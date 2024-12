Muere a los 69 años Debbie Nelson, madre de Eminem, tras batallar con un cáncer de pulmón

Debbie Nelson, la madre de la superestrella del rap Eminem, falleció a la edad de 69 años.

Un representante de Eminem confirmó a People que Nelson murió la noche del 2 de diciembre en la ciudad de St. Joseph, Misuri, EE. UU. Según reportes, la muerte se debió a complicaciones de un cáncer de pulmón.

En septiembre se informó de que Nelson padecía una “enfermedad terminal” y no le quedaba mucho tiempo de vida.

La relación de Eminem con su madre era tumultuosa, y a menudo la describía en sus letras como inestable y difícil. En el estribillo de 'Cleanin' Out My Closet', sencillo de 2002, el rapero estadounidense dice: “I'm sorry, Mama / I never meant to hurt you / I never meant to make you cry / But tonight I'm cleanin' out my closet (Lo siento, mamá / Nunca quise hacerte daño / Nunca quise hacerte llorar / Pero esta noche voy a vaciar mi armario)”.

En 2008, Nelson publicó un libro de memorias sobre su vida y sus experiencias con el rapero, cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers, titulado My Son Marshall, My Son Eminem: Setting the Record Straight on My Life as Eminem’s Mother.

Nelson afirmó en sus memorias que gran parte de lo que su hijo había dicho sobre ella había sido inventado o exagerado para favorecer su ascenso a la fama. También relató que lo había demandado en 2000 por difamación, con el fin de recaudar dinero para evitar la ejecución hipotecaria de su casa. También dijo que no estaba enfadada con su hijo.

Eminem solía rapear sobre la tensa relación con su madre ( Associated Press )

“Si cometí un error como madre, fue ceder a todos los caprichos de mi hijo mayor”, escribe Nelson en el libro.

“Nunca conoció a su padre, e hice todo lo que pude para compensarlo. No me gustó nada que se inventara una nueva vida: ¿qué madre quiere que la conozcan como una alcohólica que toma pastillas y vive de la asistencia social? A decir verdad, se me rompió el corazón”, expresó.

“Las mentiras eran cada vez peores, y empezaron a acumularse —y no solo venían de Marshall. Creo que él ha olvidado los buenos momentos que pasamos, y este libro es mi forma de dejar las cosas claras”.

Nelson nació en 1955 en una base militar de Kansas, de padres Betty Hixson y Bob Nelson. A lo largo de su vida desempeñó diversos empleos, entre ellos el de propietaria de una empresa de taxis y limusinas.

En el momento del nacimiento de Eminem, su nombre legal era Debbie Mathers, pero volvió a tomar su nombre de soltera, Debbie Nelson, tras darse cuenta de que se había hecho famosa gracias a las letras de las canciones de su hijo.

Le sobreviven sus hijos Marshall Mathers y Nathan Samra-Mathers, y sus nietos Hailie Jade, Alaina Marie Mathers y Stevie Laine.

Traducción de Sara Pignatiello