Taylor Swift revela su mayor miedo en ‘Midnights’: los ascensores

Taylor Swift hizo varias revelaciones con el lanzamiento de su último álbum, Midnights. Desde peleas entre celebridades hasta el estado de su relación con su novio, Joe Alwyn, Swift lo puso todo sobre la mesa, incluido un dato previamente desconocido sobre ella: odia los ascensores.

La cantautora da a conocer sus miedos en el décimo tema del álbum, “Labyrinth”. Swift canta: “Breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out / I’ll be getting over you my whole life / You know how scared I am of elevators / Never trust it if it rises fast / It can’t last” [“Inhala, respira, respira profundo, exhala / No terminaré de superarte en la vida / Sabes lo mucho que me asustan los ascensores / Nunca confíes si sube rápido / No puede durar”].

Por supuesto, esta es la primera vez que sus swifties han oído hablar de este miedo (y lo saben todo). En 2014, Swift publicó una foto de sí misma con su disfraz de Halloween, un unicornio alado, mientras estaba de pie en un ascensor. Interpretó a una rubia tonta en la película Valentine's Day del 2010, donde se encontraba en un ascensor con Julia Garner. Apareció mágicamente en un ascensor, cortesía del mago David Copperfield, en los American Country Music Awards de 2009. Y Swift se ha tomado muchas selfies en ascensores con su escuadrón “Bad Blood”.

Es muy posible que Taylor Swift se haya tomado algunas libertades creativas con esta canción, y es posible que no odie los ascensores en absoluto. Pero esta no es la primera vez que hace referencia a su miedo a caer demasiado rápido. En la canción “gold rush” de su álbum evermore de 2020, cantó: “I don’t like that falling feels like flying ‘til the bone crush / Everybody wants you / But I don’t like a gold rush” ["No me gusta que caer se sienta como volar hasta que se aplasten los huesos / Todos te quieren / Pero a mí no me gusta la fiebre del oro”].

O tiene miedo de enamorarse demasiado rápido, o tal vez solo tiene vértigo.

Se sabe que Taylor Swift lanza guiños ocultos para sus fans y, como era de esperar, ha citado estas letras de “Labyrinth” antes. Durante su discurso para los graduados de la clase de 2022 de la Universidad de Nueva York, Swift recitó la letra de la canción meses antes del lanzamiento de Midnights.

“Nos pasarán cosas difíciles, nos recuperaremos, aprenderemos de ello, seremos más resilientes gracias a ello, y mientras tengamos la suerte de estar respirando, inhalaremos, respiraremos, respiraremos profundamente y exhalaremos”, expresó durante su discurso, donde recibió el título de Doctora Honoris Causa en Bellas Artes.

La letra de “Labyrinth” también es bastante similar a otra letra de Swift de la canción “epiphany”, de su álbum de 2020, folklore. “Watch you breathe in / Watch you breathing out, out,” [“Miro cómo inhalas / Miro cómo exhalas, exhalas”], canta. Siempre hay un significado oculto en cada canción de Swift. Tal vez solo esté tratando de decirnos que ella también tiene asma.

La cantautora lanzó su décimo álbum de estudio, Midnights, a la medianoche del 21 de octubre. Al más puro estilo Swift, siguió con el lanzamiento de un álbum de lujo, que incluía siete pistas adicionales, llamado Midnights (3am Edition).

En la reseña de cinco estrellas de The Independent, el álbum se describe como el “más oscuro y críptico hasta la fecha” de Swift, y la crítica Helen Brown aconseja a los oyentes: “Apaga las luces y deja que estas canciones merodeen a tu alrededor”.