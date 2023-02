Miley Cyrus está de vuelta con su nuevo sencillo ‘Flowers’.

En el tema anticipado, Cyrus expresa la superación de una relación fallida y canta: “I can love me better than you can” (Puedo quererme mejor que tú).

Si bien Cyrus no ha confirmado de quién trata la canción, los fans creen firmemente que la letra hace referencia a la relación con su exmarido Liam Hemsworth.

Cyrus, que tuvo una relación con Hemsworth de forma intermitente durante más de 10 años, estrenó el sencillo el día de su cumpleaños.

Los fans están convencidos de que la canción está dirigida a Hemsworth, y uno comentó: “Guau, @MileyCyrus sí que odia a Liam Hemsworth, ¿eh? #Flowers”.

En la nueva canción, que celebra el amor propio, Cyrus canta: “We were good, we were gold / Kind of dream that can’t be sold /We were right ‘til we weren’t / Built a home and watched it burn” (Lo éramos todo, éramos oro / Un sueño que no se puede comprar / Todo iba bien hasta que empezó a ir mal / Construimos una casa y la vimos arder).

Previo al coro, la letra dice:“Mmm, I didn’t wanna leave you, I didn’t wanna lie / Started to cry, but then remembered I” (No quería dejarte, no quería mentir / Empecé a llorar, pero luego recordé que).

Luego, ella canta desafiante: “I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah, I can love me better than you can” (Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar sola durante horas / Decir cosas que no entenderías / Puedo sacarme a bailar / Y puedo tomar mi propia mano / Sí, puedo quererme mejor que tú).

“FELIZ CUMPLEAÑOS, LIAM HEMSWORTH”, bromeó un fan, y compartió la letra de la canción y fotos de la pareja juntos.

“Feliz cumpleaños número 33 a Liam Hemsworth”, tuiteó otro fan con un enlace al sencillo.

Otros en línea especularon que la canción de Cyrus está inspirada en la letra de Bruno Mars de su sencillo de 2012 ‘When I Was Your Man’, en la que canta “Debí comprarte flores”.

Según los informes, Hemsworth dedicó la canción a Cyrus cuando seguían juntos.

“Miley Cyrus le respondió a Bruno Mars en su reciente sencillo ‘Flowers’, QUÉ MENTE”, escribió el fan.

Más adelante en la canción, la letra es más directa: “Paint my nails cherry-red / Match the roses that you left / No remorse, no regret / I forget every word you said” (Pintarme de rojo las uñas / Combina con aquellas rosas tuyas / Sin remordimiento, sin arrepentimiento / Olvidé cada palabra que dijiste).