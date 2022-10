Taylor Swift respondió a las constantes especulaciones sobre su relación con Joe Alwyn en una nueva canción, ‘Lavender Haze’.

La cantautora lanzó su décimo álbum de estudio, Midnights, el viernes (21 de octubre).

En la reseña de cinco estrellas de The Independent, el trabajo se describe como “el más oscuro y críptico hasta ahora” de Swift, y la crítica Helen Brown aconseja a los oyentes: “Apaga las luces y deja que estas canciones merodeen a tu alrededor”.

La primera canción del álbum, ‘Lavender Haze’, generó un debate inmediato entre los fanáticos por su letra, que aparentemente hace referencia a su relación de seis años con Alwyn.

“All they keep asking me / Is if I’m gonna be your bride / The only kinda girl they see / Is a one night or a wife” (Me siguen preguntando / Si voy a ser tu esposa / Solo ven un tipo de mujer / Aventura de una noche o esposa) canta antes del coro: “I’m damned if I do give a damn what people say / No deal / The 1950s s*** they want from me” (Me importa un bledo lo que la gente diga / No acepto / La m****a de los 50’s que esperan de mí).

Swift y Alwyn han soportado innumerables titulares que especulan sobre el estado de su relación; los informes a principios de este año afirmaron que están comprometidos. Ninguno ha confirmado o negado los informes.

“Talk your talk and go viral / I just need this love to spiral” (Habla y hazte viral / A mí me importa este amor en espiral), afirma Swift más adelante en la canción, sugiriendo que no le preocupan los chismes en Internet.

Antes del lanzamiento del álbum, hubo una discusión entre los fanáticos sobre el significado del título de la canción. Algunos se preguntaron si la canción significaría que la artista revele que es queer, debido a que a menudo se asocia el color púrpura con la bisexualidad.

Taylor Swift y Joe Alwyn (Beth Garrabrant / Getty)

Sin embargo, en un vídeo publicado en las redes sociales a principios de este mes, la estrella reveló que había escuchado el término viendo Mad Men.

“Me encontré con la frase ‘Lavender Haze’ cuando estaba viendo Mad Men”, explicó Swift.

“La busqué porque pensé que sonaba genial, y resulta que es una frase común utilizada en los años cincuenta con la que describían el enamoramiento”.

“Si estabas bajo la neblina lavanda” —continuó— “significaba que se te notaba ese resplandor de amor que lo abarca todo, y me pareció bastante hermoso”.