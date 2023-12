Posiblemente, el momento más conmovedor en la historia de Glastonbury ocurrió en 2022. Paul McCartney reprodujo una grabación de John Lennon interpretando ‘I’ve Got a Feeling’ de la película Let It Be e hizo dueto con la voz de su difunto compañero de banda, obtenida de las cintas originales del director de Get Back, Peter Jackson. “Sé que es virtual, pero miren”, McCartney exclamó mientras el público lloraba. “Es John. Otra vez estamos juntos”.

Ahora se aplicó la misma tecnología de vanguardia al demo difuso de la última canción de los Beatles, ‘Now and Then’. Es una de las cuatro pistas que Lennon grabó en su casa en 1977, y Yoko Ono se la regaló a los demás integrantes de la banda en 1994 para que completaran su proyecto retrospectivo Anthology. Sin embargo, la rechazaron como un posible tercer sencillo después de pasar dos días haciendo retoques por la mala calidad del sonido. ¿Cuál fue el veredicto de George Harrison? “Es una basura”.

Si tan solo Harrison pudiera escucharla ahora. Con el conteo de McCartney en su austero piano y el acompañamiento acústico de Harrison de 1995, la balada psicodélica de ritmo medio y suave tiene un tono majestuoso y reflexivo. John está presente, radiante e increíblemente vivo.

Después de que Lennon sonara tan apagado y sepultado en los sencillos de Anthology, ‘Free as a Bird’ y ‘Real Love’, la resurrección emocional presente en esta melodía se trata con el respeto y la reverencia que merece.

McCartney le da espacio y prominencia a la voz de Lennon y mezcla su propia voz, cuidadosamente, para lograr esa maravillosa armonía fraternal que pensamos que nunca volveríamos a escuchar.

La letra, aunque suena como la típica canción de amor de Lennon hasta que tuvo una mayor inspiración, resuena ahora después de 40 años de su partida.

“De vez en cuando te extraño”, canta el dúo, como si volvieran a compartir el micrófono. “De vez en cuando quiero que estés ahí para mí, que siempre regreses a mí”. Los ostinatos sutiles con la guitarra de Harrison y un nuevo solo con slide de McCartney, que honra su experiencia como artista, resuenan durante la canción. Luego, los sonidos se elevan hasta un estribillo que captura el canto de la banda en su mejor momento psicodélico.

El ensamblaje que realizaron McCartney y su coproductor, Giles Martin, es inteligente y casi imperceptible. La reutilización de las voces de ‘Here, There and Everywhere’, ‘Because’ y ‘Eleanor Rigby’ reconstruyen la armonía coral de los Beatles, mientras que el exuberante arreglo de cuerdas (aquello que McCartney solía rechazar cuando Phil Spector lo utilizaba ampliamente en Let it Be) disimula cualquier imperfección.

“Es buena”, murmura Ringo Starr al cierre de esos cuatro minutos históricos, y se completa el canon del rock’n’roll más grande del mundo con un típico y descarado compás de intriga balcánica.

Sería un grave error comparar una reconstrucción elaborada a partir de un modelo invariable con la magnificencia pura del mejor grupo pop que jamás haya existido cuando estaba en la cima. Es cierto que, sin los experimentos e innovaciones de la banda completa, ‘Now and Then’ no es como ‘A Day in the Life’, ‘Strawberry Fields Forever’ o ‘Tomorrow Never Knows’. Pero ese no es el punto.

El objetivo es darle un cierre cultural a la era del rock’n’roll; ofrecer, después de las decepciones de 1995, un epílogo digno para la mejor banda de todos los tiempos (algo que estoy dispuesto a defender); brindarles a las nuevas generaciones una pequeña muestra de la emoción que sentían los beatlemaníacos adolescentes de 1964 al escuchar una nueva canción de los Beatles; y traer a Lennon de regreso de una manera tan vívida para corregir el error más trágico del pop, aunque sea un poco. Sin menospreciar a Taylor Swift, Elton John o U2, este es el evento musical del año y uno de los más conmovedores de la historia. Ahora vuelvan a hacer ‘Real Love’ una vez más.

‘Now and Then’ ya está disponible.