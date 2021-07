Ashton Kutcher y Mila Kunis han provocado reacciones encontradas tras revelar que sólo bañan a sus dos hijos pequeños cuando “se les ve la suciedad”.

La pareja, que tiene una hija de seis años, Wyatt, y un hijo de cuatro años, Dimitri, discutió sus hábitos de crianza durante una aparición en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, donde revelaron por qué han adoptado el enfoque relajado para el baño.

“Cuando era niña no tenía agua caliente, así que no me duchaba mucho”, dijo Kunis, y añadió: “Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días. No fui esa madre que bañaba a mis recién nacidos, nunca”.

Kutcher reconoció entonces que “no tiene sentido” bañar a los niños a menos que estén visiblemente sucios, y el actor reveló que él mismo sólo utiliza agua y jabón en sus “axilas y entrepierna a diario”, pero “nunca nada más”.

En las redes sociales, la revelación provocó respuestas confusas y preocupadas de los fans, con una persona que tuiteó: “Yo tenía hoy años cuando me enteré de que Ashton Kutcher y Mila Kunis son completamente asquerosos”.

Otro acusó la mentalidad de la pareja en lo que respecta a la limpieza de ser “tan extraña y asquerosa”.

Sin embargo, según los expertos, los hábitos de baño de Kunis y Kutcher no son erróneos, ya que los niños de entre seis y once años no necesitan baños diarios.

Según la Asociación de la Academia Americana de Dermatología (AAD), que los niños de entre 6 y 11 años se bañen a diario está “bien”, sin embargo, los niños de esa edad “pueden no necesitar un baño diario”.

En cambio, la organización afirma que los niños de este grupo de edad deberían bañarse normalmente una o dos veces a la semana, así como “cuando se ensucian, como cuando juegan en el barro”, después de estar en un lago, piscina u otra masa de agua, y cuando “sudan o tienen olor corporal”.

Tampoco es necesario el baño diario cuando los niños son más pequeños, ya que la dermatóloga Joan Tamburro, DO, comentó anteriormente a la Clínica Cleveland que los bebés, los niños pequeños y los niños de corta edad deberían “pasar algún tiempo de calidad en la bañera dos o tres veces por semana”, pero que su “delicada piel no necesita una limpieza diaria”.

Sin embargo, cuando los niños llegan a la pubertad, la mayoría de los expertos recomiendan el baño diario, mientras que la AADA también señala que los adolescentes deben “lavarse la cara dos veces al día para eliminar la grasa y la suciedad”.

En cuanto a la posibilidad de resecar la piel sensible, la Dra. Tamburro advirtió contra los “jabones antimicrobianos fuertes”, explicando que estos productos pueden resecar la piel y provocar picores, especialmente si se utilizan durante los baños o duchas diarios o frecuentes. Sin embargo, señaló que los jabones suaves son “seguros para los baños frecuentes”.

En cuanto a la edad adulta, las duchas diarias para “mantener una buena higiene” son más una norma social que una necesidad, según la doctora Emily Newsom, dermatóloga del Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA, que habló con Self.

La doctora Newsom también comentó al medio que el lavado con jabón sólo es necesario en unos pocos lugares del cuerpo, como las axilas y la zona de la ingle.

Aunque muchos fans se sorprendieron al conocer los hábitos de baño de la pareja, otros aprovecharon para revelar que siguen rutinas similares en lo que a limpieza se refiere.

“Mucha gente haciendo comentarios desagradables sobre esto, pero yo crecí con una rutina de baño los sábados por la noche cuando era niño y en la mediana edad, tampoco me ducho a diario. No es necesario”, tuiteó una persona, mientras que otra publicó: “Odio estar de acuerdo con ellos, pero tienen razón: la gente no necesita ducharse todos los días. Y los niños tampoco necesitan bañarse todos los días. La ciencia lo dice”.