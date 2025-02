Jay-Z ha negado enérgicamente las recientes acusaciones vertidas en una demanda según las cuales drogó y violó a una niña de 13 años junto con Sean “Diddy” Combs durante una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en 2000.

La superestrella del rap de 55 años, cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, tachó la acción legal de “intento de chantaje”.

En una encendida declaración, advirtió a los abogados que tramitaron la demanda: “Cometieron un terrible error de juicio al pensar que todos los ‘famosos’ son iguales”.

Aunque Carter se está distanciando ahora de Combs, los dos magnates de la música nacidos en Nueva York se han cruzado muchas veces durante sus largas carreras respectivas en la cúspide de la cultura pop.

Han colaborado en música, han hecho donaciones benéficas conjuntas y se han elogiado mutuamente por su éxito como multimillonarios hechos a sí mismos.

He aquí una cronología de la amistad de Carter y Combs a lo largo de las décadas.

open image in gallery Jay-Z y Diddy asisten al brunch de Roc Nation en Los Ángeles en 2019 ( Vivien Killilea/Getty Images for Roc Nation )

1990

Combs fundó su sello discográfico Bad Boy Entertainment en 1993, y pronto tuvo un influyente éxito entre manos cuando The Notorious B.I.G. lanzó su single de debut ‘Juicy’ en agosto de 1994. Cuando Jay-Z sacó su álbum de debut Reasonable Doubt en 1996, intercambió versos con la mayor estrella de Combs en un tema conjunto titulado ‘Brooklyn’s Finest’.

The Notorious B.I.G., cuyo verdadero nombre era Christopher Wallace, fue asesinado en controvertidas circunstancias en marzo de 1997. Tras la muerte de Wallace, Combs volcó su dolor por la pérdida de su amigo en su álbum de debut No Way Out, que publicó bajo el nombre de Puff Daddy and the Family. Jay-Z participa en el tema ‘Young G's’, junto con una aparición póstuma de Wallace.

Ese mismo año, Combs le devolvió el favor participando en el segundo álbum de Jay-Z, In My Lifetime, Vol. 1, y coescribió el tema ‘I Know What Girls Like’ con Carter y Lil’ Kim.

En 1999, volvieron a colaborar en ‘Do You Like It... Do You Want It...’ del segundo álbum de Combs, Forever.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs, Beyoncé Knowles y Jay-Z asisten a una fiesta posterior a la presentación de Sean John, la marca de Combs, en Nueva York en 2004 ( Evan Agostini/Getty Images )

2000

Jay-Z conoció a su actual esposa, Beyoncé Knowles-Carter, con el cambio de milenio. Tras alcanzar la fama con su grupo Destiny’s Child, Beyoncé publicó su álbum de debut en solitario Dangerously in Love en 2003. Catapultó a la fama mundial con el tema ‘Crazy In Love’, una colaboración con Jay-Z, mientras que el lado B de ese sencillo incluía ‘Summertime’, una colaboración con Diddy.

En 2005, tras la devastación causada por el huracán Katrina en Nueva Orleans, Jay-Z y Diddy hicieron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja Estadounidense. En una declaración a Associated Press en aquel momento, Carter dijo: “Esta es nuestra comunidad. Cuando pongo la CNN, veo a muchos negros en las calles. Sé que también hay más gente, pero esos proyectos [de urbanización] se han visto muy afectados”.

Añadió Combs: “Todos somos descendientes de las familias de los demás. Cuando oyes a los negros decir ‘hermanos’ y ‘hermanas’, es verdad. Son todas personas con las que sé que estoy emparentado de alguna manera, de algún modo: la familia de la raza humana”.

open image in gallery Jay-Z y Diddy hicieron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja Estadounidense durante una recaudación en beneficio de las víctimas del huracán Katrina en 2005 ( Scott Gries/Getty Images )

En agosto de 2007, Jay-Z y Diddy actuaron juntos en la gira del festival de hip-hop Screamfest junto a 50 Cent y TI. El concierto adquirió notoriedad después de que aparecieran imágenes en las que Diddy parecía dar dos nalgadas a Jay-Z. En 2023, después de que se hicieran públicas las graves acusaciones contra Diddy, 50 Cent continuó su larga disputa con Combs publicando el video en las redes sociales con el pie de foto: “Diddy atrás, nalgueando a los n******. Eso a mí no me gusta, nunca me ha gustado”.

