Lil Nas X anuncia su nuevo álbum Montero con una sesión de fotos de embarazo

Lil Nas X ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum Montero con una sesión de fotos de embarazo, llamándolo su “bebé”.

El rapero de 22 años, que lanzó la canción “Montero (Call Me By Your Name)” en marzo, dijo a People que lanzará su nuevo proyecto el 17 de septiembre.

En la sesión de fotos, se ve a Nas X vestido con una bata de satén blanca, una corona de flores y una barriga de bebé.

“¡SORPRESA!”, subtituló la imagen. “No puedo creer que finalmente esté anunciando esto. Mi pequeño paquete de alegría Montero nace el 17 de septiembre de 2021”.

El cantante de “Industry Baby” reveló que se le ocurrió la idea de una sesión de fotos de embarazo después de escuchar por primera vez el verso de Megan Thee Stallion en su nueva canción “Dolla Sign Slime”.

“Estaba como, ‘Oh Dios mío, esto es increíble’, así que inmediatamente llamé a mi estilista”, comentó al medio. “Ella estaba como, ‘Wow, todo esto viene junto. Tu álbum. Tu bebé’. Y yo le dije: ‘Sí, este es mi bebé, ¿eh? En broma, ella dijo: ‘Sí, deberías hacer una sesión de fotos de embarazo’”.

“Yo estaba como, ‘¿Sabes qué? Eso es realmente brillante’”, añadió.

Lil Nas X también compartió que el proceso de creación de su nueva música ha cambiado muchas cosas en su vida.

Leer más: Como cristiano gay, encuentro este pánico republicano sobre Lil Nas X particularmente irritante

“He cambiado en muchos aspectos”, señaló. “He cambiado la forma en que manejo muchas situaciones, la forma en que manejo mi tristeza y mi ira y simplemente entender que no tengo que reaccionar a las emociones de ciertas maneras. No puedo elegir cómo me siento, pero puedo elegir cómo reaccionar. He aprendido a dejar que los comentarios de la gente se me quiten de encima”.

Los fans elogiaron al rapero de “Old Town Road” por el anuncio, con el editor de Radio One Brandon Caldwell escribiendo: “Todos los días Lil Nas X viene a trollear, crear estragos y lanzar buena música pop y hey - está ganando constantemente”.