “Pero Blonde no es una mala película porque sea degradante, explotadora y misógina, aunque sea todas esas cosas. Es mala porque es aburrida, se muestra satisfecha consigo misma y no tiene ni idea de lo que está tratando de decir”.

Ryan Reynolds en ‘6 Underground’ (Netflix)

6 Underground (36 por ciento)

Hasta Netflix sabe cuándo tirar la toalla. A pesar de que la película de acción de Michael Bay de 2019, 6 Underground, se ubicó entre los 10 mejores estrenos originales de Netflix de todos los tiempos, el gigante de streaming admitió que se equivocó. “El aspecto creativo no fue el esperado”, dijo anteriormente Scott Stuber, director de películas originales de Netflix. Y con una calificación de Rotten Tomatoes del 36 por ciento, se puede decir que los espectadores están de acuerdo. La película está protagonizada por Ryan Reynolds como el jefe de un grupo de personas vigilantes (cuyos nombres son números del uno al siete) que acaban con los delincuentes en una “misión audaz y sangrienta”. Costó US$150 millones (£136 millones), una pérdida total de dinero en opinión de muchas personas. 6 Underground es exactamente la película que esperas que sea, con una gran cantidad de explosivos, balas y diálogos cursis. Te toca a ti decidir si es algo bueno o no.

The Woman in the Window (26 por ciento)

En todos los sentidos, The Woman in the Window debió haber sido un éxito. La premisa es sólida: es un thriller psicológico, está protagonizado por Amy Adams y es una adaptación de una novela best seller de un polémico autor controvertido. Pero, por desgracia, la película fue un fracaso total. Adams interpreta a la psicóloga Anna que se volvió agorafóbica después de un trágico incidente en su pasado. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando cree haber sido testigo de un asesinato en la casa de enfrente. Es una premisa prometedora, pero eso es todo. Si bien una película como esta sin duda requiere giros y sorpresas, los de aquí parecen predecibles y ridículos a la vez. Lo único que tiene The Woman in the Window es un tiempo de ejecución corto, pero aun así, se siente demasiado larga.

Chris Hemsworth como Abnesti en la adaptación de Netflix de George Saunders ‘Spiderhead’ (Cortesía de Netflix)

Spiderhead (38 por ciento)

El simple hecho de que Chris Hemsworth y Miles Teller protagonizaran Spiderhead significaba que era imposible que no alcanzara el número uno en Netflix. Sin embargo, su calificación de Rotten Tomatoes del 38 por ciento (y el puntaje de audiencia del 29 por ciento) es una prueba más de que los mejores actores por sí solos no son suficientes para hacer que valga la pena ver una película. Si bien es refrescante ver a Hemsworth (querido de Marvel y buen tipo) interpretar a un villano científico loco, la novedad desaparece rápidamente y lo que te queda es una película que no tiene un tono definido, y una que fue descaradamente exprimida de una historia corta de 2010 en The New Yorker llamada Escape from Spiderhead.

Don’t Look Up! (56 por ciento)

A la hora de suscitar una conversación, Netflix ha tenido pocos éxitos más populares que Don’t Look Up!, la sátira ecológica de 2021 de Adam McKay protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como dos científicos que intentan salvar al mundo del inminente apocalipsis. El único problema fue la película en sí misma, que derrochó para incluir a varias estrellas hollywoodenses en una comedia amplia, santurrona y, a veces, insoportablemente sin gracia.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en ‘Don’t Look Up’ (AP)

Red Notice (36 por ciento)

Hay mucho que criticar sobre el desangelado thriller de doble juego de Netflix, Red Notice, desde su guion débil y lleno de bromas hasta las actuaciones poco convincentes de las estrellas Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Quizás lo más atroz de todo es la gran cantidad de dinero involucrado (supuestamente US$200 millones) para una película que nunca deja de parecer barata. Las críticas fueron bastante duras, como sugiere el puntaje de Rotten Tomatoes del 36 por ciento, pero el público la vio en masa. Supongo que habrá que esperar la secuela.

Nicholas Galitzine como Luke, Sofia Carson como Cassie en ‘Purple Hearts’ (Mark Fellman/Netflix)

Purple Hearts (35 por ciento)

Uno de los éxitos sorpresa del servicio de streaming de 2022, Purple Hearts, parece una película de Lifetime Original. Enfocada en un marine estadounidense conservador que se enamora de una cantautora liberal, la película es un melodrama artificial y de mala calidad de un romance. Si miras más allá de las partes musicales cursis y la propaganda militar llamativa, te quedarás con una película que es dramáticamente aburrida y políticamente vacía. A pesar de que la crítica la aporreó, Purple Hearts logró impresionar a una buena parte de los espectadores de Netflix.