Paul McCartney no solía ser genial. Incluso en los años noventa, cuando la escena británica de los Beatles estaba en su apogeo, “Macca” siempre parecía un anciano cursi. Era un poco el papá que usa pantalones de mezclilla. Un poco Alan Partridge. Los dos pulgares parecían estar permanentemente en alto. Era John Lennon, el rebelde truculento de la banda, al que los hermanos Gallagher deificaban y al que todas las bandas jóvenes de moda querían imitar. En aquel entonces, Imagine de Lennon parecía un himno secular, un manifiesto sincero por un mundo mejor. Hoy en día es esa canción que cantan los famosos que no están al día para demostrar que no están al día.

Si el valor de Lennon ha caído en las últimas tres décadas, el de McCartney solo ha subido. Apasionado vegetariano, que desde hace mucho tiempo se pronuncia sobre la necesidad de proteger el planeta, su inherente amabilidad es ahora alabada como una virtud. Recientemente, su reputación se vio reforzada por el lanzamiento del documental Get Back de Peter Jackson, que ha hecho las delicias de los fans de los Beatles al adentrarlos en la grabación del último álbum de la banda, Let It Be, y ha dejado muy claro que McCartney fue una fuerza motriz en la creación de ese disco y en la banda en general.

La actual gira del músico de 79 años, que llegó al estadio SoFi de Los Ángeles el viernes por la noche (13 de mayo), hace un guiño al impacto de la película de Jackson con su título: Got Back. A lo largo de dos horas y media, que parecen pasar volando, hace honor a la promesa de ese nombre. Al principio del espectáculo, McCartney dice que él y su bien preparada banda de acompañamiento tocarán “algunas canciones antiguas, otras nuevas y otras intermedias”, pero la balanza se inclina generosamente a favor de los clásicos. De las 36 canciones que toca, 21 son de los Beatles, mientras que otra es su sentido homenaje a Lennon: Here Today, de 1982, escrita tras el asesinato de su viejo amigo en 1980, y que aquí interpreta con una sinceridad devastadora. Incluso hace un hueco para una canción anterior a los Beatles, In Spite Of All The Danger, que McCartney escribió en 1958 y que fue el primer tema grabado por The Quarrymen. La introduce recordando el día en que, en Liverpool, él y sus compañeros de banda -Lennon y George Harrison, además de “Colin y Duff”- pusieron una libra cada uno para pagar el corte de la canción en acetato. Momentos después, cuando dirige un estadio californiano repleto de 70.000 fans que cantan la canción, es difícil no quedarse atónito ante el reconocimiento de todo lo que McCartney ha conseguido en los 64 años transcurridos.

El set está repleto de lo mejor de él. Tenemos una muestra de los primeros discos de los Beatles, como el primer tema Can’t Buy Me Love y el primer sencillo de la banda en 1962, Love Me Do, pero aún más del periodo, solo un puñado de años después, en el que McCartney empezó a establecerse como uno de los compositores más grandes e influyentes de la historia. Toca Got To Get You Into My Life, de la obra maestra de 1966, Revolver, con un despreocupado acompañamiento de vientos. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967, contando la anécdota de su compañero Jimi Hendrix, que tocó una versión del tema principal del álbum solo tres días después de su publicación, y su interpretación es tan alegre que a nadie le importa que su voz ya no pueda alcanzar todas las notas altas. You Never Give Me Your Money, del Abbey Road de 1969, es una novedad para esta gira, nunca antes tocada en Los Ángeles, y sigue sonando tan fresca como en el disco.

Después de mostrarnos cómo sonaba la música pop cuando empezó, y luego todas las cosas mágicas y maravillosas que hizo con ella, McCartney cierra el espectáculo con una imperiosa serie de éxitos, con los cantos unificadores Let It Be y Hey Jude intercalados con la pirotecnia musical y literal del tema Bond de Wings de 1973 Live and Let Die. Después de una breve pausa para el bis y un saludo de apoyo a la bandera ucraniana, McCartney ofrece el momento más audaz del espectáculo al utilizar las imágenes limpiadas por Jackson del concierto de los Beatles en una azotea para hacer un dúo con Lennon en I’ve Got A Feeling, un momento de comunión fraternal en medio de la gran división [de hoy].

Lo más evidente de este espectáculo es lo mucho que disfruta McCartney al reencontrarse con su propio y asombroso legado. Cierra el espectáculo con el triunfal popurrí de Abbey Road de Golden Slumbers/Carry That Weight/The End, cantando: “Boy, you’re gonna carry that weight a long time”. Sin embargo, McCartney no parece agobiado por la historia ni por el peso de su propio genio musical. Simplemente parece genial.