Mariah Carey pierde reinado navideño ante éxito de 65 años

‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ de Brenda Lee alcanzó la cima de la lista “Billboard Hot 100” por primera vez esta semana, superando la canción ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey en una intensa batalla de posiciones.

La canción de Carey, ‘All I Want for Christmas Is You’, ha dominado las listas de diciembre todos los años desde 2019, pasando un total de doce semanas en la cima del “Billboard Hot 100”.

Sin embargo, ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ de Brenda Lee, que se lanzó por primera vez en 1958, avanzó este año con 34,9 millones de reproducciones y 20,9 millones de emisiones en la radio.

En el proceso, la canción rompió varios récords. A 65 años de su lanzamiento, se convierte en la canción más antigua en llegar a la cima del “Billboard Hot 100”. El récord anterior lo ostentaba ‘All I Want for Christmas Is You’ de Carey, que tenía 25 años cuando encabezó las listas por primera vez en 2019.

Lee, de 78 años, también se convirtió en la persona de mayor edad en llegar a la cima del “Billboard Hot 100”. Cuando grabó la canción con el productor Owen Bradley el 19 de octubre de 1958, tenía solo 13 años, lo que la habría convertido en la persona más joven en llegar a la cima de las listas si la canción hubiera alcanzado la cima al momento de su lanzamiento.

‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ es el tercer éxito de Lee, después de ‘I’m Sorry’ y ‘I Want To Be Wanted’, que encabezaron las listas en 1960. También es conocida por la canción principal de su álbum de 1966 ‘Coming On Strong’.

Desde 2019, ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey ha estado en el número uno del “Billboard Hot 100” durante un total de 12 semanas. (Mariah Carey)

El mes pasado, Carey lanzó un video en el que declaraba el inicio de la temporada navideña.

Cuando el reloj marcó la medianoche del miércoles 1 de noviembre, Carey publicó un video donde mostraba una bóveda bancaria cubierta de hielo, con el reloj que indicaba que eran las 11:59 p. m. del 31 de octubre.

Tan pronto como la hora cambió a medianoche, la puerta de la bóveda se abrió, revelando a Carey dentro, vestida de rojo y atrapada en un bloque de hielo. A su alrededor, se veían personas vestidas como personajes de Halloween, con calabazas en lugar de cabezas y máscaras de Ghostface, mientras derretían el hielo con secadores de pelo, una referencia a un meme que dice que Carey hiberna durante diez meses del año y solo necesita “descongelarse” para noviembre y diciembre.

Al final, Carey pudo liberarse y cantó las palabras “Es hora” en un tono agudo de nota de silbato que hizo que el hielo se rompiera. Acto seguido, Carey se encontraba rodeada de nieve, regalos de Navidad y personas emocionadas por la alegría navideña mientras sonaba ‘All I Want For Christmas Is You’.