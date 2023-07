Sinéad O’Connor era conocida por sus francas opiniones sobre política, derechos de la mujer y la industria musical en general.

En los días transcurridos desde su prematura muerte el miércoles (26 de julio) a los 56 años, han resurgido numerosas historias de su pasado, como su infame aparición en SNL de 1992 y su larga disputa con Madonna.

Encuentra aquí las últimas noticias sobre la muerte de O’Connor

La otra que cobró nueva vida en las redes sociales esta semana fue la carta de O’Connor a Miley Cyrus en 2013, que publicó en su página web.

Tras el lanzamiento de su vídeo musical viral para su exitoso sencillo ‘Wrecking Ball’, Cyrus (que entonces tenía 20 años) dijo a la revista Rolling Stone que se había inspirado en los visuales que acompañaban a O’Connor para ‘Nothing Compares 2 U’ (1990).

En respuesta, O’Connor escribió a Cyrus “en el espíritu de un instinto maternal y con amor”.

Le dijo a la joven artista que no era “padre estar desnuda y lamiendo mazos” en sus vídeos y que, de hecho, estaba siendo “prostituida” por la industria musical.

Sinead O’Connor (izquierda) y Miley Cyrus (Getty Images)

Abajo encontrarás la carta completa.

Querida Miley:

No iba a escribir esta carta, pero hoy he estado esquivando llamadas telefónicas de varios periódicos que deseaban que comentara sobre lo que habías dicho en Rolling Stone de que tu vídeo de ‘Wrecking Ball’ estaba diseñado para ser similar al de ‘Nothing Compares’… Así que esto es lo que tengo que decir… Y está dicho con espíritu de instinto maternal y con amor.

Me preocupa demasiado que los que te rodean te hayan hecho creer, o te hayan animado a creer, que está “padre” estar desnuda y lamiendo mazos en tus vídeos. De hecho, si dejas que la industria musical te prostituya, o incluso si tú misma lo haces, ocultarás tu talento.

A la larga, permitir que te exploten no hará más que daño, y no es en absoluto una forma de empoderarte a ti misma ni a ninguna otra joven, que transmitas el mensaje de que se te valora (incluso por ti misma) más por tu atractivo sexual que por tu evidente talento. Me alegra saber que soy un modelo a seguir para ti y espero que por ello prestes mucha atención a lo que te digo.

Al negocio de la música no le importas una m*erda, ni tú ni ninguno de nosotros. Te prostituirán por todo lo que vales y te harán creer que es lo que TÚ querías… y cuando acabes en rehabilitación por haberte prostituido, “ellos” estarán tomando el sol en sus yates de Antigua, que compraron vendiendo tu cuerpo, y tú te encontrarás muy sola.

A ninguno de los hombres que te miran con deseo les importas una m*erda, no te dejes engañar. Muchas mujeres han confundido la lujuria con el amor. Que te deseen sexualmente no significa que les importes un c*rajo. Más aún cuando, sin querer, das la impresión de que no te importas una m*erda. Y por el hecho de emplear a personas que dan la impresión de que tampoco les importas una m*erda. Nadie que se preocupe por ti puede apoyar que te prostituyas… y eso te incluye a ti misma.

Sí, estoy sugiriendo que no te preocupas por ti misma. Tienes que cambiarlo. Cualquiera a tu servicio y cualquiera a tu alrededor, incluyéndote a ti, debería protegerte como una preciosa jovencita. Este es un mundo peligroso. No animamos a nuestras hijas a pasearse desnudas por él porque las convierte en presas de animales y en menos que animales, una angustiosa mayoría de los cuales trabajan en la industria de la música y sus medios asociados.

Vales más que tu cuerpo o tu atractivo sexual. El mundo del espectáculo no ve las cosas así, les gusta que las cosas se vean de otra manera, ya sean revistas que te quieren en su portada, o lo que sea… No te hagas ilusiones… TODOS te quieren porque están ganando dinero con tu juventud y tu belleza… cosa que no podrían hacer si no fuera porque tu juventud te hace ciega a los males del mundo del espectáculo. Si tienes un corazón inocente, no puedes reconocer a los que no lo tienen.

Repito, tienes suficiente talento como para no dejar que el negocio de la música te convierta en una prostituta. Tampoco debes dejar que te tomen por tonta. No pienses ni por un momento que les importas una m*erda. Ellos están ahí por el dinero… nosotras estamos ahí por la música. Siempre ha sido así y siempre será así. Cuanto antes lo sepa una jovencita, cuanto antes podrá tener REALMENTE el control.

También dijiste en Rolling Stone que tu look está basado en el mío. El look que elegí, lo elegí a propósito en un momento en que mi disquera me animaba a hacer lo que tú hiciste. Prefería que me juzgaran por mi talento y no por mi aspecto. Me alegro de haber tomado esa decisión, entre otras cosas porque ahora que tengo casi 47 años no me encuentro en el proverbial estercolero… en el que desgraciadamente acaban muchas artistas femeninas que han basado su imagen en torno a su sexualidad al llegar a la mediana edad.

El verdadero empoderamiento de ti como mujer consistiría en negarse en el futuro a explotar tu cuerpo o tu sexualidad para que los hombres ganen dinero contigo. Ni siquiera necesito hacer la pregunta… Llevo en el negocio lo suficiente como para saber que los hombres ganan más dinero que tú por desnudarte. No está nada padre. Y está enviando señales peligrosas a otras mujeres jóvenes. Por favor, en el futuro di que no cuando te pidan que te prostituyas. Tu cuerpo es para ti y para tu novio. No es para que cada escoria cochina de la red o cada ejecutivo codicioso de una disquera compre diamantes a sus amantes.

En cuanto a deshacerte de la imagen de Hannah Montana… quienquiera que te diga que desnudarte es la forma de hacerlo NO respeta en absoluto tu talento, ni a ti como jovencita. Tus discos son lo suficientemente buenos como para que no necesites desprenderte de Hannah Montana. Ella ya quedó muuuuuuuy atrás… No porque te desnudaste, sino porque haces muy buenos discos.

Nos guste o no, las mujeres de la industria somos modelos a seguir y, como tales, tenemos que ser extremadamente cuidadosas con los mensajes que enviamos a otras mujeres. El mensaje que sigues enviando es que de alguna manera está bien prostituirse… no está nada bien, Miley… es peligroso. Las mujeres deben ser valoradas por mucho más que su sexualidad. No somos meros objetos de deseo. Yo te animaría a enviar mensajes más sanos a tus compañeras… que ellas y tú valen más que lo que está pasando actualmente en tu carrera. Despide amablemente a cualquier hijo de p*ta que no haya expresado preocupación, porque no le importas.