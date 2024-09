Demandan a Miley Cyrus por incumplimiento de derechos de autor de su exitoso sencillo ‘Flowers’

Al parecer, Miley Cyrus fue demandada por supuesto incumplimiento de los derechos de autor de su exitoso sencillo ‘Flowers’, lanzado en 2023. Quien la denuncia es una empresa que afirma poseer una parte de los derechos de la propiedad intelectual de ‘When I Was Your Man’, del cantante pop Bruno Mars.

Presentado como el tema principal del octavo álbum de estudio de Cyrus, Endless Summer Vacation, ‘Flowers’, que encabezó las listas de éxitos mundiales y ganó dos Grammys por grabación del año y mejor interpretación pop solista, es una de las canciones más importantes de la estrella del pop. Cabe destacar que, además, el sencillo recibió una nominación a canción del año.

De igual manera, ‘When I Was Your Man’, lanzada en 2012, fue número uno en Estados Unidos y recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación pop solista.

Según TMZ, Tempo Music Investments presentó una demanda en la que alega que la canción de Cyrus copia acordes y reproduce algunos versos que aparecen en la balada de Mars, además de afirmar que hay similitudes considerables entre las melodías, armonías y estribillos.

Aparentemente, en los documentos judiciales, la empresa argumenta: “Tomando como referencia la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos canciones, es innegable que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”.

Según consta, Tempo Music reclama una compensación por daños y perjuicios no especificados y que se le prohíba a Cyrus (31) difundir o interpretar ‘Flowers’.

De todas formas, Mars (38) no figura como demandante.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Cyrus y Mars en busca de comentarios.

open image in gallery Los fans de Miley Cyrus detectaron similitudes entre su exitoso sencillo ‘Flowers’ y el clásico de Bruno Mars de 2012 ‘When I Was Your Man’ ( Getty )

En 2019, Variety informó que Warner Music Group y Providence Equity Partners tenían intenciones de invertir USD 650 millones en catálogos de música grabada y publicaciones musicales mediante la entonces recién creada plataforma Tempo Music Investments.

Tres años después, Billboard comunicó que Mars le había vendido parte de su catálogo a la editorial musical Warner Chappell Music, que depende de Warner Music Group.

En la época en que se estrenó ‘Flowers’, los fans de Cyrus descubrieron aparentes similitudes con ‘When I Was Your Man’, una canción que su exmarido, el actor Liam Hemsworth, le habría dedicado a la cantante.

open image in gallery Se dice que el sencillo de Miley Cyrus ‘Flowers’ está inspirado en ‘When I Was Your Man’ después de que su exmarido, Liam Hemsworth, le dedicara la canción a la cantante ( Getty Images para Disney )

En su sencillo, parece que Cyrus cambia el orden y hace referencia a la letra de la canción de Mars, que dice así: “I should’ve bought you flowers/ And held your hand/ Should’ve gave you all my hours/ When I had the chance/ Take you to every party/ ‘Cause all you wanted to do was dance/ Now my baby’s dancing/ But she’s dancing with another man”. (Debí regalarte flores/ Y tomarte de la mano/ Debí dedicarte todas mis horas/ Cuando tuve la oportunidad/ Llevarte a todas las fiestas/ Porque lo único que querías era bailar/ Ahora mi nena baila/ Pero baila con otro hombre).

Por su parte, ella canta desafiante: “I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah, I can love me better than you can” (Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar sola durante horas / Decir cosas que no entenderías / Puedo llevarme a bailar / Y puedo tomar mi mano / Sí, puedo quererme mejor que tú).

Los fans también notaron que, aparentemente, la cantante utilizó una melodía similar a la del tema de Mars en su estribillo.

Miley Cyrus figura como coautora de ‘Flowers’ junto con el compositor y productor Aldae (cuyo nombre real es Gregory Hein) y el compositor y productor Michael Pollack.

‘When I was Your Man’ fue escrita por Mars, Philip Lawrence, Ari Levine y Andrew Wyatt.

Traducción de María Luz Avila