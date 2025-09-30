Lola Young cancela todos sus conciertos y dice que se ausentará “por un tiempo” tras desmayarse en el escenario

Lola Young canceló todos sus próximos conciertos y anunció que se ausentará “por un tiempo”.

La joven de 24 años se desmayó en el escenario durante su presentación en un festival en Nueva York este fin de semana.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Young escribió: “Me ausentaré por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro inmediato.

Gracias por todo el cariño y el apoyo”. Y señaló: “Siento mucho defraudar a quien haya comprado un boleto para verme, me duele más de lo que imaginan. Obviamente, tendrán derecho a un reembolso completo”.

Por último, agregó: “Espero de verdad que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte. Los quiero a todos, Lola x”.

A principios de esta semana, Young declaró que se encontraba “bien” tras su colapso público.

open image in gallery Lola Young en Nueva York en enero de 2025 ( Dimitrios Kambouris/Getty Images )

La cantautora, cuyo tema ‘Messy’ alcanzó el número uno en las listas británicas el año pasado, estaba dando un concierto en el festival All Things Go de Nueva York el sábado 27 de septiembre, cuando ocurrió el incidente.

En un video grabado por un aficionado, Young parece dejar de cantar su tema ‘Conceited’ y se dirige a los miembros de su equipo fuera del escenario. Entonces cae de espaldas y los miembros de la banda de Young corren para ayudarla de inmediato. Tras un tiempo en el que Young permanece en el suelo, la sacan del escenario.

El músico Remi Wolf salió al escenario poco después de que se fue Young, y dijo al público que se habían asustado mucho por el incidente, pero que su “amiga Lola” estaba entre bastidores y se encontraba “bien”.

Varias horas después, la propia Young publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que confirmaba que estaba a salvo.

“Hola, para cualquiera que haya visto mi set en All Things Go hoy, estoy bien ahora”, escribió Young. “Gracias por todo su apoyo Lola xxx”, cerró el mensaje.

El incidente se produjo tras una semana tumultuosa para Young. El viernes 26 de septiembre, su representante Nick Shymansky anunció que Young cancelaría una presentación programada en un festival en Nueva Jersey, debido a la necesidad de “mantenerla a salvo”.

“Lola es muy abierta sobre su salud mental y muy de vez en cuando hay días en los que mi equipo y yo tenemos que tomar medidas de protección para mantenerla a salvo”, escribió Shymansky a través de la historia de Instagram de Young. Y comentó: “Es una persona increíble y siempre se toma en serio a sus fans, su carrera y sus presentaciones. Solo puedo pedir disculpas por las molestias causadas”.

open image in gallery Young actúa en el Royal Festival Hall de Londres en junio de 2025 ( Pete Woodhead )

Antes de desplomarse en el escenario de All Things Go, Young hizo referencia a la cancelación de su fecha en Nueva Jersey e indicó al público que había tenido “un par de días complicados”. Y expresó: “A veces la vida puede hacerte sentir que no puedes continuar. ¿Pero saben qué? Hoy me levanté y tomé la decisión de venir aquí. A veces la vida te puede tirar limones y tienes que hacer limonada”.

Young ha hablado en entrevistas sobre su trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos prolongados y hospitalizaciones. Le diagnosticaron la enfermedad a los 17 años y reveló a The Telegraph en 2022 que a veces puede ver venir los episodios maníacos, y otras veces resulta sorprendida por ellos.

“Imagina una botella que se desborda”, dijo. “Llega un momento en que es imposible volver a taparla, porque sencillamente se ha agitado demasiado”.