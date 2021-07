La actriz de ascendencia puertorriqueña Mj Rodríguez fue nominada por los premios Emmy a Mejor Actriz por su actuación en la serie Pose. Esta distinción convierte a la estadounidense de 30 años en la primera mujer trans en lograr este reconocimiento por un papel protagonista.

De padre puertorriqueño y madre afroamericana, Rodríguez competirá por el mítico galardón contra Uzo Aduba (In Treatment), Olivia Colman (The Crown), Emma Corrin (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

Nacida en Newark, Nueva Jersey, Rodríguez consiguió la nominación al Emmy por su destacada actuación en la serie Pose, drama que muestra la escena cultural afroamericana y latina LGBTQIA+ en Nueva York a finales de los años 80 y principios de los 90.

En la aclamada serie, Rodríguez da vida a Blanca Rodríguez-Evangelista, una mujer transgénero con VIH y fundadora de la Casa Evangelista.

Tras darse a conocer la nominación, la actriz acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores la gran noticia.

“Todavía estoy en las nubes... ¡Realmente no puedo creerlo!”, reaccionó en su cuenta oficial de Instagram tras darse a conocer los nominados.

La publicación, que suma cerca de 8.000 reproducciones, reunió felicitaciones y mensajes positivos para Rodríguez.

“¡Bienvenida al club!”, comentó la actriz y productora estadounidense Rain Valdez. “Estoy muy feliz por ti, te lo mereces tanto, así como todo el elenco de Pose. ¡Felicitaciones por un gran logro histórico!”.

Leer más: Ricky Martin lanza emotivo mensaje tras sufrir ataques homofóbicos

Asimismo, los fanáticos de Rodríguez externaron su amor por la actriz y destacaron su gran capacidad histriónica.

“Gracias Mj por mostrar tu luz y amor a través de tu trabajo”, “Gracias por ser un líder de esperanza, luz y talento para nuestra comunidad” y “Lo tienes bien merecido”, fueron algunos de los mensajes con los cuales sus seguidores apoyaron la nominación de Rodríguez.

Previo a la nominación de la actriz de Pose, únicamente dos mujeres transgénero habían sido nominadas, pero no a las categorías principales: Laverne Cox, por su actuación en Orange Is the New Black y Rain Valdez, quien en 2020 fue nominada por Mejor Actriz en un Corto de Comedia o Drama por el programa Razor Tongue.