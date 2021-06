Conoce a Mahmood, el Bad Bunny italiano

Fue el aplauso que se escuchó en todo el mundo. Mahmood, la entrada de Italia en 2019 para el Festival de la Canción de Eurovisión, estaba interpretando su revolucionario sencillo "Soldi" ante una audiencia en vivo en un estadio en Israel y para los 182 millones de personas que lo veían por televisión. No se parecía a nada que los fanáticos de Eurovisión hubieran escuchado antes: una pista influenciada por el trap inspirada en el padre ausente del entonces de 27 años. El contagioso doble aplauso del coro fue una parte divertida de la actuación en vivo. Sin embargo, traduzca la letra y oirá el desdén fulminante de Mahmood: "Está bebiendo champán durante el Ramadán/En la televisión interpretan a Jackie Chan/Está fumando shisha y me pregunta cómo estoy".

Los fanáticos dedicados de Eurovisión sabrán que el espectáculo ya no es solo una brillante cabalgata de pop ridículamente cursi y desquiciado. Aun así, la actuación de Mahmood se sintió como un punto de inflexión. No estuvo allí para demostrar las tradiciones musicales de su país, como lo hizo el subcampeón de 2011 Raphael Gualazzi con la insoportablemente empalagosa “Madness of Love”. Dos años antes de que Maneskin triunfara con su escandalosa canción de rock “Zitti e buoni”, Mahmood estuvo allí ofreciendo una visión del futuro de Italia. Los críticos vieron rápidamente su potencial para emular el éxito internacional de Bad Bunny, el artista puertorriqueño que desafía los tropos tradicionales de género y masculinidad. Es una estrella cruzada en todos los sentidos del término, que equilibra la aclamación de la crítica con miles de millones de transmisiones, además de equipos con megaestrellas como Cardi B, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Enrique Iglesias. Mahmood dice que no le interesan los números de transmisión, pero "Soldi" tiene cerca de 200 millones en Spotify, y tiene el corazón puesto en futuras colaboraciones con Mura Masa y Run the Jewels.

Su segundo álbum, el atrevido y desafiante Ghettolimpo, toma su fascinación por la mitología griega y se basa en los personajes y lugares de su propia vida. “No tuve mucha inspiración (durante el encierro)”, me dijo en entrevista por Zoom, desde su apartamento en Milán. En cambio, usa varios temas recurrentes que se encuentran en esas historias (las transgresiones de los humanos, el castigo y la transformación) y los aplica a sus propias experiencias. Sobre el devastador e intensamente personal “Rapide”, se derrama sobre una relación tensa, recordando fragmentos de conversación: “Tal vez no estaré/Viernes en Loreto/Si llamas no estaré/¿Me amas? Dime que no/¿Hacer trampa te hace feliz?/Por favor, no digas que no".

La portada del álbum muestra a Mahmood mirando a una piscina, de la que emerge una versión más oscura e inquietante de sí mismo. En la canción principal, confronta su lado "feo" con lo maravillosamente poético: "Mi Narciso/Solo queda su sonrisa más fea/Te juro que la cambiaré". “En el año posterior a Eurovisión, a veces me miraba en el espejo y tenía miedo, porque por dentro me sentía diferente: estaba cansado, asustado, ansioso”, dijo.

No todos querían que representara a Italia en Eurovisión. Nacido de padre egipcio y madre italiana de Cerdeña, la sorprendente victoria de Mahmood en el festival de San Remo en Italia, la competencia que decide la entrada a Eurovisión de ese año, provocó una reacción violenta entre los políticos antiinmigrantes de extrema derecha del país. La canción incluye un verso en árabe - "Waladi habibi ta'aleena" ("mi hijo, mi amor, ven aquí"), extraído de los primeros recuerdos de Mahmood sobre el padre que más tarde lo abandonaría a él y a su madre en el distrito de Milán de Gratosoglio (a poca distancia de donde vive ahora). Matteo Salvini, quien implementó varias políticas contra la inmigración durante su mandato como viceprimer ministro, trató de irritar a sus seguidores contra Mahmood, alegando que prefería al cantante pop italiano Ultimo como campeón de Italia.

Mahmood rió al último. Ocupó el segundo lugar en Eurovisión y "Soldi", yendo en contra de la balada tradicional italiana y en su lugar aprovechando los sonidos contemporáneos del pop y el hip-hop, se convirtió en la canción más escuchada del concurso en Spotify. Encabezó las listas en cuatro países y llegó al Top 10 en varios más. Junto con los campeones italianos de Eurovisión 2021, la banda de rock Maneskin, Mahmood está ayudando a deshacerse de las percepciones cansadas de la escena musical en auge del país y atrayendo el entusiasmo de todo el mundo. Sus comentarios en YouTube son una auténtica Organización de las Naciones Unidas de fans griegos, franceses, ingleses, estadounidenses, israelíes y españoles.

Ghettolimpo incorpora hip hop, R&B, electrónica y pop, pero también el estilo de las baladas clásicas italianas y sardas. Canta en italiano, árabe, sardo, español y, en "Karma" con el artista francés Woodkid, en inglés. El árabe se inspiró en parte en la llamada a la oración que escuchó cinco veces al día en El Cairo, en las dos veces que visitó a su padre allí. “Estaba tan fascinado con eso”, dijo. "Así que lo usé para crear una melodía similar, porque era una parte importante de mi vida". También canta en negras negras, lo que en Italia es "una locura, pero no me importa un...", se apagó con una sonrisa tímida.

Ghettolimpo es un álbum conceptual, con cada canción creada como un "nivel" en un juego. A Mahmood se le ocurrió la palabra fusionando el "lugar más bajo" —el gueto— y el más alto, el Monte Olimpo. En este mundo, la gente es una mezcla de dios y mortal; el género, como demuestra el electrizante video de “Klan”, es inexistente. Mahmood y el director Attilio Cusani querían mostrar una comunidad interactuando entre sí sin juicios: "Queríamos dar libertad a las personas". Se ha especulado en torno a la sexualidad de Mahmood, pero a él no le gustan las etiquetas, y le dijo a Vanity Fair Italy que preferiría que no hubiera distinciones. “Las personas son solo personas”, dijo ahora. "No es importante de dónde vienes, dónde estás... es importante a dónde vas". Este espíritu, que celebra la fluidez y la posibilidad, es uno que él abraza en todo”.

“En 'Klan', el tema principal es la familia, para permanecer unidos”, explicó. “Parece que hablo mal de las pandillas, porque si haces algo mal, tú…”, se pasó el dedo por la garganta. De hecho, trató de apoyarse mutuamente, sin juzgar. “Fue una nueva experiencia ir a Madrid con todas estas preciosas bailarinas, me sentí como la oveja negra”, añade entre risas. ”Pero aprendí mucho. A veces, el grupo puede darte fuerza, la posibilidad de ser mejor". Creció en su propio tipo de pandilla; su madre tiene 12 hermanas y hermanos, por lo que tiene hermosos recuerdos de una infancia rodeado de primos de la misma edad que él. Pero este álbum se centra menos en el pasado, como lo hizo “Soldi”, y se centra en su lugar en dónde está ahora, en el presente. "Espero que ayude a la gente a comprenderme más", dijo. "Vertí mi alma en esto".

“Ghettolimpo” ya está disponible.