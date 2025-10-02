Hayley Williams confirma que Morgan Wallen es el “cantante country racista” mencionado en su canción

Hayley Williams, cofundadora y vocalista de Paramore, reveló que Morgan Wallen fue la inspiración detrás de un verso en el que menciona a un “cantante country racista”.

En su nuevo álbum solista Ego Death At A Bachelorette Party, Williams, de 36 años, canta: “Seré la estrella más grande / En el bar de este cantante country racista”.

Al ser consultada en el pódcast Popcast de The New York Times sobre a quién aludía, respondió: “Podrían ser varios, pero siempre me refiero a Morgan Wallen”.

Mientras los presentadores reían, Hayley Williams se mantuvo seria y lanzó un reto a Morgan Wallen: “Encuéntrame en Whole Foods, m******. No me importa”.

Hayley Williams (izquierda), de Paramore, dijo que “siempre” habla de Morgan Wallen (derecha) cuando canta sobre “cantantes country racistas” ( Getty )

No es la primera vez que Williams critica al cantante. En agosto, declaró a Stereogum que su bar, This Bar & Tennessee Kitchen, era su establecimiento menos favorito entre los negocios de músicos en Nashville:

“Cuando abres un negocio, no basta con ponerle tu nombre. Tienes que aportar algo, ¿no? Puede tener tu ADN, pero no entiendo los bares que solo llevan el nombre de la persona”.

Con el paso de los años, Morgan Wallen se ha visto rodeado de polémicas. Una de las más graves ocurrió en 2021, cuando su discográfica lo suspendió tras la aparición de un video en el que se le escuchaba usar un insulto racial.

De acuerdo con TMZ, la grabación fue realizada por vecinos que se quejaban del ruido y mostraba al cantante al regresar de una noche de fiesta, utilizando en dos ocasiones la palabra con N para dirigirse a un acompañante.

Una semana después del incidente, el cantante de ‘I’m the Problem’ compartió un video de disculpa de cinco minutos, en el que explicó que estaba en “la hora 72 de una juerga de 72 horas” cuando utilizó el insulto racial.

Wallen aseguró que se mantenía sobrio desde la difusión del video y que había aceptado “invitaciones de organizaciones, ejecutivos y líderes afroamericanos extraordinarios para mantener conversaciones reales y honestas”.

“Quién sabe si podré dejar atrás todos los errores que he cometido, pero sin duda lo voy a intentar”, declaró.

En una entrevista con Billboard en 2023 —la primera en años— reconoció su comportamiento: “No hay excusa. Nunca he puesto una excusa y nunca lo haré”.

Wallen explicó que tras el escándalo buscó aprender de otras experiencias: “Conversé con muchas personas y escuché relatos que nunca habría imaginado, porque no eran parte de mi experiencia. Creo que, en el fondo, nunca fui la persona que muchos describieron. Estaba molesto porque sabía que no debía haber dicho aquello, aunque también estaba convencido de que no me definía”.

Y además compartió: “Me vi en una situación lamentable. Pensé: ‘Amigo, la cagaste’. Y si realmente hubiera sido esa persona, no me habría importado, no me habría disculpado ni tratado de reparar lo ocurrido”.

