'Total eclipse of the heart', el clásico de Bonnie Tyler, se vuelve furor con el eclipse

El éxito de Bonnie Tyler de 1983 'Total eclipse of the heart' tuvo muchas reproducciones antes del eclipse total de sol de hoy (8 de abril).

Según Spotify, la búsqueda de esta reconocida balada tuvo un incremento de casi un 50 % en Estados Unidos en la última semana.

También es la principal canción en las listas de reproducción creadas por los usuarios en alusión a los eclipses.

En iTunes, tuvo gran éxito y llegó a ser la décima más vendida del día.

En declaraciones a The New York Post la semana pasada, Tyler, de 72 años, explicó: “Cada vez que hay un eclipse, es una locura. Me envían estadísticas todo el tiempo, y no dejo de asombrarme”.

open image in gallery Bonnie Tyler en Eurovisión en 2013 ( Ragnar Singsaas/Getty Images )

Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Sullivan, asegura que ha perdido la cuenta del número de veces que cantó la canción en las últimas cuatro décadas.

“La he cantado en todos los espectáculos que he hecho desde que la grabé, y acabo de terminar casi 40 espectáculos en Europa”, detalló la estrella galesa.

Y agregó: “Cada vez que la interpreto, me alegro de hacerlo porque todo el mundo espera esta canción. Simplemente, la aman”.

'Total eclipse of the heart' fue escrita y producida por Jim Steinman, el extravagante compositor también conocido por sus colaboraciones con Meat Loaf, como 'Bat out of hell' y 'I'd do anything for love (but I won't do that)'.

Steinman le cedió la canción 'Total eclipse of the heart' a Tyler después de que Meat Loaf perdiera temporalmente la voz, y se convirtió en el tema principal del álbum de Tyler de 1983 Faster than the speed of night.

“Cada vez que veía a Meat Loaf, me decía: 'Bonnie, esa canción debería haber sido mía'”, recuerda Tyler. “Le respondí: 'Bueno, Jim me la dio'”.

La canción encabezó las listas de éxitos tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y se ha convertido en una de las favoritas de todos los tiempos. Durante el eclipse de 2017, las ventas de la canción aumentaron un 500 %.

El año pasado, el príncipe de Gales le otorgó a Tyler la MBE, una condecoración como Miembro de la Orden del Imperio Británico que entrega la realeza como reconocimiento al servicio, y la estrella admitió que “nunca se aburriría” de cantarla.

Además, le explicó a PA: “Mucha gente me pregunta si no estoy cansada de cantarla, pero no es así, me encanta y a todo el mundo le gusta, es un clásico del karaoke”.

Añadió que recibir la MBE fue una total sorpresa y que no dudó en aceptarla.

Tyler agregó: “Nunca pensé que recibiría una condecoración como esta, mi madre y mi padre estarían muy orgullosos”.

Por último, comentó: “Estar nominada a un Grammy fue maravilloso, pero recibir una MBE por algo que me encanta hacer es el punto culminante de mi carrera”.