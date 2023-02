Resurgieron los antecedentes de Mark Wahlberg de ataques por motivos raciales después de la aparición del actor en los premios SAG.

El protagonista de Ted fue criticado en las redes sociales por presentar un galardón en los premios SAG al elenco de Everything Everywhere All at Once, cuyos actores son, en su mayoría, asiáticos.

“Mark Wahlberg fue arrestado por delitos de odio”, escribió un usuario en Twitter. “Él es racista. Un hombre asiático perdió la vista después de que Mark lo golpeara a él y a otro hombre asiático hasta el borde de la muerte. Ponerlo a presentar un premio a Everything Everywhere All At Once me parece extremadamente siniestro”.

Mientras vivía en Boston en la década de 1980, Wahlberg fue acusado dos veces por crímenes de odio motivados por la raza y estuvo en la cárcel por uno de los ataques.

A continuación, hacemos un breve repaso sobre los incidentes y las consecuencias para el actor de Hollywood.

¿Cuáles fueron los crímenes de Wahlberg?

En 1986, Wahlberg, que entonces tenía 15 años, y tres amigos fueron acusados de perseguir a tres niños negros y arrojarles piedras mientras gritaban: “Maten a los n******” hasta que intervino un conductor de ambulancia.

Al día siguiente, Wahlberg acosó a otro grupo de niños en su mayoría negros (alrededor de nueve o diez años) en la playa, y reunió a otros hombres blancos para proferirles insultos raciales y arrojarles piedras.

Dos años después, ocurrió un segundo incidente aparentemente no relacionado, en 1988, cuando Wahlberg atacó a dos hombres vietnamitas mientras estaba drogado con PCP.

Llamó a un hombre, Thanh Lam, “pedazo de m**rda de Vietnam” y lo dejó inconsciente con un palo de madera de cinco pies (1,5 metros), además de golpear a puñetazos a otro hombre, el veterano del ejército Johnny Trinh, en el ojo más tarde ese mismo día. Los agentes informaron que Wahlberg usó insultos racistas para describir a ambos hombres.

¿Qué cargos se le imputaron?

Para el primer ataque, Wahlberg fue declarado culpable de violar los derechos civiles de sus víctimas, se emitió una orden judicial de derechos civiles contra él y dos de sus amigos y el caso se resolvió el mes siguiente.

Por este último, Wahlberg fue acusado de intento de asesinato, pero se declaró culpable de agresión grave, alegando que estaba bajo los efectos de sustancias y que los ataques no estaban motivados por la raza.

Debido a su anterior orden judicial de derechos civiles que le prohibía agredir, amenazar o intimidar a cualquier persona debido a su raza o nacionalidad, se encontró que estaba en desacato al tribunal y fue sentenciado a dos años de cárcel.

¿Qué sentencia cumplió Wahlberg en prisión?

De su sentencia de dos años por atacar a los hombres vietnamitas, Wahlberg solo cumplió 45 días en prisión.

¿Qué ha dicho sobre los ataques?

En 2014, Wahlberg buscó un indulto por el segundo ataque y que lo borraran de sus antecedentes penales, diciendo que si bien su estatus de celebridad no debería “de ninguna manera” ser una razón para otorgarlo, esperaba que sus acciones recientes demostraran que había cambiado.

“Lamento profundamente las acciones que llevé a cabo la noche del 8 de abril de 1988, así como cualquier daño duradero que pude haber causado a las víctimas”, escribió Wahlberg en su solicitud de indulto.

“Desde entonces, me he dedicado a convertirme en una mejor persona y ciudadano para poder ser un modelo a seguir para mis hijos y los demás”.

Más tarde canceló esta solicitud en 2016 y en una entrevista de 2020 con The Guardian explicó que él había “hecho el trabajo” para enmendar las cosas.

“Me encargué de reconocer mis errores e ir contra la corriente y no ser más parte de la pandilla, para decir que iba a ir y hacer lo mío”, explicó.

“Hizo que fuera 10 veces más difícil caminar desde mi casa hasta la estación de tren, ir a la escuela, ir al trabajo. Pero también me enorgullecía de hacer lo correcto y cambiar mi vida… Espero que las personas puedan tener una segunda oportunidad en la vida”.

¿Qué han dicho sus víctimas?

En los últimos años, las víctimas del actor han expresado distintas opiniones sobre si Wahlberg debería seguir siendo responsable de sus acciones de adolescente.

Kristyn Atwood, una de las estudiantes de cuarto grado que Wahlberg atacó en la playa en 1986, dijo a Associated Press que ella no pensaba que debería ser indultado: “No me importa quién es él en realidad. No lo hace ninguna excepción”.

“Si eres racista, siempre vas a ser racista”, ella continuó. “Y que él quiera borrarlo, simplemente creo que está mal”.

Trinh, el segundo de los hombres vietnamitas que Wahlberg atacó, tiene una opinión diferente y afirma que debería ser perdonado.

Si bien se informó que el actor había cegado a Trinh de un ojo cuando lo golpeó durante el ataque de 1988, el veterano del ejército reveló en 2014 que en realidad perdió el ojo cuando explotó una granada mientras servía para el ejército de Vietnam del Sur en 1975.

Trinh explicó a Mail Online: “Era joven e imprudente, pero ahora lo perdono. Todo el mundo merece otra oportunidad. Me gustaría verlo obtener un indulto. Ya no debería seguir cargando el peso del delito”.