En 2009, Diddy contestó una pregunta durante una entrevista sobre una fotografía suya y de Jay-Z hablando en una de sus fiestas. “Fue en una de mis fiestas de cumpleaños, y le estaba diciendo que le agradecía que hubiera venido”, afirmó. “Él estaba de gira y voló en avión privado después de uno de sus conciertos solo para venir a esa fiesta. Luego tomó otro avión de regreso. Solo le decía lo mucho que lo apreciaba y lo mucho que valoro nuestra amistad. La gente nos ve como competidores e íconos diferentes en el mundo del hip hop, pero ese fue solo un momento de dos hermanos negros diciéndose lo mucho que se aprecian”.

La expareja de Diddy, Kim Porter, que murió de neumonía en 2018, añadió: “Llamamos a esa foto una sociedad secreta, ¡lo único que pedimos es confianza!”.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs y Jay-Z juntos en el escenario durante la gira Puff Daddy and The Family Bad Boy Reunion Tour en el Barclays Center de Nueva York el 20 de mayo de 2016 ( Jamie McCarthy/Getty Images for Live Nation )

2010

En 2010, la revista Forbes publicó una lista de magnates del hip-hop en la que Jay-Z figuraba en primer lugar, tras haber ganado 63 millones de dólares el año anterior, y Diddy en segundo lugar, con ganancias de 30 millones de dólares. Las publicaciones elogiaron a ambos hombres por diversificar sus fuentes de ingresos, Jay-Z con su gira y la adquisición de una participación en la cadena de clubes nocturnos 40/40 y en los New Jersey Nets de la NBA. Por su parte, Diddy ganaba dinero con el vodka Ciroc y su papel en la comedia Misión Rockstar.

Los dos magnates siguieron dominando las listas de hip-hop de Forbes durante los años siguientes. En 2012, Diddy encabezó su lista de ricos con un patrimonio total estimado de 550 millones de dólares, mientras que Jay-Z ocupó el segundo lugar con 460 millones de dólares.

En 2016, se reunieron en el escenario de Nueva York durante la gira Puff Daddy and The Family Bad Boy Reunion. Aunque Jay-Z nunca firmó con la discográfica de Diddy, este anunció en el escenario: “Bad Boy celebra 20 años de éxitos, pero esto es la familia extendida”, refiriéndose a Jay-Z, que estaba a su lado. “Siempre que tengo problemas, le llamo a este. Este de aquí es mi estratega. ¡Este es mi hermano!”.

open image in gallery Jay-Z y Sean “Diddy” Combs asisten a la ceremonia de entrega de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood a DJ Khaled en abril de 2022 ( Kevin Winter/Getty Images )

2020

En 2020, Diddy y Jay-Z celebraron su racha de éxitos en un almuerzo de multimillonarios negros organizado por Roc Nation, la discográfica de Jay-Z. Diddy intervino en el acto y dijo: “Estamos en 2020 y es diferente que en 2016. El juego subió de nivel. Como saben, no se ha escatimado en gastos. Tuvimos un año de almuerzo de negros multimillonarios, ¿entienden? Y, estamos aquí juntos para seguir permaneciendo juntos. Cada vez estamos más unidos y así seguiremos”.

En abril de 2022, Jay-Z y Diddy volvieron a aparecer juntos en el Paseo de la Fama de Hollywood mientras DJ Khaled recibía su estrella.

Sin embargo, desde que los agentes federales allanaron las casas de Diddy el 25 de marzo de 2024, Jay-Z ha guardado silencio sobre la serie de graves acusaciones contra su amigo y colaborador de toda la vida. Al día siguiente, 50 Cent troleó a la pareja publicando en Instagram una foto de un cartón de leche con la imagen de Jay-Z debajo de: “DESAPARECIDO”. “¿Alguien ha visto a Jay JAJAJA?”, escribió 50 Cent, bromeando que Combs decidiría no contestar su teléfono.

Cuando el 8 de diciembre, se volvió a presentar una demanda federal para señalar a Jay-Z junto a Diddy como responsables de haber drogado y violado a una niña de 13 años en 2000, Jay Z se mostró inflexible en su negación.

“Soy un joven que salió del proyecto de Brooklyn”, escribió en un comunicado. “No jugamos este tipo de juegos. Tenemos códigos muy estrictos y honor. Nosotros protegemos a los niños, tú pareces explotar a la gente en beneficio propio. Solo tu red de teóricos de la conspiración, falsos físicos, creerán las afirmaciones idiotas que has vertido en mi contra y que, si no fuera por la gravedad que rodea al daño a los niños, serían risibles”.