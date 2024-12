Spotify Wrapped 2024: Taylor Swift lidera en un año dominado por mujeres en canciones y álbumes

Las mujeres han dominado el año en la música, según confirmó Spotify al desvelar los artistas, las canciones y los álbumes más reproducidos de los últimos 12 meses.

Con motivo del lanzamiento de su compilación anual Wrapped, en la que los suscriptores pueden ver un resumen personalizado de sus hábitos de escucha, la plataforma de streaming también dio a conocer los nombres de los artistas que acumulan las mayores cifras.

Como era de esperar, Taylor Swift se alzó por segundo año consecutivo con el título de artista más escuchada en todo el mundo, con más de 26.600 millones de reproducciones, gracias al lanzamiento de su álbum The Tortured Poets Department, nominado al Grammy.

Lanzado en abril, el undécimo álbum de estudio de la estrella del pop estadounidense, que ha batido todos los récords, cuenta con varias ediciones diferentes, incluida una “antología” de 31 temas, la mayoría de los cuales han superado los 100 millones de reproducciones cada uno.

Swift también ha acaparado titulares a lo largo de 2024 con su gira Eras, una serie de espectáculos que abarcan la música de toda su carrera que ha presentado ante millones de fans de todo el mundo.

Por su parte, Sabrina Carpenter, que lanzó este año su sexto álbum Short ‘n Sweet, encabezó la lista mundial de canciones con su pegadizo single ‘Espresso’.

Los cinco álbumes más escuchados fueron de mujeres, incluidos los discos de Swift y Carpenter en el número uno y tres, respectivamente. El tercer álbum de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, fue el segundo más reproducido del año en Spotify, con Mañana Será Bonito de la cantante colombiana Karol G en cuarto lugar y Eternal Sunshine de Ariana Grande en quinto.

En cuanto a los pódcast, el polémico Joe Rogan Experience —que en 2022 provocó la salida de Neil Young del servicio de streaming al acusar a Rogan de difundir desinformación sobre la vacuna contra el covid-19— se hizo con el número uno de la lista global por quinto año consecutivo. Al pódcast de Rogan le siguieron Call Her Daddy en el número dos, Huberman Lab en el tres, This Past Weekend w/ Theo Von en el cuatro y The Diary of a CEO con Steven Bartlett en el cinco.

Spotify también ha empezado a recopilar datos sobre los autores y audiolibros más escuchados en la plataforma, así como los pódcast más reproducidos. Este año, Sara J. Maas, autora de fantasía de A Court of Thorns and Roses, encabezó la lista, seguida de J. R. R. Tolkien, autor de El señor de los anillos, y del maestro del terror Stephen King.

Artistas más escuchados en EE. UU.

1. Taylor Swift

2. Drake

3. Zach Bryan

4. Morgan Wallen

5. Kanye West

6. Future

7. Kendrick Lamar

8. Travis Scott

9. The Weekend

10. Metro Boomin’

Artistas más escuchados en todo el mundo

1. Taylor Swift

2. The Weekend

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Travis Scott

7. Peso Pluma

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

Canciones más escuchadas en EE. UU.

1. ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

2. ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

3. ‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey

4. ‘I Had Some Help (feat Morgan Wallen)’ de Post Malone

5. ‘MILLION DOLLAR BABY’ de Tommy Richman

6. ‘Good Luck, Babe!’ de Chappell Roan

7. ‘Beautiful Things’ de Benson Boone

8. ‘BIRDS OF A FEATHER’ de Billie Eilish

9. ‘I Remember Everything (feat Kacey Musgraves)’ de Zach Bryan

10. ‘Stick Season’ de Noah Kahan

Canciones más escuchadas en todo el mundo

1. ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter

2. ‘Beautiful Things’ de Benson Boone

3. ‘BIRDS OF A FEATHER’ de Billie Eilish

4. ‘Gata Only’ de FloyyMenor, Cris Mj

5. ‘Lose Control’ de Teddy Swims

6. ‘End of Beginning’ de Djo

7. ‘Too Sweet’ de Hozier

8. ‘One Of The Girls (with JENNIE, Lily-Rose Depp)’ de The Weeknd

9. ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift

10. ‘Die With A Smile’ de Bruno Mars, Lady Gaga

Álbumes más escuchados en EE. UU.

1. THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY de Taylor Swift

2. One Thing At A Time de Morgan Wallen

3. Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter

4. Stick Season de Noah Kahan

5. The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan

6. HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish

7. SOS de SZA

8. Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen

9. Zach Bryan de Zach Bryan

10. 1989 (Taylor's Version) de Taylor Swift

Álbumes más escuchados en todo el mundo

1. THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY de Taylor Swift

2. HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish

3. Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter

4. MAÑANA SERÁ BONITO de Karol G

5. eternal sunshine de Ariana Grande

6. 1989 (Taylor's Version) de Taylor Swift

7. SOS de SZA

8. Lover de Taylor Swift

9. Fireworks & Rollerblades de Benson Boone

10. Starboy de The Weeknd

Top 10 de pódcast de EE. UU.

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. This Past Weekend w/Theo Von

4. Crime Junkie

5. The Daily

6. The Tucker Carlson Show

7. Huberman Lab

8. Armchair Expert with Dax Shepard

9. Smosh Reads Reddit Stories

10. Shawn Ryan Show

Top 10 de pódcast del mundo:

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. This Past Weekend w/ Theo Von

5. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6. Serial Killers

7. Relatos de la Noche

8. Crime Junkie

9. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Top 10 de audiolibros de EE. UU.

1. A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas

2. I’m Glad My Mom Died de Jennette McCurdy

3. A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas

4. It Ends with Us de Colleen Hoover

5. The 48 Laws of Power de Robert Greene

6. The Fellowship of the Ring de J. R. R. Tolkien

7. A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas

8. Icebreaker: A Novel de Hannah Grace

9. Fourth Wing de Rebecca Yarros

10. Funny Story de Emily Henry

Los usuarios de Spotify ya pueden acceder a su Wrapped 2024 personalizado a través de la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android), siempre que se haya actualizado a la última versión.

Entre las nuevas funciones se incluye la “Racha de escuchas más larga”, en la que los fans pueden ver el artista del que han disfrutado durante más tiempo, así como saber si han entrado en el codiciado “uno por ciento” de los oyentes de un artista o grupo.